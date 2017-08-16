Henüz sevkiyata başlamayan Essential şimdiden 1.2 milyar dolar değere ulaştı

Android’in babası olarak bilinen Andy Rubin’in kurduğu ancak son dönemde çalkantılarla gündeme gelen Essential şirketi önemi bir adımı geride bıraktı. Henüz sevkiyata başlamayan firma 1 milyar dolar pazar değerini geçmiş durumda.

Değeri artıyor

Neredeyse çerçevesiz ekranı ve çok başarılı çift arka kamerası ile dikkat çeken Essential Phone, Mayıs ayında dağıtıma başlayacağı sözünü verse de halen daha sipariş veren kimsenin eline ulaşmış değil. Ayrıca 3 kilit yönetici de firmadan ayrılmış durumda.

Buna rağmen firma yatırım almaya devam ediyor. Son olarak Foxconn’a ait FIH Mobile’nin 3 milyon dolar yatırım yaptığı ve bunun pazar değerinin yüzde 0.25’ine denk geldiği ifade edildi. Yani Essential toplamda 1.2 milyar pazar değerine ulaşmış durumda. Daha önce 300 milyon dolar yatırım alarak 990 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı.

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İlk etapta ilgi görmüş olsa da Andy Rubin’in önünde uzun bir yol var. Akıllı telefon pazarında sürekli kar edebilen sadece Samsung ve Apple var. Sony, LG, HTC gibi devler yenilik geliştirmelerine rağmen istedikleri satışları yapamıyor. Bu noktada Çinli firmaların etkisi de çok büyük. Bu bakımdan Essential firmasının sürekli yenilik geliştirerek satışlarını belirli bir seviyesinin üzerinde tutması gerekiyor. Aksi takdirde uzun süre ayakta kalamaz.