Her zaman doğru açıda fotoğraflar sunan iOS uygulaması LVL CAM ücretsiz yapıldı

Daniel adlı geliştirici tarafından iOS 6 üstü iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf uygulaması LVL CAM, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.





Temel olarak her zaman ufuk çizgisine paralel doğru açıda fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyan ve bunu direkt olarak ana ekranı üzerinden grafiksel olarak sağlayan LVL CAM, yapılan ayarlamalar doğrultusunda otomatik çekim yapabiliyor ve basit dokunma hareketleriyle pozlama ile netlemeyi kilitleyebiliyor. İlginç sonuçlar için birden fazla kareyle hayalet fotoğraflar verebilen uygulama, oldukça sade arayüzüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan LVL CAM, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id706518187?mt=8