Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 28 kişi burada

    Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi

    Çin'in Yutu-2 ay aracı, Ay yüzeyindeki garip maddenin fotoğrafını çekti. Yeni keşfedilen maddenin şeklinin ve renginin, çevredeki ay toprağından farklı olduğu belirtiliyor.
    1 sa.
    714
    28
    5
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Çin'in Yutu-2 ay aracı, Ay'ın uzak tarafında bulunan küçük bir kraterin içerisindeki garip maddenin fotoğrafını çekti. Araştırma ekibi geçen ay, renkli gizemli bir madde bulduklarını iddia etmişti. Yeni keşfedilen maddenin şeklinin ve renginin, çevredeki ay toprağından farklı olduğu belirtiliyor.
    Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi

    Keşfedilen madde kriterin içerisinde yer alıyor

    Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi
     

    Araştırma ekibi tarafından yayımlanan yeni makalede garip maddenin fotoğrafları yer alıyor. Araştırmacılar maddenin kraterin ortasında yer aldığını; bu sebeple maddenin ulaşılması zor bir konumda olduğunu açıkladı.

    Maddenin meteor çarpması sonucu oluşan camsı, kristalize bir madde olduğu yapılan tahminler arasında. Çinli araştırmacıların gelecekte daha fazla fotoğraf ve spektrometre incelemeleri paylaşması bekleniyor.

    Araştırmacılar yeni fotoğrafları çekmeye hazırlanıyor ancak fotoğrafların çekilmesi için güneşin incelenen ay yüzeyine doğması gerekiyor. Araştırmacılar bu işlem için 1 hafta bekleyecek.
    Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi
     


    https://futurism.com/the-byte/china-lunar-lander-pic-mysterious-substance Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xxxx1 42 dk.
    Son 100 yılın en büyük başarısı. Çin ne kadar gururlanasa azdır.
    Muazzam bir basari Yutu 2 : Ay'ın karanlık yüzünde cirit atıyor,paylasmadıkları mutlaka çok veri var...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 46 dk.
    Bu şey olmasın daha önce aya inmiş olanlar karanlık tarafa sı...çmasın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ybar 49 dk.
    Kriter ne ya kraker olmasın o? Lan aslını unuttum bende krater olacak.:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galaxy. 1 sa. yeni yorumcu
    Ay'da neler vardır daha bilmediğimiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 sa.
    Madde değilse yeni bir element olsaymış 😁😆🤔
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Ağır çekim selfie ‘Slofie’ Apple tarafından patentleniyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi Sonraki AMD Ryzen 5 3500X ve Ryzen 5 3500 sızdı| Performans testleri 2 sa. AMD’den bir iyi bir kötü haber var 3 sa. Google yenilenebilir enrejiye rekor yatırım yapacak 3 sa. Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu 3 sa. Direksiyonu bırakıp 128 km/s hızla Rubik küpü çözen sürücüye ceza 4 sa. 64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s bu ay çıkabilir 5 sa. Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u 24 Eylül'de yayınlayacak 5 sa. Huawei, ABD yasağına rağmen 20 milyon Mate 30 satışı bekliyor 7 sa. İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı 7 sa. Motorsport Manager Mobile 2 kısa süreliğine ücretsiz 8 sa. 2si1 | Türkiye'de en hızlı internet kimde? 8 sa. Yeni aşı farelerde Herpes enfeksiyonunu önlüyor 8 sa. Fortnite ve PUBG meraklıları: iOS 13 güncellemesinden uzak durun! 9 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy A10, BİM marketlerde HP sırt çantası var 10 sa. Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu 11 sa. Minecraft’a karakter tasarlama seçeneği geliyor 12 sa. Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor 23 sa. Samsung’un 30 TB kapasiteli SSD’si hiç bozulmayacak 1 gün 2si1 | Teknofest sizi bekliyor 1 gün AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirke...
    DonanımHaber
    iOS 13’ün gizli yenilikleri
    DonanımHaber
    200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da yasaklanacak
    DH Forum
    [EDIT: PATRON SORGUYA ÇEKİYOR]çalıştığım dükkanı 800 bin lira ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim