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Her 10 bilgisayardan 9'u Windows'lu

Yeni verilere göre Microsoft, masaüstü işletim sistemi pazarında Apple'ı gölgede bırakmayı sürdürüyor. İstatistikler, her 10 bilgisayardan 9'unda Windows çalıştığını ortaya koymuş durumda.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Araştırma şirketi NetMarketShare'in Haziran ayı verilerine göre, dünya genelindeki bilgisayarların %91.51'lik kısmı Windows işletim sitemiyle çalışıyor. Apple'ın Mac işletim sistemi %6.12'lik oranla bunun çok gerisinde kalırken, Linux sadece %2.36 ile üçüncü sırada yer aldı.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Redstone 3'ün ayak sesleri geldi"
İstatistiklere baktığımızda Windows'un son 12 ayda pazar payını koruduğunu ve aslında bazı düşüşler yaşasa da %91'lik dilimin altına pek düşmediğini görüyoruz. Aynı şey macOS işletim sistemi için de geçerli ancak bu sefer düşüşler ön planda. Apple'ın masaüstü platformu %6.12'lik kullanım oranına ulaşmadan önce geçen yıl Ağustos ayında %7.37'ye sonrasında ise Aralık 2016'da %6.07'ye gerilemiş ve daha sonra toparlanmayı başarmıştı.
Her 10 bilgisayardan 9'u Windows'lu

Windows oyunda da lider

Microsoft Windows, küresel PC pazarını domine etmesinin yanında oyun alanında da liderlik yapıyor. Valve verileri, Steam kullanıcılarının çoğunun oyun oynamak için bu işletim sistemini tercih ettiğini ortaya koydu. Steam'in yüklü olduğu bilgisayarların %95'inden fazlasında Windows çalışıyor.
Şüphesiz ki sürekli artan Windows PC'ler, Microsoft'un masaüstü işletim sisteminin pazarda lider konumda olmasına yardımcı olmuş durumda. Sonuç olarak Apple'ın macOS'u dünya genelindeki kullanıcılar için bir numaralı tercih yapma hayali gün geçtikçe daha da imkansız bir hal alıyor.

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Batuist 1 yıl en beğenilen
Defalarca linux kullanmaya çalışan biri olarak bir programı bile kurması eziyet olan bir işletim sistemini windowsta bir çift tıklama ile halledebiliyorken ne yapayım...
Defalarca linux kullanmaya çalışan biri olarak bir programı bile kurması eziyet olan bir işletim sistemini windowsta bir çift tıklama ile halledebiliyorken ne y...
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3 Yanıt Yanıtla +55
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alpmirza 1 yıl
Bunları bilmek için araştırma yapmaya gerek mi var Allah aşkına
Yanıtla +16
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CoreXXX 1 yıl
Microsoft kopya işini engellese tamamen, bu oran yüzde 60 larda gezer. yoksa Linux güzel bende kullanıyorum. ama mecburen windowsu daha çok kullanıyorum. osx ise hiç bir özgürlüğü olmayan kendi içinde kapalı bir kutu işletim sistemi. kendisinin pahalılığını geçtim bide her şeye extra para istiyor. zengin işi yani:)
Microsoft kopya işini engellese tamamen, bu oran yüzde 60 larda gezer. yoksa Linux güzel bende kullanıyorum. ama mecburen windowsu daha çok kullanıyorum. osx is...
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1 Avatar
vonderplanitz 1 yıl
Windows 1980'lerde IBM'den sonra en büyük bilgisayar & işletim sistemi üreticisi Digital Equipment Corporation / DEC 'in işletim sistemi VMS'yi geliştiren kişileri transfer edip VMS'nin en kullanışlı özelliklerini harmanlayarak yapılmış birşey. Ondan önceki Windows 3.1 de MS-DOS üzerine grafik giydirilmiş bir sistemdi ve MS-DOS 'ta Seattle'daki yetenekli bir programcının geliştirdiği sistem $50 ila $75 bin dolara bir defada alınarak (yani Microsoft'un kendisi geliştirmeyerek) IBM 'e milyonlarca kez lisans ücreti ile satılmıştır! Yani Windows dediğimiz şey insanlara ve firmalara 'işi koyarak' bugünkü haline gelmiştir.
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gokhyildiz 1 yıl
başlığa ithafen maalesef ki, keşke daha stabil bir işletim sistemi olsa.
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forgot 1 yıl
Alışkanlıkta çok etkli
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-Oxy.gen- 1 yıl
Windows harici çöp. mac bilgisayar alan bile sanal Windows kuruyor
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geranimo486 1 yıl
her insanı fişleyebiliyorlar.
big data ile toplumun neye yönelecegini, yönlendigini görebiliyorlar,negzel.
ileride anti-windows benzeri bir kampanya olsada katılsak.
aynı hisleri google ilede paylaşıyorum.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Win7 en düzgünü zaten öncesinde de Xp kullanıyordum.Elimin ve gözümün alışması lazım 2-3 sürümde bir adam akıllı işletim sistemi çıkarıyor.
Vista mista çıktı.8-10 her yer baloncuk bana göre değil.
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Mephalay 1 yıl
Oyun oynamak icin Windows; IOS development' i icin MacOS ve geri kalan her sey icin linux kullaniyorum. Cok denedim Windows + MacOS ile takilmayi ama dayanamiyorum Windows'un ve MacOS kafasina gore "bunu boyle yapacaksin" dayatmalarina. Son durumda sistemlerimden gayet memnunum. Ayrica bana gore KDE Windows ve MacOS arayuzune gore cok daha cekici duruyor. Tabi bu kisisel tercih.

Sadece tek bir isletim sistemi sececeksin ve hayatinin sonuna kadar onu kullanacaksin deseler Linux secerim. Ama bu soruya %90 "Windows' cevabi gelecektir, cunku her seyi gayet guzel yapiyor. Neredeyse... Cani yapmak isterse...
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pUnduli 1 yıl
Linux tayfası her seferinde iyi güzel anlatıyor ama , Windows kullanan kişi zaten kabaca Windows lisansı hariç neye para veriyor ki? (Artık onu da vermiyor gerçi dağdan taştan bir tane Windows 7 lisansı bul Windows 10 kur geç)
Linuxta paşa paşa LibreOffice kullanıp Windowsta niye Office paralı demenin bir anlamı yok.
Linux masaüstlerini ne kullanıcı dostu ne de zahmete değecek bir artıya sahip olarak görüyorum.
O yüzden bir Windows birde lazımsa Office lisansı al işine gücüne bak kısmı daha mantıklı.
macOS a gelince, Türkiye'de bu rakamlara Macintosh kullanmak için gerçekten iyi bir neden lazım, (İstekramda starbaks ve kavenin yanında güzel duruyor dışında)
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drjacob 1 yıl
bende de 2 macos 1 windows var
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Hümiyettin 1 yıl
Alışkanlık ve kolay erişilebilirlik olduğu için payını kaptırmıyor.
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windows 10, linux ve
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