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Her bisiklete elektrik motoru ekleyen proje: Rubbee

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
25,8b
1
65
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Her bisiklete elektrik motoru ekleyen proje: Rubbee
Elektrikli araçlar ile beraber son yıllarda sayıları artan elektrikli bisiklet modelleri, hem fiyat seviyeleri hem de karmaşık yapıları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmiyor. Bu sorunu çözmek için Rubbee isimli elektrik motoru, hemen hemen bütün bisiklet modellerine takılabiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Rubbee, bisikletin arka tekerleği üzerine dakikalar içerisinde montaj edilerek kullanıma hazır hale gelebiliyor. Gidona bağlanan ufak gaz kolu üzerinden harekete geçirilen ürün, pedal çevirmeden bisikletin 25 KM yol alınmasına imkan veriyor ve maksimum 25 KM/s hıza ulaşılabiliyor. 20,000 mAH dahili bataryasının normal elektrik prizleri üzerinden 2 saat gibi bir sürede tam olarak dolduğu belirtilen Rubbee, su geçirmiyor, özel süspansiyon sistemi ile kolay bir kullanım sunuyor ve 6.5 KG ağırlık ile çok fazla yük getirmiyor. Üst seviye malzeme kalitesi ile hazırlandığı belirtilen ürün, site üzerinde yapılacak 699£ (50£ kargo) bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor.
Proje başlanırken konan 63,000£ hedefin bitimine 28 gün kala 35 bağış ile 14,326£'luk kısmını toplayan Rubbee projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Her bisiklete elektrik motoru ekleyen proje: Rubbee

http://www.kickstarter.com/projects/1732543648/rubbee-the-electric-drive-for-bicycles Yorum Yaz
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face1tr 6 yıl en beğenilen
Bisikletin doğasına aykırı!
1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 6 yıl
2008 yilinda yaptigimiz ve juri tarafindan zaten elektrikli bisiklet var mantigiyla elenen proje! Tesekkurler turkiye
1 Yanıt Yanıtla +8
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Gopc@ 6 yıl
Nerede olursanız oun adam gibi kaliteli bir bisikletiniz yoksa böyle bir şeye ihtyacınız kesinlikle var ancak ne varki buna vereceğiniz paraya en kralından bir bisiklet alırsınız ve hiç yorulmadan bisiklet rmenin keyfine varırsınız. Şahsen yeni aldığım Salcano Astro 40ı sürdüğümden beri önceden ben bisiklet sürmüyormuşum resmen hammallık yapıyormuşum dedim kendi kendime. Eskiden Kars yokuşlarında gözüm korkarken şimdi yokuşlar benden korksun diyorum :) düşünün koca kaleye hiç yorulmadan çıktım ve indim :) böyle şeyler ancak hammallık yapılan bisikletler için dahi gereksiz bir masraf... Gidin full aluminyum kadrolu hidrolik disk frenli (ben böyle fren görmedim:) ) adam gibi bir bisiklet alın keyfinizi sürün... Ucuz mal zengini paklar bizi paklamaz...
Nerede olursanız oun adam gibi kaliteli bir bisikletiniz yoksa böyle bir şeye ihtyacınız kesinlikle var ancak ne varki buna vereceğiniz paraya en kralından bir ...
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troe 11 ay
Bu projenin sürdürülebilir olması çok zor. Hem pahalı hemde Türkiye'nin engebeli yollarına uygun değil.
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emy_644 11 ay
bu ürünü nerden bulabiliriz acaba
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spencermila 11 ay emy_644
bundan alacagına kitler var ondan al ama ucuz olmaz pili motoru derken pahalı olur bu yüzden aybaşında almayı düşünüyorum bu gibi degilde hazır kitlerden bana maliyeti 3 4 bin oluyor 750 walt motorla ama klaiteli marka alıyorum ben
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DH Misafiri 2 yıl
Fiyat ne
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DH Misafiri 3 yıl
Benzinli çim biçme, odun kesme ve budama motorları ve motosikletler yağ karterleri olmadığı için, motor yıpranmasın diye benzin yakıtına belli oranda motor yağı karıştırılır.
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Tensi 4 yıl
DH Misafiri
2008 yilinda yaptigimiz ve juri tarafindan zaten elektrikli bisiklet var mantigiyla elenen proje! Tesekkurler turkiye

O da bir sey mi? 1992 yilinda (tarihe dikkat!) Turkiye'nin ilk dogrusal motoru DEU IMYO End. Elektronik bolumunde yapilmisti. Metrolarda, trenlerde v.b. kullanilan motor. Kimse donup yuzune bile bakmadi. O tarihe yakin tarihlerde bir arkadas Commodore 64 ile kayit tutabilen EKG cihazi yapmisti. Monitorlu, bilgisayar destekli. 10.000 TL den daha ucuzdu. Ama onu kullanmak yerine yillarca tanesi 250.000 TL den hic bir halta yaramayan cop misali EKG leri aldi bu ulke. Zaten simdi de Genel Saglik Sigortasi diye soyuyorlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Nerden alcaz
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suat2807 5 yıl
fiyat pahalı
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modifci 6 yıl
Basit ve kullanisli bir sey ama verim az
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Vahşi Hindi Süprizi 6 yıl
gereksiz icatlar kisminda
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cem6392 6 yıl CanTnçr
harika bir buluş
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meter90 6 yıl CanTnçr
böyle bir şeyi paylaştığın için teşekkürler lakin yapanların emeğine yazık olmuş gibi.

fiyat hem ingiltere hemde ithal edip satacaklar için yüksek . Yani tutmayacak bir ürün ginger gibi göstermelik bir kaç tanede alınıp koyulamaz ki bundan kenara.

Elektrikli pek çok sistem var, veyahut direkt elektrikli bisikletler var dediğim gibi emeklerine yazık olmuş. Umarım daha iyi ürünler yapabilirler şu an için tek yapılabilecek şey ise birinin bu ''çöp'' ürüne ve firmaya 700 pound bağışlamasını beklemek.
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Umutcan 6 yıl
Ülkemizde heryerde bisiklet yolları olsa çok güzel bir alternatif olurdu, ama ülkemizdeki trafik alışkanlıklarının ve motorlu araçların içinde şahsen bisiklet sürmezdim.
Ülkemizde bisikleti ulaşım aracı yapabilmek için ayrı bisiklet şeritlerine önem verilmesi lazım, spor yaparak ve zamanında işe okula gidebilmek varken neden tıkış tıkış otobüslerle yada benzin parasıyla
işkence çekelim ki ?
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