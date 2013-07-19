Her bisiklete elektrik motoru ekleyen proje: Rubbee





Elektrikli araçlar ile beraber son yıllarda sayıları artan elektrikli bisiklet modelleri, hem fiyat seviyeleri hem de karmaşık yapıları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmiyor. Bu sorunu çözmek için Rubbee isimli elektrik motoru, hemen hemen bütün bisiklet modellerine takılabiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Rubbee, bisikletin arka tekerleği üzerine dakikalar içerisinde montaj edilerek kullanıma hazır hale gelebiliyor. Gidona bağlanan ufak gaz kolu üzerinden harekete geçirilen ürün, pedal çevirmeden bisikletin 25 KM yol alınmasına imkan veriyor ve maksimum 25 KM/s hıza ulaşılabiliyor. 20,000 mAH dahili bataryasının normal elektrik prizleri üzerinden 2 saat gibi bir sürede tam olarak dolduğu belirtilen Rubbee, su geçirmiyor, özel süspansiyon sistemi ile kolay bir kullanım sunuyor ve 6.5 KG ağırlık ile çok fazla yük getirmiyor. Üst seviye malzeme kalitesi ile hazırlandığı belirtilen ürün, site üzerinde yapılacak 699£ (50£ kargo) bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor.

Proje başlanırken konan 63,000£ hedefin bitimine 28 gün kala 35 bağış ile 14,326£'luk kısmını toplayan Rubbee projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1732543648/rubbee-the-electric-drive-for-bicycles