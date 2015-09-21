Herkesin kullanıma yönelik su altı drone'u OpenROV Trident, Kickstarter'da büyük bir başarı elde etti

Drone kelimesi günümüzde daha çok hava araçları için kullanılıyor ancak su altı versiyonları da aktif olarak geliştiriliyor. Bunun en başarıları arasında yer alan OpenROV Trident, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde topladığı 513 bin dolar bağış ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Daha önce detaylarına burada yer verdiğimiz Fathom'dan farklı olarak aktif kullanıma hazır olan su altı drone'u OpenROV Trident, kompakt yapısıyla kolaylıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Beraberinde 25 metre kablo gelen ancak menzili 100 metre mesafeye kadar arttırılabilen araç, yüzeyde kalan kontrol ünitesi aracılığıyla akıllı telefon ya da tabletler aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

Oldukça hızlı hareket edebiliyor olmasıyla "su içerisinde uçuyor" şekilde lanse edilen OpenROV Trident, söylendiği kadarıyla 3 saat boyunca çalışma gösterebiliyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle dahi bağlantı kurabilen ve bünyesinde yer alan kamera yardımıyla oldukça ilginç bir keşif deneyimi vaadeden drone, araştırmacılara zahmetsizce su altı haritaları çıkartmasına imkan tanıyor ve LED ışıklarıyla görsel olarak tatmin edici görüntüler sağlayabiliyor.





Kickstarter'da yapılacak en az 950$ bağış ile 2016 Kasım ayında elde edilebilen OpenROV Trident, yapabildiklerini aşağıda gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/openrov/openrov-trident-an-underwater-drone-for-everyone?ref=category_recommended