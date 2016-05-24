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Hindistan'in tekrar kullanılabilir uzay mekiği ilk kez test edildi

Uzay araştırmalarının yeni yıldızı Hindistan ilk tekrar kullanılabilir uzay mekiğinin denemesini gerçekleştirdi. Deneme sırasında hipersonik hıza ulaşan mekik 2000 derecelik sıcaklıklara maruz kaldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,3b
1
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Özellikle son dönemlerde uzay araştırmalarında çok büyük bir atak yapan Hindistan yeni nesil tekrar kullanılabilir uzay mekiği RLV-TD'nin ilk denemesini de gerçekleştirdi. Satish Dawan Space Center'dan dün (23 Mayıs) öğlen saatlerinde fırlatılan uzay mekiği aynı zamanda Hindistan'ın bu alanda çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmasını sağladı.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
RLV-TD'yi taşıyan roket 91.1 saniyelik sürenin ardından uzay mekiğinden ayrıldı. 91.1 saniye boyunca roketle beraber toplam 56 kilometre yüksekliğe çıkan insansız uzay mekiği bu ayrılmanın ardından kendi başına 9 kilometre daha yükseldi ve 65 kilometrelik maksimum yüksekliğine ulaştı.

RLV-TD zirve noktaya ulaştıktan sonra atmosfere geri dönüş yaptı. Geri dönüşü sırasında Mach 5 (6127 km/saat) hızına kadar çıkan uzay mekiği aynı zamanda yaklaşık 2000 derecelik inanılmaz yüksek sıcaklıklara da maruz kaldı. Zaten denemenin asıl amacı da mekiğin bu yüksek sıcaklıklara ve hipersonik hızlara nasıl tepkiler vereceğini ölçmekti. kanatlı uzay mekiği RLV-TD toplam 770 saniye süren denemenin sonunda otonom bir şekilde denize iniş yaptı. Mekiğin bu inişten tek parça halinde kurtulması beklenmiyor olsa da denemenin başarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz.

Tamamlanması için 15 yıl gerekiyor

Hindistan'ın geliştirdiği ilk tekrar kullanılabilir uzay mekiği RLV-TD'nin ilk prototipi toplam 14 milyon dolara mal oldu. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu ISRO, en azından önümüzdeki 15 yıl içerisinde tamamlanması beklenmeyen bu uzay mekiği projesinin ilk prototopi için bile beş yıldır uğraş veriyordu.

RLV-TD projesi tamamlanmadan önce daha dört farklı testten daha geçmesi gerekiyor. Hipersonik test uçuşundan başarılı sonuçlar alan ISRO yakın zamanda bir de iniş denemesi gerçekleştirecek. ISRO bu proje sonunda fırlatma maliyetlerini 10 kata kadar indirmeyi planlıyor.
Mars'a da gitmişlerdi

Hindistan'ın uzay araştırmalarına olan ilgisi artık önemli bir gerçek haline geldi. 2013 yılında Mars yörüngesine bir uzay aracı yerleştiren Hindistan aynı zamanda bu başarıyı yalnızca 73 milyon dolarlık bir projeyle gerçekleştirmişti.

Çeşitli alanlarda çalışmalarına devam eden Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'nun sonraki hedefiyse Kızıl Gezegen'e gözlem aracı indirmeyi olacak. Hindistan bu hedefi için geçtiğimiz dönemlerde Fransa'yla bir iş birliği yaptığını açıklamıştı. Fransa uzay ajansı CNES'in de uzay aracı iniş sistemlerinde önemli başarıları bulunuyor. 

http://www.isro.gov.in/update/23-may-2016/india’s-reusable-launch-vehicle-technology-demonstrator-rlv-td-successfully Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
1,2 milyar nüfuslu ülkede devlet uzaya çıkar ama ülkeye altyapı, ulaşım, gelir dağılımı adaleti yapamaz.



Bir kişi uzaya çıkacak diye milyonların aç gezdiği ülke Hindistan.



Affedersiniz bu ülkenin bilime katkısını seveyim. Bunların bilime bir katkısı varsa ahlaksızlığa, adaletsizliğe, zarar ziyana 10 katkısı vardır.
1,2 milyar nüfuslu ülkede devlet uzaya çıkar ama ülkeye altyapı, ulaşım, gelir dağılımı adaleti yapamaz.Bir kişi uzaya çıkacak diye mil...
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emre1393 3 yıl
14 milyon dolar para mı lan, bizim futbol takımları 50 milyon dolar harcayıp şampiyonlar ligi grubundan bile çıkamıyor, herifler uzaya çıkmış.
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yoksulseytan22 3 yıl Gelu
Gelu
yoksulseytan22
1,2 milyar nüfuslu ülkede devlet uzaya çıkar ama ülkeye altyapı, ulaşım, gelir dağılımı adaleti yapamaz. Bir kişi uzaya çıkacak diye milyonların aç gezdiği ülke Hindistan. Affedersiniz bu ülkenin bilime katkısını seveyim. Bunların bilime bir katkısı varsa ahlaksızlığa, adaletsizliğe, zarar ziyana 10 katkısı vardır.

Yazdigin bastan asagi yalnis hangisini duzelteyim bilemedim.
0///Bir kisi uzaya cikcak diye :: Google kunlan Ulkeler niye uzaya cikiyorlar.
1///1-2 milyar nufuslu ulkeler uzaya cikar zaten ?? : Almanya nin Fransa nin nufuslarina bak. Sen onlarla arandaki farka bak ? 3000yilinda alcaklarmis bizi Abye
2///Gelir dagilimi ??? : Senin ULkendeki gelir dagilimina bir bak once.
3///Bilime katkisi ??? : Hindistan matematigine youtubedan bak.kagit uzerinde yapamiycagin seyleri adamlar kafalarindan yapiyor.Ayrica Hindistanli bilim adamlari Ulkerinde pek kalmazlar.Ama gelismis Ulkerlerde buyuk teknoloji sirketlerinde yuzlercesine rastlayabilirsin.Turk ?? Turku cok nadir gorebilirsin buralarda.
4///Ahlaksizlik zarar ziyan :: Kendi Ulkende ki yalan dolan nerde var? Hindistana gittik biz makina aldik , bu kadar akilli isine bagli ve saygilarinda hic problem gormedik.2 tanesini Ukrayna ya getirdik 4 sene bizimle kaldilar.En ufak bir yalnislari olmadi.Turk ustalardan ne cektigimizi bir biz biliriz.Adam Calismaya gelmiyor zaten isi gucu o iste :)
Son olarak aylik 100-200dolar kazaniyor olabilirler ama bu mutlu olmalarina engel degil. Senin ULkende kime sokakda kimi gorsen hemen hemen banka ile calisiyor ay sonunu zar zor getiriyor.

Sen ne saçmalıyorsun. Google ile kurduğun cümle(ki cümleye benzemiyor) ne anlatmak istedin bilemiyorum. Ama kastın Google 'ın sahibi ülke ise Amerika fırsatlar ülkesidir ve gelişmişlik düzeyi(hak, hukuk, özgürlük, eğitim) en yüksek bir kaç ülkeden biri. Tabiki onlar uzaya çıkacak netekim çıktılarda.

Nüfusun yüksek olması ile uzaya çıkmak doğru orantılıdır önermesini yapman saçmalığın daniskası. Modern bilime katkının yarısından çoğu nüfusu 100 milyon etmeyen Almanlara ait. Çine yada Hindistana değil. Kaldiki ilk uzay roketleri bir nazi bilimadamlarinin işi.


Ben cümlem içerisinde Türkiye ile Hindistan 'ın gelir dağılımını kıyaslamadım.Ülkesinde gelir dağılımı Türkiyeden beter bir ülkenin öncelikle kendi insanlarına Dünya da insan gibi yaşamasını sağlamali. Devlet ile halk birbirinden bu kadar kopuk bir ülke yok.

Bilimi sadece matematikten ibaret sanıyorsan İslam coğrafyası Hintlileri beşe katlar. Aç vikipediden bak.

Hintliler ülkelerinde durmuyormuş! NEDEN ACABAAA? Nedeni basit her gelişmemiş üçüncü dünya ülkesi gibi Hindistanda iş imkanı çok kısıtlı. Bilimsel çalışma sınırlı.

Türkler pek yokmuş. Türk dediğin şurada 70 milyon. Ki bu rakam ile Hindistanı(1,2 milyar insan) kıyaslaman çok saçma. Oran olarak alırsan Türklerden öyle çokta fark yok beyin göçü meselesinde.

İki tane usta ile bütün Hindistanlılar iyi oluyormuş. Genellemeye bak. Daha şundan iki ay önce Ntv de izlediğim , yabancıların yaptığı belgeselde Hindistandaki kadınların, çocukların içler acısı gerçeklikleri, polislerin rüşvetçiliği bir yaşam felsefesi hâline getirdiği, temizlik tuvalet konusunda hayvanlara bile yaklaşamadiklarini gösteriyorlardı. Suç oranın bu ülkede her geçen gün dahada arttığını istatistiksel olarak gösteriyorlardı. Devlet başka yerde halk başka yerde. İnsanlık, onur, sevgi bu ülkeden hızla uzaklaşıyor.

Neresi Türklerden iyiymiş. Hintliler kendi ülkelerinde durmazmış. İngilizler, Amerikalılar hala Hindistanı sömürüyor diyemiyor da durmak istemiyorlarmış diyor.

Yav hehe. Mutluluk para ile doğru orantılı değildir zaten. Mutluluk güven, adalet, özgürlük ile doğru orantılıdır. Türkiye fersah fersah ileride mutluluk açısından.

Birde başta ' Yazdigin bastan asagi yalnis hangisini duzelteyim bilemedim. ' demiş. Bu adamın büyük özgüveni cehaletten olduğu apaçık belli.
Geluyoksulseytan221,2 milyar nüfuslu ülkede devlet uzaya çıkar ama ülkeye altyapı, ulaşım, gelir dağılımı adaleti yapamaz....
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DH Misafiri 3 yıl
SpaceX yeniden kullanılabilir mekik değil, roket yapmak peşinde.Yeniden kullanılan mekikleri NASA zaten kullanıyodu.
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aybey 3 yıl
Malum çevreler Ülkemizi (!) savunmaya geçmiş. Bildiğin iktidarı sanıyor bizi de ahmak sanıyor!
HAcı bizim Kaçak saray+saltanat uçaklarına verdiğimiz milyar 3-5 Milyardoların 40 da 1 veya 67 de 1'ine marsa uydu gönderdi bu adamlar. 74 Milyon dolar ile marsa uydu gönderildi. Biz ne yapıyoruz? İktidar-u devletlümüze toz kondurmuyoruz.
3. Havalimanının Milletin orasına burasına koyan adamdan,o ihaleden, cukka yapanlardan başka kime faydası var? Sen nasıl bundan mutlu oluyorsan, amdamlar da; ''bak benim ulusu uzaya çıktı, artık ben de uzay çağını yakaladım'' diye mutlu olup gurur duyuyor.Ha o millet yemeye ekmek bulamıyor, sende ekmek almak içi borçlandığın kredi kartının nasıl ödeyeceğini düşünüyorsun.
Denize 0 m yükseklikte olan yeri başta 90 metre yükseltilecek diye ihale ettiler, herkes ona göre fiyat verdi, sonra cuk 60 metreye indirildi, haeliyl bunu bilen adama menfaat sağlandı. Menfaatini geçtim; sen o -Allahın kusurusz yarattığı- biyotop/fanunaya ne kadar zarar verildiğini hiç düşündün mü? Oradaki 1 böcek, bir ot hatat bir hayvanın tezeği kadar dünyaya fayda sağladın mı?
Saray + Uçaklar ve ÖZgür suriye ordusu da dahil, o cenaha harcanan (suriye mevuzu bizat cumhur başkanı tarafından; 10 milyar dolarımız) bırak Türkiyeyi, dünya aydınlanırdı.

Zaten şaşa ve lüste kendimizi hep zenginlerle kıyaslarız. Toplumsal refah, gelir dağılımı vesayir konularda ABD, İngiltere, Almanya ile yarışmıyoruz.
Nüfusu 1.3 milyar olan ülkelerle yarışıyoruz. Hindistan şu an GSMYH'ye göre ilk üçte ancak kişi başı milli geliri Türkiye'nin gerisinde. Bizim (sözde) $10 Bin USd, onların $1.500 USD.
Yani rakamlara göre bilimsel ilerlemenin kişilerin hane başı ekonomik rahatlığını sağlayacağı yönünde bir laf etmek ne kolay nede zordur. Çünkü G20 içerisinde insani gelişmişlik, kişi başı ve hane halkı geliri bizden çok yüksek ülkelerde var.
Kötüden emsal olmaz der atalarımız. yani Hindistan'da adam açlık çekiyor, uzaya neden çıkılıyro demek çok doğru bir yaklaşım değil.
Ancak untulmaması gerken; Hindistan, İngiliz emperyalizminden yakayı kurtarmadan önce biz, (Allahın Türk'e Lütfudur) Mustafa Kemal Atatürk ile; İngilize, Fransıza -emperyalizme- çoktan tokadı basıp bağımıszlığımızı kazanmıştık.
Hani derler ya 1930'ların Türkiyesi değiliz, Eyyy Falan!, Eyyy Filan! Adamlar haklı. Ne o zihniyet var, ne de o, bağımıszlıktan gelen ekonomik güç! Biz o hızla ilerlemeye devam edebilseydik (Dünayda ilk Üçgen Kanatlı -yaras- Uçak denemeleri bu zamanlarda Ülkemizde başlar) Uzaya değil, Marsa giderdik, Dünyada Ekonomik büyüklük TL ile ölçülebilirdi.
Sonuçta hiçbir bilimsel çalışma gereksiz değildir. İnsanlığa büyük faydası olur. Ha adam onu bedava enerji diye hayal ederken bir bakmış insanlığa bomba olup yağmış. Bilim amaç olursa, kötü emellere alet edilen araç olmaz.
Bilimsel çalışma hiç yapılamsaydı, şu an teelfon yerine hala dumanla haberleşiyor olurduk.
Tebrikler hindistan.
Şu an bir çok ülkenin uzay programlarına hız vermesinin en büyük nedeni; uzada başı boş gezen gök taşlarıdnaki madenler, ayda ve marsta var olan ve teknolojimizin ihtiayç duyduğu elementlerdir. Adamlar gökten servet yağdıracak milletinin üstüne! Şu an için değil, gelecek için yaşar toplumlar. Sen anlık rahatını düşünürsün, elin oğlu 7 göbek sonraki torununuz, kız çocuğunu nasıl rahat yaşayacağını hayal eder, sistemini buna göre kurar.
O denenle ne kadar debelensende bu yeryüzünde; o adam 7 arşın yol alır 1 adımda, debelenir durusun sen hala kendi kakanda!
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V4LKyR 3 yıl
yoksulseytan22
umut_baris
yoksulseytan22
umut_baris
yoksulseytan22 1,2 milyar nüfuslu ülkede devlet uzaya çıkar ama ülkeye altyapı, ulaşım, gelir dağılımı adaleti yapamaz. Bir kişi uzaya çıkacak diye milyonların aç gezdiği ülke Hindistan. Affedersiniz bu ülkenin bilime katkısını seveyim. Bunların bilime bir katkısı varsa ahlaksızlığa, adaletsizliğe, zarar ziyana 10 katkısı vardır.
Alakaya maydonoz.
3. Köprü ne Alakaya Maydanoz?


Bi de alıntı yapmış. Kendi yazdığı cümleye bakmıyor. Sayıyla veriyorlar sizi herhalde!
Beton da karın doyurmuyor annem. Öyle millete sadaka misali maaş vermekle olmuyor öyle. Toplum nasılsa cahil, bin sırtına, taşısın taşıdığı yere kadar!
Hani laf sokarken bi kendine bakacaksın önce onu belirtmek istedim ama onu bile anlamamışsın.
Arkadaş sen ne yaşıyon kendi içinde. Ben beton ile ilgili bir şey mi söyledim? Bu ne saçma sapan bir ruh halidir yahu? Hindistan haberinin altına köprü muhabbeti yapıyorsun. Noldu boğazda gemilerin vardı da köprü işleri mi baltaladı? Köprüyü senin kafana mı diktiler? Köprüden sanane! Sana giren çıkan ne? Bi insanın köprü ile ne derdi olabilir? Köprü yapılınca gayri safi milli hasılatın mı düştü? Daha cümle kurmayı bilmiyor, ne yaşadığı belli değil gelmiş yazdıklarımdan anlamamışsın diyor. Psikologmuyum ben ruh hastalarının cümlelerinden anlam çıkarayım. Bu ülke yıllardır uzay üssü kurduda akp gelip kapattı mı? Yıllardır icat yapıyordukta akp gelip yasak mı koydu? Orada burada köprü muhabbeti yapıp aklınca göndermemi yapıyorsun? Büyük oyunu mu gördün? Sen aydınlandın başkalarınıda mı aydınlansın istiyorsun? Ne istiyorsun anlamadım ki?

Sessiz yığınların sesi olmuşsunuz hocam, kesinlikle katılıyorum değerli yorumlarınıza.
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cyberfalcon 3 yıl
Hiç kimse mi bilimsel veya teknik yorum yapmaz.
Birincisi Nasıl SpaceX'e rakip oluyor. SoaceX roket bu mekik.
İkincisi mekikler zaten tekrar kulanılabilir yapıya sahip.
Üçüncüsü Amerika mekik kullanıyordu, kullanmayı bıraktı. (Sanırım maliyetinden dolayı)
Dördüncüsü mekikleri fırlatmak içinde roket lazım.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Roketi geri indirdiklerine dair bilgi yok nasıl SpaceX e rakip oluyorlar?
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darkaura 3 yıl
isin aci yani hindistan tum bunlari ve diger pek cok uzay arastirmalarini yillik sadece 1.2milyar dolar butce ile gerceklestiriyor. bizim diyanet butcesinin nerdiyse yarisi. bilim teknoloji aslinda oyle pahali isler degil. onemli olan once dogru vizyona sahip olmak.
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oray 3 yıl
ne verdiğiniz linkte ne de başka benzer haberlerde 2000 dereceden bahsetmiyor? Mekiğin bu sıcaklığa dayandığına dair hiçbir bilgi yok. Aldığınız doğru referansı verir misiniz? bir de 2000 derece nedir? santigrat mı?
Gerçek alıntı yaptığınız linki paylaşmanızda fayda var.
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netfaruk 3 yıl
Yanlışım varsa düzeltin ama rakip olması saçma, zira birisi mekiği diğeri mekiği taşıyan roketi geri getiriyor.
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mcebi001 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Bizimkiler neyi bekliyor arkadaş icatsa ahada icat bi şovda biz yapsak ya...
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V4LKyR 3 yıl
Bizde uzay çalışmaları takribi 2010 yılı civarında başladı... Hindistan'da bu işler 1970 yılı civarında başlamış. yani 50 senede anca roket falan atmışlar.


Dolayısıyla, 2060, hadi 10 sene de benden olsun, 2050'de görüşürüz.
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emre1393 3 yıl
14 milyon dolar para mı lan, bizim futbol takımları 50 milyon dolar harcayıp şampiyonlar ligi grubundan bile çıkamıyor, herifler uzaya çıkmış.
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hindistan, hindistan uzay araştırma organizasyonu ve
5 etiket daha rlv-td tekrar kullanılabilir uzay mekiği Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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