Hindistan'ın uzay aracı Mars'taki kanyon bölgesini görüntüledi

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından 2013 yılında uzaya fırlatılan ve geçtiğimiz yıldan beri Mars'ı incelemekte olan Mangalyaan Uzay Aracı, Mars'ta yer alan Ophir Chasma Kanyonu'nu detaylı bir şekilde görüntüledi. Mangalyaan tarafından 19 Temmuz'da çekilen bu görüntüler, geçtiğimiz günlerde ISRO tarafından yayınlandı.



Mangalyaan Uzay Aracı tarafından 1857 kilometre uzaklıktan çekilen bu görüntüler, 317 kilometre uzunluğundaki Ophir Chasma Kanyonu hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. Bu görüntüleri inceleyen ISRO araştırmacıları, kanyonun oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olduğunu ve kanyonun duvarlarının birçok katmandan oluştuğunu açıkladılar.



Mars'taki en büyük kanyonlardan biri olan Ophir Chasma, Güneş Sistemi'nde bilinen en büyük kanyon sistemi olan Valles Marineris'in bir parçası. Yaklaşık 4000 kilometre uzunluğunda olan Valles Marineris, bazı bölgelerde 200 kilometre genişliğe ve 7 kilometre derinliğe ulaşıyor.



.

Gelecekte koloni kurulması için en uygun adayların başında gelen Mars, şu sıraralar beş farklı uzay aracı tarafından inceleniyor. Bunlar NASA tarafından gönderilen 2001 Mars Odyssey, 2006 Mars Reconnaissance Orbiter, 2014 Mars Atmosphere and Volatile Evolution; ESA tarafından gönderilen Mars Express ve ISRO tarafından gönderilen Mangalyaan'dan oluşuyor. Bu uzay araçlarının hepsi insansız keşif araçları olsa da, önümüzdeki yıllarda ilk insanlı görevin de gerçekleşmesi bekleniyor. Mars'a insanlı bir görev için hazırlıklarını sürdüren NASA, astronotları Kızıl Gezegen'e fırlatacak olan roketini geçtiğimiz günlerde test etmişti

http://news.softpedia.com/news/mangalyaan-india-s-mars-orbiter-delivers-view-of-the-ophir-chasma-489515.shtml