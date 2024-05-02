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    Windows 11 kullanıcı kaybetmeye devam ediyor: Peki neden?

    Windows 11 cephesinde pek de iç açıcı gelişmeler yaşanmıyor. Yayınlanan son istatistikler kullanıcıların Windows 11'den uzaklaştığını, Windows 10'un ise yeniden %70 paya ulaştığını ortaya koydu.

    Windows 11 kullanıcı kaybetmeye devam ediyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör

    Geride bıraktığımız iki ay zarfında Windows 11 kullanıcı tabanında önemli bir düşüş yaşadı. StatCounter tarafından derlenen istatistiklere göre Windows 11 son iki ayda %2'den fazla kullanıcı kaybetti. Şubat 2024'te %28.16'ya kadar yükselen kullanım oranı şu anda %26'nın altına gerilemiş durumda.

    Buna karşın Windows 10 son iki ayda %2'nin üzerinde kullanıcı kazanarak Eylül 2023'te kaptırdığı %70 pazar payını yeniden yakaladı. Söz konusu %2'lik değişimler size çok fazla görünmeyebilir, ancak 1 milyardan fazla PC'den oluşan bir kullanıcı tabanından bahsettiğimizi hatırlatalım.

    Kullanıcılar Windows 11'e sırt çeviriyor

    Ortaya çıkan tablo Windows 11'in pek beğenilmediğini ve kullanıcıların Windows 10'a geri dönmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Peki kullanıcıları Windows 11'den soğutan şey ne? Bu memnuniyetsizliğin aşağıda listelenen sebeplerle bağlantılı olduğu düşünülüyor:

    • Copilot gibi yapay zeka özelliklerinin kullanıcıları yeteri kadar cezbetmemesi
    • Son zamanlarda Windows 11'e reklam eklenmesi
    • Bazı işlemcilerin desteklenmemesi
    • Android entegrasyonunun kaldırılması
    • TPM 2.0 yongası gereksinimi
    • Dokunmatik ekran odaklı arayüz

    Windows 11 kullanıcı kaybetmeye devam ediyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör

    Ve işler düzelecek gibi görünmüyor. Gelecekteki yapay zeka odaklı güncellemeler özel donanıma sahip bilgisayar gerektireceği için bu durum daha fazla kullanıcıyı platformdan uzaklaştırabilir. Görünen o ki Microsoft'un Windows 11'i kurtarmak için kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alması gerekiyor.

    Nisan 2024 Windows pazar payı dağılımı:

    1. Windows 10: %70.03 (+0.96 puan)
    2. Windows 11: %25.65 (-0.97 puan)
    3. Windows 7: %3 (-0.04 puan)
    4. Windows 8.1: %0.53 (+0.09 puan)
    5. Windows 8: %0.36 (+0.08 puan)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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