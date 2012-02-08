Hitachi 25nm SLC NAND Flash yongaları kullandığı yeni SSD'lerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Western Digital tarafından satın alınan Hitachi GST, dünyanın ilk 25nm SLC NAND Flash bellek yongalarını kullanan SSD sürücülerini duyurdu. Ultrastar SSD400S.B olarak isimlendirilen seri altında 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Intel ve Micron ortaklığında kurululan IMFT üretimi 25nm SLC (Single Level Cell) tipi yongaların kullanıldığı sürücüler, bu sayede MLC tipi çözümlere nazaran daha yüksek yazma hızı ve dayanıklılık sunabiliyorlar.
6Gbps SAS kontrolcüsü ile donatılan SSD sürücüler için özel firmware geliştirildiği ve sıralı transfer hızının en yüksek seviyede tutulacak şekilde optimize edildiği ifade ediliyor. Açıklanan bilgilere göre seri altında sunulan 400GB kapasiteli SSD sürücü, 35 Petabyte'a kadar rastgele yazma ömrü sunabiliyor ki bunu başka bir ifade ile 5 yıllık kullanım ömrü için günlük 19.2 Terabyte veri yazımı olarak ifade edebiliriz. 536MB/saniye okuma ve 502MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüler, aynı zamanda 57,500 sürekli okuma ve 25,500 sürekli yazma IOPS değerleri sunuyor.
Yüksek performans, uzun ömür ve veri güvenliği göz önünde bulundurularak geliştirilen Ultrastar SSD400S.B serisi SSD'lerin OEM üreticilere sağlanmaya başladığı ifade edilirken, fiyatlar konusunda ise şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum. Anakartlar konusunda yerden göğe kadar haklısın da.
Dikkat ediyorum da hiç kimse olayın bütününü göremiyor.
350 TL ye 120Gb SSD alacağıma: 350/2 = 175...
170 TL ye 2 tane 60Gb alıp 340 TL ye RAID 0 yapıp çok daha hızlı SSD kullanmayı tercih ederim. Üstelik daha ucuza geliyor.
Emin ol, şu an en alınası SSD 60Gb. olanları...
O 128Gb SSD yi merdiven altında kendin ürettin herhalde.
Haberi okumamışsın her halde arkadaş. Bak bakalım yukarıdaki habere.
128Gb diye bir şey var mı diye...
100, 200 ve 400 Gb var...
300 liralık yerine 1000 liralık ekran kartı.
300 liralık yerine 500 liralık işlemci.
250 liralık yerine 500 liralık anakart.
Hiçbiri 170TL ye alacağın 60GB SSD kadar parasını haketmeyen bir şey.
120GB lar 700-800 lerden 350TL lere indi ya. O da yeter şimdilik.