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Bluetooth 5 özellikleri uzun bir süre HTC U11’de aktif olmayacak

Kullanıldığı cihazlara daha uzak mesafe ve daha büyük bant genişliği yeteneği kazandıran Bluetooth 5 standardı Android tarafında aktif olabilmek için yeni işletim sistemini bekliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth 5 özellikleri uzun bir süre HTC U11’de aktif olmayacak

Bir süre önce en yeni Bluetooth standardı olan Bluetooth 5 sertifikasını alan HTC’nin amiral gemisi U11 için kısa sürede yazılım güncellemesinin yayınlanması bekleniyordu. Ne yazık ki kullanıcılar daha uzun bir süre bekleyecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Bluetooth 5 standardının kullanılabilmesi için Android O güncellemesinin verilmesi gerekiyor. Android O işletim sistemi yerleşik olarak Bluetooth 5 standardının tüm özelliklerini destekliyor. HTC kendisi bir yazılım geliştirmeye başlasa oldukça maliyetli olacaktı. Bu bakımdan iş Google’a bırakıldı.

Çok daha etkili

Yapılan araştırmalara göre Bluetooth 5.0 standardının 300 metreye kadar etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca teorik olarak veri transfer hızlarının da 100Mbps seviyesine ulaşması bekleniyor. Bluetooth 4.x standardında 90 metre menzil ve 25Mbps teorik veri transfer hızları söz konusuydu.

Ayrıca Bkz. "HTC U11'i güçlendirecek kapsamlı bir yazılım güncellemesi geliyor"

Bluetooth 5.0 özellikle iç mekanlarda daha iyi iletişim kurabiliyor ve duvarlardan daha etkili bir şekilde geçebiliyor. Bu da daha az gecikme ve daha az kopma anlamına geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de iyileştirmeler söz konusu.

Android 7.0 Nougat sürümü Bluetooth 5 özelliklerinin hiçbirisini desteklemediği için HTC U11 modeli de bu nimetten mahrum kalıyor. Android 8.0 O sürümünün de en erken sonbahar sonlarına doğru verilmesi bekleniyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Despite-receipt-of-Bluetooth-5-certification-HTC-U11-wont-run-new-features-until-Android-O-is-installed_id96977 Yorum Yaz
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Engin Cann 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology

IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.

İşte bu yüzden diyoruz ki...

Kim ne derse desin Apple ;)

Güncelleniyorda noluyor ? iOS 7de efsane olan iPhone 4s im ios 9da beni değiştir diye bağırıyordu . Cihazları öldürmek için güncelleme veriyorlar. Apple'ın savunulacak bir tarafı yok.
CatologyIOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Gün...
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Yanıtla +14
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unununium 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.
İşte bu yüzden diyoruz ki...
Kim ne derse desin Apple ;)

4 yıl sonra İPhone'da da bluetooth 5.0 görürüz herhalde..
CatologyIOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncellem...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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KCS_54 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.
İşte bu yüzden diyoruz ki...
Kim ne derse desin Apple ;)

4 yıl sonra cihaz afedersin kendini kaybediyo yeni güncellemeyle. Android güncellemeleri zaten genelde Apple'da olmayan özellikleri getirdiği için ve uygulamaların geriye uyumluluğu da sıkıntı olmadığı için güncelleme vazgeçilmez değil. Kaldı ki günceleme gelmese bile Android dünyasında bununla ilgili yapılbilecek bi şeyler var. (Artık Apple cihazlarla yapılabileceklerin ne kadar sınırlı olduğunu söylemiyorum bile)
CatologyIOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncellem...
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Yanıtla +5
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smart1978 1 yıl
Samsung S8 lerde yapabilmisse HTC neden yapamiyor ? Samsung hem kendi islemcisine hem de snapdragon 835 islemcili S8 modellerine Bluetooth 5 destegi var.
1 Yanıt Yanıtla
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Marrusia 1 yıl smart1978
smart1978
Samsung S8 lerde yapabilmisse HTC neden yapamiyor ? Samsung hem kendi islemcisine hem de snapdragon 835 islemcili S8 modellerine Bluetooth 5 destegi var.

Samsung amiral gemilerini milyonlarca satiyor yapmassa ayip olur.
HTC,Sony,Lg 3 markanin amiral gemi telefonlarinin satis sayisini toplasaniz duz S8 dahi etmez ki S8 plusi var daha.
Bosa yazilim icin para harcayacaklarina O ya birakmalari gayet mantikli zaten 3-4 ay sonra gelir
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deoks 1 yıl
Donanım yarışı çılgınlığının geldiği nokta bu. Cihaza kullanamadığın işler için parça koyuyorlar.
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Xloud 1 yıl
Köm nö dörsö dösön öos förkö... Ya Apple cihazları daha bluetooth 4.2 kullanıyor ne farkı allasen 5.0a seneye geçer anca. HTC'nin buna zaman ayırmamasıyla Android'in ne alakası var? Şubatta çıkan biçok cihaz bluetooth 5.0 kullanıyor tam olarak. HTC'nin kendi insiyatifi.
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Guest-F8946C419 1 yıl
IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.
İşte bu yüzden diyoruz ki...
Kim ne derse desin Apple ;)
3 Yanıt Yanıtla +4
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unununium 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.
İşte bu yüzden diyoruz ki...
Kim ne derse desin Apple ;)

4 yıl sonra İPhone'da da bluetooth 5.0 görürüz herhalde..
1 Yanıt Yanıtla +7
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Engin Cann 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.

İşte bu yüzden diyoruz ki...

Kim ne derse desin Apple ;)

Güncelleniyorda noluyor ? iOS 7de efsane olan iPhone 4s im ios 9da beni değiştir diye bağırıyordu . Cihazları öldürmek için güncelleme veriyorlar. Apple'ın savunulacak bir tarafı yok.
Yanıtla +14
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KCS_54 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
IOS farkı. ;) Yok bir firma güncelleme verecekte, adapte olacakta kullanıcıya verilecekte.. amann. Apple'da tarihler belli. Güncelleme de belli. 4 yıllık cihaza bile destek var.
İşte bu yüzden diyoruz ki...
Kim ne derse desin Apple ;)

4 yıl sonra cihaz afedersin kendini kaybediyo yeni güncellemeyle. Android güncellemeleri zaten genelde Apple'da olmayan özellikleri getirdiği için ve uygulamaların geriye uyumluluğu da sıkıntı olmadığı için güncelleme vazgeçilmez değil. Kaldı ki günceleme gelmese bile Android dünyasında bununla ilgili yapılbilecek bi şeyler var. (Artık Apple cihazlarla yapılabileceklerin ne kadar sınırlı olduğunu söylemiyorum bile)
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