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Windows 10 Redstone 3'ün ayak sesleri geldi

Yazılım devi Microsoft tarafından Eylül ayında yayınlaması beklenen 2017'nin ikinci büyük Windows 10 güncellemesine ait RTM sürüm numarası ortaya çıktı. İşte detaylar...
1 yıl
6,2b
1
14
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un her yıl iki büyük Windows güncellemesi stratejisine göre Windows 10 Redstone 3'ün Eylül ayında tamamlanması bekleniyor. Ve şimdi RTM yapısının sürüm 1709 olarak derleneceğini öğrenmemizle birlikte bunun ilk ipuçlarını almış durumdayız.
Microsoft, örneğin sürüm 1607 olarak yayınlanan Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi gibi son Windows 10 yapılarına derleme yılını ve ayını temsil eden sürüm numaraları veriyor. İlk iki basamak yılı, diğer ikisi ise ayı temsil ediyor. Yani buna bakarak Yıldönümü Güncellemesi'nin Temmuz 2016'da derlendiğini anlayabiliyoruz.
Yayınlanmamış Windows sürümleri hakkında doğru bilgiler veren WZor tarafından açığa çıkarılan resmi Microsoft belgeleri, yukarıda belirttiğimiz isimlendirme stratejisine göre Eylül 2017'de çıkması beklenen Redstone 3'ün RTM derlemesi olması muhtemel "Windows 10 sürüm 1709" hakkında bazı referanslar içeriyor.

Fall Creators Update güncellemesi

Windows 10 Redstone 3'ün resmi olarak Fall Creators Update olarak adlandırılacağını belirtelim. Güncelleme zaten şu anda Windows Insider programına katılan kullanıcıların yardımıyla geliştirilmeye başlanmış durumda.
Microsoft henüz Fall Creators Update'in yayınlanma takvimini onaylamadı ancak son yapı Eylül ayında derlenirse, üretim halkasındaki kullanıcılar güncellemeyi Ekim ayının başlarında alabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S8'in parmak izi tarayıcısıyla Windows 10 PC'nizin kilidini açabilirsiniz"
Fall Creators Update güncellemesinin geçtiğimiz ayki Build geliştirici konferansında Microsoft tarafından açıklanan özellikler de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme getirmesi bekleniyor. En önemlilerinden biri de Fluent Design (Akıcı tasarım) olarak adlandırılan ve hem mobil hem de masaüstü sistemlerdeki Windows 10 uygulamalarına yeni animasyonlar ve görsel efektler ekleyecek güncel tasarım dili olacak.
Fluent Design şu anda önizleme yapılarının bir parçası olarak daha ilk aşamalarında ancak Redstone 3 geliştirme sürecinin sonlarına doğru ilerlediğimizden önümüzdeki aylarda daha da çarpıcı değişikliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

https://twitter.com/WZorNET/status/881756020988575745 Yorum Yaz
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CaSsErDoDo 1 yıl en beğenilen
Şu arayüzü valla değiştirsinler artık. Win 8.1 den sonra her şey piksel piksel geliyor gözüme. İç karartan renkler iğrenç duruyor.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Windows 10 upgrade yapa yapa 60 GB SSD de yer bırakmadı :/
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savasserter 1 yıl
İğrenç ötesi kullanıcı düşmanı denetim masası ve rezalet bir başlat menüsü olan bir işletim sistemi. Sadelikmiş, sevsinler senin sadeliğini. Neresini beğeniyorsun anlamıyorum. 25 yıldır windows kullanıyorum dişe dokunur gelen tek yenilik sağdan açılan bildirim paneli o da çoğunlukla faso fiso.
İğrenç ötesi kullanıcı düşmanı denetim masası ve rezalet bir başlat menüsü olan bir işletim sistemi. Sadelikmiş, sevsinler senin sadeliğini. Neresini beğeniyors...
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savasserter 1 yıl
İğrenç ötesi kullanıcı düşmanı denetim masası ve rezalet bir başlat menüsü olan bir işletim sistemi. Sadelikmiş, sevsinler senin sadeliğini. Neresini beğeniyorsun anlamıyorum. 25 yıldır windows kullanıyorum dişe dokunur gelen tek yenilik sağdan açılan bildirim paneli o da çoğunlukla faso fiso.
Yanıtla +4
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Guest-F8946C419 1 yıl
Çok modern ve temiz tasarım. Neydi önceki her yerden birşeyler fırlıyor, zıplıyor.. ekrana bakınca sıkılıyordu insan.. ama Windows 10 o kadar güzel görünüyor ki..
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OldGamers86 1 yıl
Bir tek ben beğeniyorum sanırım Windows 10 işletim sistemini. :)
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tempestatem 1 yıl
8.1 degil, 8'e geri dondum, ilk isim guncellemelerin hepsini kapatmak oldu, hepsini.
8 bugune kadar ki en seri isletim sistemi, hem gorsellik, hem hiz. 8.1 daha agir.
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V4LKyR 1 yıl
Fall Creators Update, Anniversary Update...
Böyle salak isimleri nereden buluyorlar acaba?
Android'e bakıp feyz alsınlar.
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Angel of the Lord 1 yıl
Cortana'ya Türkçe desteği gelse ya keşke.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Windows 10 upgrade yapa yapa 60 GB SSD de yer bırakmadı :/
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açmayın-bağıran-karı 1 yıl
W10 asla Vista ve W7 kadar güzel olamayacak.
Mobile güncelleme yok
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kaazto28 1 yıl açmayın-bağıran-karı
Hocam herkesin dilinde Windows 7, neden güzel anlamadım gitti, bir tek ben mi bu güzelliği göremiyorum acaba?

bana gore hızlılık açısından 8.1 10 7, görsellik açısından 10 7=8.1 size zahmet az bir şey açıklasanız :)
3 Yanıt Yanıtla
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CaSsErDoDo 1 yıl en beğenilen
Şu arayüzü valla değiştirsinler artık. Win 8.1 den sonra her şey piksel piksel geliyor gözüme. İç karartan renkler iğrenç duruyor.
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