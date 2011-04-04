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HIS'in Radeon HD 6790 IceQ X modeli göründü

8 yıl
8,3b
1
6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'in Radeon HD 6790 IceQ X modeli göründü
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Resmi lansmanı yarın yapılacak AMD Radeon HD 6790 için detayları ortaya çıkan bir diğer model, HIS'in özel tasarımlı yeni çözümü Radeon HD 6790 IceQ X oldu. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 40nm Barts LE GPU'sundan güç alan Radeon HD 6790'ın referans hızları GPU için 840MHz ve bellekler için 4200MHz olarak belirlenirken, HIS'ın Radeon HD 6790 IceQ X modeli 900MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına, 800x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Sahip olduğu soğutucu tasarımıyla hız aşırtma konusunda iddialı olduğu belirtilen yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte çift Mini DisplayPort ve HDMI portuna sahip olan kart Eyefinity kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. HIS tarafından yarın lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6790 IceQ X'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.

HIS'in Radeon HD 6790 IceQ X modeli göründü
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HIS'in Radeon HD 6790 IceQ X modeli göründü
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
@No Way
şimdi kart kötümü iyimi Anlamadım bişi :D
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damn2u 8 yıl
Soğutmasını zaten biliyoruz, tasarım rengini beğenmediğimi zaten öncedende belirtmiştim fakat işin en önem arz eden kısmı fiyatıydı, HIS eskisi gibi kartlarını uygun fiyattan satmıyor dolayısıyla müşteri kaybediyor Türkiye pazarında.
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NinjaNejat 8 yıl
6790 King Edition diyebiliriz tabi voltaj yongası varsa ki vardır. Tasarımı hoşuma gidiyor iyi güzel soğutma desen N1. Adamlar 2 tane güç girişi koymuş ki 1GHz OC edilebilsin yada mod ihtimali içinde olabilir.
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No Way Out 8 yıl
PCB küçük olduğundan dolayı, HP'dem kısmaması iyi olmuş diğer markların heatsinklerine göre artı bir durum. Remlere direkt etki eden metal plakada güzel düşünülmüş üstelik diğer markalar orta-üst modellerinde bile TF2, DC2 gibi soğucular kullandığı halde mem hs kullanmazken. Kötü yanı default PCB.
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