Windows 11 kullanıcı kaybetmeye devam ediyor: Peki neden?

Geride bıraktığımız iki ay zarfında Windows 11 kullanıcı tabanında önemli bir düşüş yaşadı. StatCounter tarafından derlenen istatistiklere göre Windows 11 son iki ayda %2'den fazla kullanıcı kaybetti. Şubat 2024'te %28.16'ya kadar yükselen kullanım oranı şu anda %26'nın altına gerilemiş durumda.
Buna karşın Windows 10 son iki ayda %2'nin üzerinde kullanıcı kazanarak Eylül 2023'te kaptırdığı %70 pazar payını yeniden yakaladı. Söz konusu %2'lik değişimler size çok fazla görünmeyebilir, ancak 1 milyardan fazla PC'den oluşan bir kullanıcı tabanından bahsettiğimizi hatırlatalım.
Kullanıcılar Windows 11'e sırt çeviriyor
Ortaya çıkan tablo Windows 11'in pek beğenilmediğini ve kullanıcıların Windows 10'a geri dönmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Peki kullanıcıları Windows 11'den soğutan şey ne? Bu memnuniyetsizliğin aşağıda listelenen sebeplerle bağlantılı olduğu düşünülüyor:
- Copilot gibi yapay zeka özelliklerinin kullanıcıları yeteri kadar cezbetmemesi
- Son zamanlarda Windows 11'e reklam eklenmesi
- Bazı işlemcilerin desteklenmemesi
- Android entegrasyonunun kaldırılması
- TPM 2.0 yongası gereksinimi
- Dokunmatik ekran odaklı arayüz
Ve işler düzelecek gibi görünmüyor. Gelecekteki yapay zeka odaklı güncellemeler özel donanıma sahip bilgisayar gerektireceği için bu durum daha fazla kullanıcıyı platformdan uzaklaştırabilir. Görünen o ki Microsoft'un Windows 11'i kurtarmak için kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alması gerekiyor.
Nisan 2024 Windows pazar payı dağılımı:
- Windows 10: %70.03 (+0.96 puan)
- Windows 11: %25.65 (-0.97 puan)
- Windows 7: %3 (-0.04 puan)
- Windows 8.1: %0.53 (+0.09 puan)
- Windows 8: %0.36 (+0.08 puan)
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