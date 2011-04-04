HIS'in Radeon HD 6790 IceQ X modeli göründü

Resmi lansmanı yarın yapılacak AMD Radeon HD 6790 için detayları ortaya çıkan bir diğer model, HIS'in özel tasarımlı yeni çözümü Radeon HD 6790 IceQ X oldu. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 40nm Barts LE GPU'sundan güç alan Radeon HD 6790'ın referans hızları GPU için 840MHz ve bellekler için 4200MHz olarak belirlenirken, HIS'ın Radeon HD 6790 IceQ X modeli 900MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına, 800x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Sahip olduğu soğutucu tasarımıyla hız aşırtma konusunda iddialı olduğu belirtilen yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte çift Mini DisplayPort ve HDMI portuna sahip olan kart Eyefinity kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. HIS tarafından yarın lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6790 IceQ X'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.