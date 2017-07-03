Windows 10 Redstone 3'ün ayak sesleri geldi

Microsoft'un her yıl iki büyük Windows güncellemesi stratejisine göre Windows 10 Redstone 3'ün Eylül ayında tamamlanması bekleniyor. Ve şimdi RTM yapısının sürüm 1709 olarak derleneceğini öğrenmemizle birlikte bunun ilk ipuçlarını almış durumdayız.

Microsoft, örneğin sürüm 1607 olarak yayınlanan Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi gibi son Windows 10 yapılarına derleme yılını ve ayını temsil eden sürüm numaraları veriyor. İlk iki basamak yılı, diğer ikisi ise ayı temsil ediyor. Yani buna bakarak Yıldönümü Güncellemesi'nin Temmuz 2016'da derlendiğini anlayabiliyoruz.

WZor tarafından Windows 10 sürüm 1709" hakkında bazı referanslar içeriyor. Yayınlanmamış Windows sürümleri hakkında doğru bilgiler verentarafından açığa çıkarılan resmi Microsoft belgeleri, yukarıda belirttiğimiz isimlendirme stratejisine göre Eylül 2017'de çıkması beklenen Redstone 3'ün RTM derlemesi olması muhtemel "" hakkında bazı referanslar içeriyor.

Fall Creators Update güncellemesi

Windows 10 Redstone 3'ün resmi olarak Fall Creators Update olarak adlandırılacağını belirtelim. Güncelleme zaten şu anda Windows Insider programına katılan kullanıcıların yardımıyla geliştirilmeye başlanmış durumda.

Microsoft henüz Fall Creators Update'in yayınlanma takvimini onaylamadı ancak son yapı Eylül ayında derlenirse, üretim halkasındaki kullanıcılar güncellemeyi Ekim ayının başlarında alabilecekler.

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Fall Creators Update güncellemesinin geçtiğimiz ayki Build geliştirici konferansında Microsoft tarafından açıklanan özellikler de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme getirmesi bekleniyor. En önemlilerinden biri de Fluent Design (Akıcı tasarım) olarak adlandırılan ve hem mobil hem de masaüstü sistemlerdeki Windows 10 uygulamalarına yeni animasyonlar ve görsel efektler ekleyecek güncel tasarım dili olacak.

Fluent Design şu anda önizleme yapılarının bir parçası olarak daha ilk aşamalarında ancak Redstone 3 geliştirme sürecinin sonlarına doğru ilerlediğimizden önümüzdeki aylarda daha da çarpıcı değişikliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

https://twitter.com/WZorNET/status/881756020988575745