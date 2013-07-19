Her bisiklete elektrik motoru ekleyen proje: Rubbee

Haber Editörü
Elektrikli araçlar ile beraber son yıllarda sayıları artan elektrikli bisiklet modelleri, hem fiyat seviyeleri hem de karmaşık yapıları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmiyor. Bu sorunu çözmek için Rubbee isimli elektrik motoru, hemen hemen bütün bisiklet modellerine takılabiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Rubbee, bisikletin arka tekerleği üzerine dakikalar içerisinde montaj edilerek kullanıma hazır hale gelebiliyor. Gidona bağlanan ufak gaz kolu üzerinden harekete geçirilen ürün, pedal çevirmeden bisikletin 25 KM yol alınmasına imkan veriyor ve maksimum 25 KM/s hıza ulaşılabiliyor. 20,000 mAH dahili bataryasının normal elektrik prizleri üzerinden 2 saat gibi bir sürede tam olarak dolduğu belirtilen Rubbee, su geçirmiyor, özel süspansiyon sistemi ile kolay bir kullanım sunuyor ve 6.5 KG ağırlık ile çok fazla yük getirmiyor. Üst seviye malzeme kalitesi ile hazırlandığı belirtilen ürün, site üzerinde yapılacak 699£ (50£ kargo) bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor.
Proje başlanırken konan 63,000£ hedefin bitimine 28 gün kala 35 bağış ile 14,326£'luk kısmını toplayan Rubbee projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1732543648/rubbee-the-electric-drive-for-bicycles Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O da bir sey mi? 1992 yilinda (tarihe dikkat!) Turkiye'nin ilk dogrusal motoru DEU IMYO End. Elektronik bolumunde yapilmisti. Metrolarda, trenlerde v.b. kullanilan motor. Kimse donup yuzune bile bakmadi. O tarihe yakin tarihlerde bir arkadas Commodore 64 ile kayit tutabilen EKG cihazi yapmisti. Monitorlu, bilgisayar destekli. 10.000 TL den daha ucuzdu. Ama onu kullanmak yerine yillarca tanesi 250.000 TL den hic bir halta yaramayan cop misali EKG leri aldi bu ulke. Zaten simdi de Genel Saglik Sigortasi diye soyuyorlar.
fiyat hem ingiltere hemde ithal edip satacaklar için yüksek . Yani tutmayacak bir ürün ginger gibi göstermelik bir kaç tanede alınıp koyulamaz ki bundan kenara.
Elektrikli pek çok sistem var, veyahut direkt elektrikli bisikletler var dediğim gibi emeklerine yazık olmuş. Umarım daha iyi ürünler yapabilirler şu an için tek yapılabilecek şey ise birinin bu ''çöp'' ürüne ve firmaya 700 pound bağışlamasını beklemek.
Ülkemizde bisikleti ulaşım aracı yapabilmek için ayrı bisiklet şeritlerine önem verilmesi lazım, spor yaparak ve zamanında işe okula gidebilmek varken neden tıkış tıkış otobüslerle yada benzin parasıyla
işkence çekelim ki ?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
25772 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, kickstarter ve