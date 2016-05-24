Hindistan'in tekrar kullanılabilir uzay mekiği ilk kez test edildi

Özellikle son dönemlerde uzay araştırmalarında çok büyük bir atak yapan Hindistan yeni nesil tekrar kullanılabilir uzay mekiği RLV-TD'nin ilk denemesini de gerçekleştirdi. Satish Dawan Space Center'dan dün (23 Mayıs) öğlen saatlerinde fırlatılan uzay mekiği aynı zamanda Hindistan'ın bu alanda çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmasını sağladı.
Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
RLV-TD'yi taşıyan roket 91.1 saniyelik sürenin ardından uzay mekiğinden ayrıldı. 91.1 saniye boyunca roketle beraber toplam 56 kilometre yüksekliğe çıkan insansız uzay mekiği bu ayrılmanın ardından kendi başına 9 kilometre daha yükseldi ve 65 kilometrelik maksimum yüksekliğine ulaştı.
RLV-TD zirve noktaya ulaştıktan sonra atmosfere geri dönüş yaptı. Geri dönüşü sırasında Mach 5 (6127 km/saat) hızına kadar çıkan uzay mekiği aynı zamanda yaklaşık 2000 derecelik inanılmaz yüksek sıcaklıklara da maruz kaldı. Zaten denemenin asıl amacı da mekiğin bu yüksek sıcaklıklara ve hipersonik hızlara nasıl tepkiler vereceğini ölçmekti. kanatlı uzay mekiği RLV-TD toplam 770 saniye süren denemenin sonunda otonom bir şekilde denize iniş yaptı. Mekiğin bu inişten tek parça halinde kurtulması beklenmiyor olsa da denemenin başarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz.
Tamamlanması için 15 yıl gerekiyor
Hindistan'ın geliştirdiği ilk tekrar kullanılabilir uzay mekiği RLV-TD'nin ilk prototipi toplam 14 milyon dolara mal oldu. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, en azından önümüzdeki 15 yıl içerisinde tamamlanması beklenmeyen bu uzay mekiği projesinin ilk prototopi için bile beş yıldır uğraş veriyordu.
RLV-TD projesi tamamlanmadan önce daha dört farklı testten daha geçmesi gerekiyor. Hipersonik test uçuşundan başarılı sonuçlar alan ISRO yakın zamanda bir de iniş denemesi gerçekleştirecek. ISRO bu proje sonunda fırlatma maliyetlerini 10 kata kadar indirmeyi planlıyor.
Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
RLV-TD'yi taşıyan roket 91.1 saniyelik sürenin ardından uzay mekiğinden ayrıldı. 91.1 saniye boyunca roketle beraber toplam 56 kilometre yüksekliğe çıkan insansız uzay mekiği bu ayrılmanın ardından kendi başına 9 kilometre daha yükseldi ve 65 kilometrelik maksimum yüksekliğine ulaştı.
RLV-TD zirve noktaya ulaştıktan sonra atmosfere geri dönüş yaptı. Geri dönüşü sırasında Mach 5 (6127 km/saat) hızına kadar çıkan uzay mekiği aynı zamanda yaklaşık 2000 derecelik inanılmaz yüksek sıcaklıklara da maruz kaldı. Zaten denemenin asıl amacı da mekiğin bu yüksek sıcaklıklara ve hipersonik hızlara nasıl tepkiler vereceğini ölçmekti. kanatlı uzay mekiği RLV-TD toplam 770 saniye süren denemenin sonunda otonom bir şekilde denize iniş yaptı. Mekiğin bu inişten tek parça halinde kurtulması beklenmiyor olsa da denemenin başarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz.
Tamamlanması için 15 yıl gerekiyor
Hindistan'ın geliştirdiği ilk tekrar kullanılabilir uzay mekiği RLV-TD'nin ilk prototipi toplam 14 milyon dolara mal oldu. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, en azından önümüzdeki 15 yıl içerisinde tamamlanması beklenmeyen bu uzay mekiği projesinin ilk prototopi için bile beş yıldır uğraş veriyordu.
RLV-TD projesi tamamlanmadan önce daha dört farklı testten daha geçmesi gerekiyor. Hipersonik test uçuşundan başarılı sonuçlar alan ISRO yakın zamanda bir de iniş denemesi gerçekleştirecek. ISRO bu proje sonunda fırlatma maliyetlerini 10 kata kadar indirmeyi planlıyor.
Mars'a da gitmişlerdi
Hindistan'ın uzay araştırmalarına olan ilgisi artık önemli bir gerçek haline geldi. 2013 yılında Mars yörüngesine bir uzay aracı yerleştiren Hindistan aynı zamanda bu başarıyı yalnızca 73 milyon dolarlık bir projeyle gerçekleştirmişti.
Çeşitli alanlarda çalışmalarına devam eden Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'nun sonraki hedefiyse Kızıl Gezegen'e gözlem aracı indirmeyi olacak. Hindistan bu hedefi için geçtiğimiz dönemlerde Fransa'yla bir iş birliği yaptığını açıklamıştı. Fransa uzay ajansı CNES'in de uzay aracı iniş sistemlerinde önemli başarıları bulunuyor.
Hindistan'ın uzay araştırmalarına olan ilgisi artık önemli bir gerçek haline geldi. 2013 yılında Mars yörüngesine bir uzay aracı yerleştiren Hindistan aynı zamanda bu başarıyı yalnızca 73 milyon dolarlık bir projeyle gerçekleştirmişti.
Çeşitli alanlarda çalışmalarına devam eden Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'nun sonraki hedefiyse Kızıl Gezegen'e gözlem aracı indirmeyi olacak. Hindistan bu hedefi için geçtiğimiz dönemlerde Fransa'yla bir iş birliği yaptığını açıklamıştı. Fransa uzay ajansı CNES'in de uzay aracı iniş sistemlerinde önemli başarıları bulunuyor.
http://www.isro.gov.in/update/23-may-2016/india’s-reusable-launch-vehicle-technology-demonstrator-rlv-td-successfully Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kişi uzaya çıkacak diye milyonların aç gezdiği ülke Hindistan.
Affedersiniz bu ülkenin bilime katkısını seveyim. Bunların bilime bir katkısı varsa ahlaksızlığa, adaletsizliğe, zarar ziyana 10 katkısı vardır.
Sen ne saçmalıyorsun. Google ile kurduğun cümle(ki cümleye benzemiyor) ne anlatmak istedin bilemiyorum. Ama kastın Google 'ın sahibi ülke ise Amerika fırsatlar ülkesidir ve gelişmişlik düzeyi(hak, hukuk, özgürlük, eğitim) en yüksek bir kaç ülkeden biri. Tabiki onlar uzaya çıkacak netekim çıktılarda.
Nüfusun yüksek olması ile uzaya çıkmak doğru orantılıdır önermesini yapman saçmalığın daniskası. Modern bilime katkının yarısından çoğu nüfusu 100 milyon etmeyen Almanlara ait. Çine yada Hindistana değil. Kaldiki ilk uzay roketleri bir nazi bilimadamlarinin işi.
Ben cümlem içerisinde Türkiye ile Hindistan 'ın gelir dağılımını kıyaslamadım.Ülkesinde gelir dağılımı Türkiyeden beter bir ülkenin öncelikle kendi insanlarına Dünya da insan gibi yaşamasını sağlamali. Devlet ile halk birbirinden bu kadar kopuk bir ülke yok.
Bilimi sadece matematikten ibaret sanıyorsan İslam coğrafyası Hintlileri beşe katlar. Aç vikipediden bak.
Hintliler ülkelerinde durmuyormuş! NEDEN ACABAAA? Nedeni basit her gelişmemiş üçüncü dünya ülkesi gibi Hindistanda iş imkanı çok kısıtlı. Bilimsel çalışma sınırlı.
Türkler pek yokmuş. Türk dediğin şurada 70 milyon. Ki bu rakam ile Hindistanı(1,2 milyar insan) kıyaslaman çok saçma. Oran olarak alırsan Türklerden öyle çokta fark yok beyin göçü meselesinde.
İki tane usta ile bütün Hindistanlılar iyi oluyormuş. Genellemeye bak. Daha şundan iki ay önce Ntv de izlediğim , yabancıların yaptığı belgeselde Hindistandaki kadınların, çocukların içler acısı gerçeklikleri, polislerin rüşvetçiliği bir yaşam felsefesi hâline getirdiği, temizlik tuvalet konusunda hayvanlara bile yaklaşamadiklarini gösteriyorlardı. Suç oranın bu ülkede her geçen gün dahada arttığını istatistiksel olarak gösteriyorlardı. Devlet başka yerde halk başka yerde. İnsanlık, onur, sevgi bu ülkeden hızla uzaklaşıyor.
Neresi Türklerden iyiymiş. Hintliler kendi ülkelerinde durmazmış. İngilizler, Amerikalılar hala Hindistanı sömürüyor diyemiyor da durmak istemiyorlarmış diyor.
Yav hehe. Mutluluk para ile doğru orantılı değildir zaten. Mutluluk güven, adalet, özgürlük ile doğru orantılıdır. Türkiye fersah fersah ileride mutluluk açısından.
Birde başta ' Yazdigin bastan asagi yalnis hangisini duzelteyim bilemedim. ' demiş. Bu adamın büyük özgüveni cehaletten olduğu apaçık belli.