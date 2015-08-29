Hepsi bir arada üç boyutlu baskı cihazı: 3Dsimo mini

Piyasada üç boyutlu baskıya odaklanan kalem formunda birçok cihaz bulunuyor. Ancak bu cihazlar genelde sadece ana görevleri için kullanılınabiliyor. Kickstarter'da 3Dsimo yerine hazırlanan 3Dsimo mini ise, kişilere toplu bir çözüm sunuyor.

Yaratıcılık odaklı hazırlanan 3Dsimo mini, kompakt gövdesinde dört farklı kafa birimini aktif olarak kullanabiliyor. Kolayca değiştirilebilen bu kafalardan ilki takılan plastik malzemeyi eriterek üç boyutlu baskılar gerçekleştirebiliyor. Isı ile eritilen malzeme, cihazdan çıktıktan sonra hızlı bir şekilde soğuyarak donuyor ve böylece kendi başına ayakta kalabilen objeler üretilebiliyor.

Bağlanan diğer uç ile standart bir lehim makinesi haline gelen 3Dsimo mini, yakma ucuyla özellikle ahşap objeler üzerinde farklı şekiller çizilmesine imkan tanıyor, kıl testereye benzeyen kesme aracıyla ise ısı yardımıyla plastik malzemelerden istenilen şekilleri çıkartabiliyor. Bütün bunların bir araya gelmesiyle hobi amaçlı toplu bir çözüm oluşturan ürün, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iOS, Android ve Windows Phone cihazlarla da bağlantı kurabiliyor. Bu özel uygulama üzerinden sıcaklık ayarı değiştirilebiliyor ve birçok konu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Standart microUSB portu üzerinden kablolu, harici batarya birimiyle de kablosuz olarak olarak çalışma gösterebilen 3Dsimo mini, Kickstarter'dan koyduğu 35,000$ hedefi 37,714$ seviyesine getirmeyi başarmış durumda. Yapılacak en az 89$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/3dsimo-mini/3dsimo-mini-make-your-vision-come-true?ref=category_newest