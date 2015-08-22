Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan'ın uzay aracı Mars'taki kanyon bölgesini görüntüledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
2
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hindistan'ın uzay aracı Mars'taki kanyon bölgesini görüntüledi
 Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından 2013 yılında uzaya fırlatılan ve geçtiğimiz yıldan beri Mars'ı incelemekte olan Mangalyaan Uzay Aracı, Mars'ta yer alan Ophir Chasma Kanyonu'nu detaylı bir şekilde görüntüledi. Mangalyaan tarafından 19 Temmuz'da çekilen bu görüntüler, geçtiğimiz günlerde ISRO tarafından yayınlandı.
 Mangalyaan Uzay Aracı tarafından 1857 kilometre uzaklıktan çekilen bu görüntüler, 317 kilometre uzunluğundaki Ophir Chasma Kanyonu hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. Bu görüntüleri inceleyen ISRO araştırmacıları, kanyonun oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olduğunu ve kanyonun duvarlarının birçok katmandan oluştuğunu açıkladılar.
 
Hindistan'ın uzay aracı Mars'taki kanyon bölgesini görüntüledi
 Mars'taki en büyük kanyonlardan biri olan Ophir Chasma, Güneş Sistemi'nde bilinen en büyük kanyon sistemi olan Valles Marineris'in bir parçası. Yaklaşık 4000 kilometre uzunluğunda olan Valles Marineris, bazı bölgelerde 200 kilometre genişliğe ve 7 kilometre derinliğe ulaşıyor.
 Gelecekte koloni kurulması için en uygun adayların başında gelen Mars, şu sıraralar beş farklı uzay aracı tarafından inceleniyor. Bunlar NASA tarafından gönderilen 2001 Mars Odyssey, 2006 Mars Reconnaissance Orbiter, 2014 Mars Atmosphere and Volatile Evolution; ESA tarafından gönderilen Mars Express ve ISRO tarafından gönderilen Mangalyaan'dan oluşuyor. Bu uzay araçlarının hepsi insansız keşif araçları olsa da, önümüzdeki yıllarda ilk insanlı görevin de gerçekleşmesi bekleniyor. Mars'a insanlı bir görev için hazırlıklarını sürdüren NASA, astronotları Kızıl Gezegen'e fırlatacak olan roketini geçtiğimiz günlerde test etmişti.
 
Hindistan'ın uzay aracı Mars'taki kanyon bölgesini görüntüledi

http://news.softpedia.com/news/mangalyaan-india-s-mars-orbiter-delivers-view-of-the-ophir-chasma-489515.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl en beğenilen
Daha bizim ülke diş fırçalamak orucu bozar mı onu tartışsın.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl THUGGER
-Squidward-
Umarim bizde o koloninin bir parcasi oluruz.

Bizi ancak götürüp uzay boşluğuna atarlar.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adam olun 4 yıl
OnLiNe MaNaGeR
Daha bizim ülke diş fırçalamak orucu bozar mı onu tartışsın.

o konuyu konuşmasaydık şuan marsta idik :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Melebek 4 yıl
qz.com/...
Daha detaylı resimler var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Gene çoğaldı bizciler
kıyaslama abicim kendi ülkenle diğer ülkeleri, yoksa işin içinden çıkamazsın. Klavyeden "adamlar yapmış, biz halaaa..." yazmakla olmuyo malesef bu işler
sinir oluyorsan bi taraflarını kaldır da "üret!"
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 4 yıl
Marsta eski medeniyetin izlerini arıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 4 yıl
Umarim bizde o koloninin bir parcasi oluruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl THUGGER
-Squidward-
Umarim bizde o koloninin bir parcasi oluruz.

Bizi ancak götürüp uzay boşluğuna atarlar.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
helal olsun valla adamlara biz daha yerli telefon üretemiyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx3169 4 yıl
Yerli yolcu uçağımız gibi yerli uzay mekiğimizle dünya liderimiz poz verdiğinde bu söylediklerinizden pişman olacaksınız.Artık Yeni Türkiye var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 4 yıl
ilahi hindular note 4 daha iyi çekiyor , çözünürlük düşük.çok gürültü var.. olmamış :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl en beğenilen
Daha bizim ülke diş fırçalamak orucu bozar mı onu tartışsın.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, Uzay ve MARS
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy S6 Edge+ inceleme videosu "Daha büyük ekran, daha güçlü donanım" 4 yıl Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu 4 yıl 2si1 "Ov Yeah dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim