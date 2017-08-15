Bluetooth 5 özellikleri uzun bir süre HTC U11’de aktif olmayacak

Bir süre önce en yeni Bluetooth standardı olan Bluetooth 5 sertifikasını alan HTC’nin amiral gemisi U11 için kısa sürede yazılım güncellemesinin yayınlanması bekleniyordu. Ne yazık ki kullanıcılar daha uzun bir süre bekleyecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Bluetooth 5 standardının kullanılabilmesi için Android O güncellemesinin verilmesi gerekiyor. Android O işletim sistemi yerleşik olarak Bluetooth 5 standardının tüm özelliklerini destekliyor. HTC kendisi bir yazılım geliştirmeye başlasa oldukça maliyetli olacaktı. Bu bakımdan iş Google’a bırakıldı.

Çok daha etkili

Yapılan araştırmalara göre Bluetooth 5.0 standardının 300 metreye kadar etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca teorik olarak veri transfer hızlarının da 100Mbps seviyesine ulaşması bekleniyor. Bluetooth 4.x standardında 90 metre menzil ve 25Mbps teorik veri transfer hızları söz konusuydu.

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Bluetooth 5.0 özellikle iç mekanlarda daha iyi iletişim kurabiliyor ve duvarlardan daha etkili bir şekilde geçebiliyor. Bu da daha az gecikme ve daha az kopma anlamına geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de iyileştirmeler söz konusu.

Android 7.0 Nougat sürümü Bluetooth 5 özelliklerinin hiçbirisini desteklemediği için HTC U11 modeli de bu nimetten mahrum kalıyor. Android 8.0 O sürümünün de en erken sonbahar sonlarına doğru verilmesi bekleniyor.