Her 10 bilgisayardan 9'u Windows'lu

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Araştırma şirketi NetMarketShare'in Haziran ayı verilerine göre, dünya genelindeki bilgisayarların %91.51'lik kısmı Windows işletim sitemiyle çalışıyor. Apple'ın Mac işletim sistemi %6.12'lik oranla bunun çok gerisinde kalırken, Linux sadece %2.36 ile üçüncü sırada yer aldı.Ayrıca Bkz. "Windows 10 Redstone 3'ün ayak sesleri geldi"
İstatistiklere baktığımızda Windows'un son 12 ayda pazar payını koruduğunu ve aslında bazı düşüşler yaşasa da %91'lik dilimin altına pek düşmediğini görüyoruz. Aynı şey macOS işletim sistemi için de geçerli ancak bu sefer düşüşler ön planda. Apple'ın masaüstü platformu %6.12'lik kullanım oranına ulaşmadan önce geçen yıl Ağustos ayında %7.37'ye sonrasında ise Aralık 2016'da %6.07'ye gerilemiş ve daha sonra toparlanmayı başarmıştı.
Windows oyunda da lider
Microsoft Windows, küresel PC pazarını domine etmesinin yanında oyun alanında da liderlik yapıyor. Valve verileri, Steam kullanıcılarının çoğunun oyun oynamak için bu işletim sistemini tercih ettiğini ortaya koydu. Steam'in yüklü olduğu bilgisayarların %95'inden fazlasında Windows çalışıyor.
Şüphesiz ki sürekli artan Windows PC'ler, Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin pazarda lider konumda olmasına yardımcı olmuş durumda. Sonuç olarak Apple'ın macOS'u dünya genelindeki kullanıcılar için bir numaralı tercih yapma hayali gün geçtikçe daha da imkansız bir hal alıyor.
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big data ile toplumun neye yönelecegini, yönlendigini görebiliyorlar,negzel.
ileride anti-windows benzeri bir kampanya olsada katılsak.
aynı hisleri google ilede paylaşıyorum.
Vista mista çıktı.8-10 her yer baloncuk bana göre değil.
Sadece tek bir isletim sistemi sececeksin ve hayatinin sonuna kadar onu kullanacaksin deseler Linux secerim. Ama bu soruya %90 "Windows' cevabi gelecektir, cunku her seyi gayet guzel yapiyor. Neredeyse... Cani yapmak isterse...
Linuxta paşa paşa LibreOffice kullanıp Windowsta niye Office paralı demenin bir anlamı yok.
Linux masaüstlerini ne kullanıcı dostu ne de zahmete değecek bir artıya sahip olarak görüyorum.
O yüzden bir Windows birde lazımsa Office lisansı al işine gücüne bak kısmı daha mantıklı.
macOS a gelince, Türkiye'de bu rakamlara Macintosh kullanmak için gerçekten iyi bir neden lazım, (İstekramda starbaks ve kavenin yanında güzel duruyor dışında)
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