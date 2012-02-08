Hitachi 25nm SLC NAND Flash yongaları kullandığı yeni SSD'lerini duyurdu

Western Digital tarafından satın alınan Hitachi GST, dünyanın ilk 25nm SLC NAND Flash bellek yongalarını kullanan SSD sürücülerini duyurdu. Ultrastar SSD400S.B olarak isimlendirilen seri altında 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Intel ve Micron ortaklığında kurululan IMFT üretimi 25nm SLC (Single Level Cell) tipi yongaların kullanıldığı sürücüler, bu sayede MLC tipi çözümlere nazaran daha yüksek yazma hızı ve dayanıklılık sunabiliyorlar.

6Gbps SAS kontrolcüsü ile donatılan SSD sürücüler için özel firmware geliştirildiği ve sıralı transfer hızının en yüksek seviyede tutulacak şekilde optimize edildiği ifade ediliyor. Açıklanan bilgilere göre seri altında sunulan 400GB kapasiteli SSD sürücü, 35 Petabyte'a kadar rastgele yazma ömrü sunabiliyor ki bunu başka bir ifade ile 5 yıllık kullanım ömrü için günlük 19.2 Terabyte veri yazımı olarak ifade edebiliriz. 536MB/saniye okuma ve 502MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüler, aynı zamanda 57,500 sürekli okuma ve 25,500 sürekli yazma IOPS değerleri sunuyor.

Yüksek performans, uzun ömür ve veri güvenliği göz önünde bulundurularak geliştirilen Ultrastar SSD400S.B serisi SSD'lerin OEM üreticilere sağlanmaya başladığı ifade edilirken, fiyatlar konusunda ise şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.