Herkesin kullanıma yönelik su altı drone'u OpenROV Trident, Kickstarter'da büyük bir başarı elde etti

Haber Editörü
Drone kelimesi günümüzde daha çok hava araçları için kullanılıyor ancak su altı versiyonları da aktif olarak geliştiriliyor. Bunun en başarıları arasında yer alan OpenROV Trident, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde topladığı 513 bin dolar bağış ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Daha önce detaylarına burada yer verdiğimiz Fathom'dan farklı olarak aktif kullanıma hazır olan su altı drone'u OpenROV Trident, kompakt yapısıyla kolaylıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Beraberinde 25 metre kablo gelen ancak menzili 100 metre mesafeye kadar arttırılabilen araç, yüzeyde kalan kontrol ünitesi aracılığıyla akıllı telefon ya da tabletler aracılığıyla kontrol edilebiliyor.
Oldukça hızlı hareket edebiliyor olmasıyla "su içerisinde uçuyor" şekilde lanse edilen OpenROV Trident, söylendiği kadarıyla 3 saat boyunca çalışma gösterebiliyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle dahi bağlantı kurabilen ve bünyesinde yer alan kamera yardımıyla oldukça ilginç bir keşif deneyimi vaadeden drone, araştırmacılara zahmetsizce su altı haritaları çıkartmasına imkan tanıyor ve LED ışıklarıyla görsel olarak tatmin edici görüntüler sağlayabiliyor.
Kickstarter'da yapılacak en az 950$ bağış ile 2016 Kasım ayında elde edilebilen OpenROV Trident, yapabildiklerini aşağıda gözler önüne seriyor.
https://www.kickstarter.com/projects/openrov/openrov-trident-an-underwater-drone-for-everyone?ref=category_recommended Yorum Yaz Paylaş Tweetle
su icinde sinyal dalgalari nasil ilerler, kac metreye kadar ceker.o sinyaller hayvanlarin iletisimine zarar verir mi ?
pilin ne kadar kaldigini göstersede ileri dönemlerde pilin ömrü azaldiginda diyelim ki pil pat diye bitti nasil alacagiz, kabloyla cekebiliriz.
velevki kablosuz olabilse, her ne kadar kamera ile gidilen yer bilinse bile, bazen nereye gidildigi bilinemeyebilir, karisir. droneu su yüzeyine cikaracak bi sistem lazim. mesela balon sisirebilir tabi.
kisaca onu düsünmüslerdir.
her ne kadar sebebini bilmesem de, kendimce bi kac sebep yazdim, dogrudur yanlistir, veya simdilik dogrudur da, ilerde teknoloji gelistiginde onlara da care bulabilirler. bilemiyorum.
birde acil kurtarma sistemi balon düşünmüştüm, kimyasal tepkime ve bom (küçüçük bom tabi)