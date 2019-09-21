Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi

Çin'in Yutu-2 ay aracı, Ay'ın uzak tarafında bulunan küçük bir kraterin içerisindeki garip maddenin fotoğrafını çekti. Araştırma ekibi geçen ay, renkli gizemli bir madde bulduklarını iddia etmişti. Yeni keşfedilen maddenin şeklinin ve renginin, çevredeki ay toprağından farklı olduğu belirtiliyor.

Keşfedilen madde kriterin içerisinde yer alıyor

Maddenin meteor çarpması sonucu oluşan camsı, kristalize bir madde olduğu yapılan tahminler arasında. Çinli araştırmacıların gelecekte daha fazla fotoğraf ve spektrometre incelemeleri paylaşması bekleniyor.

Araştırmacılar yeni fotoğrafları çekmeye hazırlanıyor ancak fotoğrafların çekilmesi için güneşin incelenen ay yüzeyine doğması gerekiyor. Araştırmacılar bu işlem için 1 hafta bekleyecek.

https://futurism.com/the-byte/china-lunar-lander-pic-mysterious-substance

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Araştırma ekibi tarafından yayımlanan yeni makalede garip maddenin fotoğrafları yer alıyor.; bu sebeple maddenin ulaşılması zor bir konumda olduğunu açıkladı.