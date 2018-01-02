Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor

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Trafikte hız sınırını aşan sürücülere ceza kesmek ve trafiğin kontrolünü sağlamak adına farklı yöntemler denendi. EDS ve TDS gibi sistemler bu soruna çözüm getiremediği için uygulanması durduruldu.

Yeni bir sistem üzerinde çalışan İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarına karşı interaktif mesaj sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde hız limitini aşan sürücüye anında mesaj ile uyarı gönderilecek ve yol durumu hakkında bilgilendirme yapılacak. İnteraktif mesajın iletilmesi ve aracın uzaktan takibi için araçlara özel bir cihaz takılacak.

Hız sınırını aşana interaktif mesaj ile uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan “İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi” projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak. Hız limitini aşan sürücüye anında “Dikkat! Hız limitini aştınız.” mesajı gelecek. Cezai işlem gerektirmesi durumunda ceza kesilecek ve sürücüye bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Anında bildirim sistemi sayesinde sürpriz cezaların önüne geçilecek. Sürücülere sadece hız bildirimi değil buzlanma, yağış ve yol çalışması ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi’nin uygulanabilmesi için denetimler arttırılıp yeni kameralar mı monte edilecek yoksa var olan sistemle uyumlu bir şekilde mi çalışacak henüz bilinmiyor. Hızlı giden bir sürücünün mesaj okumasının ne kadar mantıklı olduğu tartışılır. Ayrıca araçların denetimi için özel bir cihaz takılacak. Takılacak cihazın ücreti ne kadar olacak? Hız kurallarına uyan, sınırı geçmeyen birisinin dahi bu cihazı takacak olması durduk yere yeni bir masrafa yol açacak. Uygulamanın birtakım avantajları ve dezavantajları olacaktır ancak umarız genel anlamda faydalı bir uygulama olur.

http://www.aksam.com.tr/ekonomi/hiz-canavarlarini-interaktif-uyari-sistemi-durduracak/haber-694244