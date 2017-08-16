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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Henüz sevkiyata başlamayan Essential şimdiden 1.2 milyar dolar değere ulaştı

Ortada halen bir Essential akıllı telefonu mevcut değil ancak firma şimdiden 1.2 milyar dolar pazar değerine ulaşmış durumda. Firmaya yapılan yatırımlar devam ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android’in babası olarak bilinen Andy Rubin’in kurduğu ancak son dönemde çalkantılarla gündeme gelen Essential şirketi önemi bir adımı geride bıraktı. Henüz sevkiyata başlamayan firma 1 milyar dolar pazar değerini geçmiş durumda.

Değeri artıyor

Neredeyse çerçevesiz ekranı ve çok başarılı çift arka kamerası ile dikkat çeken Essential Phone, Mayıs ayında dağıtıma başlayacağı sözünü verse de halen daha sipariş veren kimsenin eline ulaşmış değil. Ayrıca 3 kilit yönetici de firmadan ayrılmış durumda.

Buna rağmen firma yatırım almaya devam ediyor. Son olarak Foxconn’a ait FIH Mobile’nin 3 milyon dolar yatırım yaptığı ve bunun pazar değerinin yüzde 0.25’ine denk geldiği ifade edildi. Yani Essential toplamda 1.2 milyar pazar değerine ulaşmış durumda. Daha önce 300 milyon dolar yatırım alarak 990 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı.

Ayrıca Bkz. "Bluetooth 5 özellikleri uzun bir süre HTC U11’de aktif olmayacak"

İlk etapta ilgi görmüş olsa da Andy Rubin’in önünde uzun bir yol var. Akıllı telefon pazarında sürekli kar edebilen sadece Samsung ve Apple var. Sony, LG, HTC gibi devler yenilik geliştirmelerine rağmen istedikleri satışları yapamıyor. Bu noktada Çinli firmaların etkisi de çok büyük. Bu bakımdan Essential firmasının sürekli yenilik geliştirerek satışlarını belirli bir seviyesinin üzerinde tutması gerekiyor. Aksi takdirde uzun süre ayakta kalamaz. 

 

https://www.phonearena.com/news/Essential-phone-company-valued-at-1.2B-before-shipping-anything_id97013 Yorum Yaz
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KalemKolik 2 yıl en beğenilen
Sony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. Piyasanın en kötü ekran kasa oranınada sahip.
Sony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. Piyasanın en kötü ekran kasa ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Cosster 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Sony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. Piyasanın en kötü ekran kasa oranınada sahip.

Piyasanın üst seviye telefonlarda en kötü ekran kasa oranı iPhone 7'lerde. 7S serisi ile daha kalınlaşıcak üstten alttanda uzunluk artacak aynı ekran boyutunda zirvesini pekiştirecek.

Sony gayet yenilikçi şeyler deniyor senin yenilik anlayışın telefonun tasarımından ibaretse görmemiş olman normal. XZ Premium'un yaklaşık 10 tane piyasada ilk olduğu şey varken bunu söylemen abes.
KalemKolikSony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. P...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Cosster 2 yıl mugurgok
mugurgok
Cosster


KalemKolik

Sony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. Piyasanın en kötü ekran kasa oranınada sahip.

Piyasanın üst seviye telefonlarda en kötü ekran kasa oranı iPhone 7'lerde. 7S serisi ile daha kalınlaşıcak üstten alttanda uzunluk artacak aynı ekran boyutunda zirvesini pekiştirecek.

Sony gayet yenilikçi şeyler deniyor senin yenilik anlayışın telefonun tasarımından ibaretse görmemiş olman normal. XZ Premium'un yaklaşık 10 tane piyasada ilk olduğu şey varken bunu söylemen abes.

neymiş o 10 tane şey?

İlk Dram destekli kamera
ilk 960fps çekebilen kamera
Donanımsal ekran çözünürlüğü değişebilen tek cihaz
Denklanşör öncesi çekim yapabilen tek telefon
İlk 4K HDR Ekran
ilk dd4x ram
ilk bluetooth 5.0
1 gbps modemli ilk cihaz
Snapdragon 835li ilk telefon
4x4 mımo antenli ilk cihaz
Hadi bunları geç Sony'nin yıllardır kullandığı suya dayanıklılık, çift hoparlör vs gibi özellikleri daha yeni kullanmaya başlayıp sanki sihirli diye reklam yapan firmalar var onlarınki yenilik ama sözde yersen...
mugurgokCossterKalemKolikSony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Cosster 2 yıl
Haha yorumum ince çerçeveyi yenilik sanan cahilleri kudurtmuş
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Murmeko 2 yıl
Ben size Sony'nin yeniliklerinden biraz bahsedeyim;
Telefonlarında kullandığı teknolojilerin yarısı Qualcomm'a aittir,
O satın aldığı teknolojileri de doğru düzgün kullanamaz, (Fanboylar çok kudurmasın, arkadaşımdaki XZ 5 dakika oyun oynayınca ısınıp kasmaya başlıyor.
)
Kendi telefonları aynı kamerayı kullanan rakiplerinden kötü fotoğraf çeker,
Zevkler ve renkler tartışılmaz ama telefonları küreğe benzer,
Antutu da hile yapar, (Merak eden varsa Sony telefonunu güç tasarrufuna alıp benchmark yapsın daha yüksek skor alıyor.
)
Kullandığı stereo hoparlörler de 5S'nin mono hoparlöründen daha az ses verir izlediğinizi duyamazsınız,
Artık 960 FPS kamerasıyla "Organik hoşaf nasıl yapılır?" diye video çekersiniz, dağın başında 4x4 MIMO anteniyle şebekeye bağlanır, gigabit modemiyle Youtube'a yükler, 4K HDR ekranını donanımsal(!) olarak downscale edip arkadaşlarınıza izletirsiniz.
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incicibin 2 yıl
Adamlar demesin ortada telefon falan yok sizi kandırdık hadi eyvallah
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aycibin 2 yıl
çıksın valla ben beğendim.sonunda ele avuca sığacak ebatta bir telefon üretildi!
s8 ve g6 kusurlu (uyumsuz 18:9) birer geçiş basamağıydı ama iphone8 ile eseential bence görsel olarak yepyeni bir dönemin ilk örnekleri olacak.2018de tasarımlar baya değişecek.
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arel.gr 2 yıl
global ekonomide ne kadar çok kolay kazanılmış para var.
elde olmayan essential, bitcoin değerleri asla bunlar olamazdı.
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zeg392 2 yıl
Çok şişirildi gibi ellerinde patlıyucak.
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derepaca 2 yıl zeg392
zeg392
Çok şişirildi gibi ellerinde patlıyucak.

O note 7'ydi

Patladı zaten..
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KalemKolik 2 yıl en beğenilen
Sony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. Piyasanın en kötü ekran kasa oranınada sahip.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Cosster 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Sony ne yenilik geliştiriyorda satamıyormuş. Sony Z ile başlayan süreç aynen devam ediyor. Gelişme felan yok. Kasa bile aynı yahu. Piyasanın en kötü ekran kasa oranınada sahip.

Piyasanın üst seviye telefonlarda en kötü ekran kasa oranı iPhone 7'lerde. 7S serisi ile daha kalınlaşıcak üstten alttanda uzunluk artacak aynı ekran boyutunda zirvesini pekiştirecek.

Sony gayet yenilikçi şeyler deniyor senin yenilik anlayışın telefonun tasarımından ibaretse görmemiş olman normal. XZ Premium'un yaklaşık 10 tane piyasada ilk olduğu şey varken bunu söylemen abes.
1 Yanıt Yanıtla +9
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abyss_ati 2 yıl
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Guest-F8946C419 2 yıl
Android tarafında Xaomi mi mix (yanlış yazıyor olabilirim.) One plus serisi ve Huwaei P10 vs. serisi ile bu cihaz bayağı fark yaratıyor. Diğerleri hep birbirinin aynısı. Şaşırmadığım bir haber :)
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