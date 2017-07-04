Her 10 bilgisayardan 9'u Windows'lu

Araştırma şirketi NetMarketShare'in Haziran ayı verilerine göre, dünya genelindeki bilgisayarların %91.51'lik kısmı Windows işletim sitemiyle çalışıyor. Apple'ın Mac işletim sistemi %6.12'lik oranla bunun çok gerisinde kalırken, Linux sadece %2.36 ile üçüncü sırada yer aldı.

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İstatistiklere baktığımızda Windows'un son 12 ayda pazar payını koruduğunu ve aslında bazı düşüşler yaşasa da %91'lik dilimin altına pek düşmediğini görüyoruz. Aynı şey macOS işletim sistemi için de geçerli ancak bu sefer düşüşler ön planda. Apple'ın masaüstü platformu %6.12'lik kullanım oranına ulaşmadan önce geçen yıl Ağustos ayında %7.37'ye sonrasında ise Aralık 2016'da %6.07'ye gerilemiş ve daha sonra toparlanmayı başarmıştı.

Windows oyunda da lider

Microsoft Windows, küresel PC pazarını domine etmesinin yanında oyun alanında da liderlik yapıyor. Valve verileri, Steam kullanıcılarının çoğunun oyun oynamak için bu işletim sistemini tercih ettiğini ortaya koydu. Steam'in yüklü olduğu bilgisayarların %95'inden fazlasında Windows çalışıyor.

Şüphesiz ki sürekli artan Windows PC'ler, Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin pazarda lider konumda olmasına yardımcı olmuş durumda. Sonuç olarak Apple'ın macOS'u dünya genelindeki kullanıcılar için bir numaralı tercih yapma hayali gün geçtikçe daha da imkansız bir hal alıyor.