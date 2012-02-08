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Hitachi 25nm SLC NAND Flash yongaları kullandığı yeni SSD'lerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital tarafından satın alınan Hitachi GST, dünyanın ilk 25nm SLC NAND Flash bellek yongalarını kullanan SSD sürücülerini duyurdu. Ultrastar SSD400S.B olarak isimlendirilen seri altında 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Intel ve Micron ortaklığında kurululan IMFT üretimi 25nm SLC (Single Level Cell) tipi yongaların kullanıldığı sürücüler, bu sayede MLC tipi çözümlere nazaran daha yüksek yazma hızı ve dayanıklılık sunabiliyorlar.
6Gbps SAS kontrolcüsü ile donatılan SSD sürücüler için özel firmware geliştirildiği ve sıralı transfer hızının en yüksek seviyede tutulacak şekilde optimize edildiği ifade ediliyor. Açıklanan bilgilere göre seri altında sunulan 400GB kapasiteli SSD sürücü, 35 Petabyte'a kadar rastgele yazma ömrü sunabiliyor ki bunu başka bir ifade ile 5 yıllık kullanım ömrü için günlük 19.2 Terabyte veri yazımı olarak ifade edebiliriz. 536MB/saniye okuma ve 502MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüler, aynı zamanda 57,500 sürekli okuma ve 25,500 sürekli yazma IOPS değerleri sunuyor.
Yüksek performans, uzun ömür ve veri güvenliği göz önünde bulundurularak geliştirilen Ultrastar SSD400S.B serisi SSD'lerin OEM üreticilere sağlanmaya başladığı ifade edilirken, fiyatlar konusunda ise şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. 

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brev 7 yıl
Yanlız bu sürücüler SAS(Serial atached SCSI)arayüzüne sahip ve yurtdışında gördüğüm fiyatlar yanlış değilse 1500 sterlinden falan bahsediyorlar.Profesyönel kullanıcılar dışında pekte ev kullanıcılarına hitap etmiyor bu SSD'ler...
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OverClocK1ng 7 yıl
DigitalWorld
300 liralık yerine 1000 liralık ekran kartı. 300 liralık yerine 500 liralık işlemci. 250 liralık yerine 500 liralık anakart. Hiçbiri 170TL ye alacağın 60GB SSD kadar parasını haketmeyen bir şey. 120GB lar 700-800 lerden 350TL lere indi ya. O da yeter şimdilik.

Dostum. Anakartlar konusunda yerden göğe kadar haklısın da.
Dikkat ediyorum da hiç kimse olayın bütününü göremiyor.
350 TL ye 120Gb SSD alacağıma: 350/2 = 175...
170 TL ye 2 tane 60Gb alıp 340 TL ye RAID 0 yapıp çok daha hızlı SSD kullanmayı tercih ederim. Üstelik daha ucuza geliyor.
Emin ol, şu an en alınası SSD 60Gb. olanları...
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OverClocK1ng 7 yıl
jibe
Alıcan 128Gb SSD C: yapıcan 536MB/saniye okuma ve 502MB/saniye yazma mükemmel.

O 128Gb SSD yi merdiven altında kendin ürettin herhalde.
Haberi okumamışsın her halde arkadaş. Bak bakalım yukarıdaki habere.
128Gb diye bir şey var mı diye...
100, 200 ve 400 Gb var...
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Rainbow6 7 yıl
Iyi olmus hitachinin piyasaya dahil olmasina sevindim bi rakip daha olmasi bu alanda fiyatlari assaya cekecektir ... bu diskler icin benim tahminim beklenenden daha ucuz olacaklar .. intel yazmasinin sebebi intel cipini kullaniyor anladigim kadariyla ... bu ssd lerin pahali olmasinin sebeplerinden biride bu, bunlar icin cipset ureten firmalarin kendi tekniklerini kullanmalari icin patent ucretleri istemeleri tabi bu firmalar simdilik tekel gibi zaten inteli biliyosunuz
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KalemKolik 7 yıl
Her sene adı fiyatları düşecek.Şimdiden yine başladık fiyatları seneye düşer diye.Hiç gören oldumu fiyatların düştüğünü.
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depeche35 7 yıl
Yıllara, aylara göre ssd 'lerin fiyat seyri gibi birşey aradım ama bulamadım...
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatlarda bir dusse,ama bir seneye kalmaz duser cunku cok firma oldu ssd disk piyasasinda ama hepsi icindeki malzemeleri ayni tedarikciden aldiklari icin fiyat dusmuyor.
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halitozbasli 7 yıl
Ne kadar cok farklı marka o kadar iyidir. Fiyatı bir iki srneye makul hale gelir. Bu SSD nin üzerinde İntel yazıyor yoksa hitachi fason mu yaptırıyor. İops degerleride yerlerde sürünüyor ocz, force ssd lerde 80.000 civarında iops. Bu hali ile 550mb yazma oranına yaklasamaz.
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anadolulu1 7 yıl
aman ellemeyin de bol bol çıkarsınlar rekabet artar sonuçta kalite ve ucuzluk olur
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fendur 7 yıl
Ben SDD lerin hala neden bu kadar pahalı olduğunu anlayamıyorum. Kaç senedir üretiliyorlar hala bir oturma odası bilgisayarı kadar pahalılar. Nedenini bilen bir arkadaş varsa anlatabilir mi? Böyle giderse fiyatların anlınabilir seviyeye gelme ihtimali yok... 10 sene geçsede ben ucuzlayacağını zannetmiyorum...
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DigitalWorld 7 yıl fendur
fendur

Ben SDD lerin hala neden bu kadar pahalı olduğunu anlayamıyorum. Kaç senedir üretiliyorlar hala bir oturma odası bilgisayarı kadar pahalılar. Nedenini bilen bir arkadaş varsa anlatabilir mi? Böyle giderse fiyatların anlınabilir seviyeye gelme ihtimali yok... 10 sene geçsede ben ucuzlayacağını zannetmiyorum...


300 liralık yerine 1000 liralık ekran kartı.

300 liralık yerine 500 liralık işlemci.

250 liralık yerine 500 liralık anakart.


Hiçbiri 170TL ye alacağın 60GB SSD kadar parasını haketmeyen bir şey.

120GB lar 700-800 lerden 350TL lere indi ya. O da yeter şimdilik.
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