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Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor

Hız sınırını aşan sürücülerin denetimi ve trafiğin kontrolünü sağlamak adına İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi devreye giriyor. EGM ve üniversite arasında protokol imzalandı.
1 yıl
3,8b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor
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Trafikte hız sınırını aşan sürücülere ceza kesmek ve trafiğin kontrolünü sağlamak adına farklı yöntemler denendi. EDS ve TDS gibi sistemler bu soruna çözüm getiremediği için uygulanması durduruldu.

Yeni bir sistem üzerinde çalışan İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarına karşı interaktif mesaj sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde hız limitini aşan sürücüye anında mesaj ile uyarı gönderilecek ve yol durumu hakkında bilgilendirme yapılacak. İnteraktif mesajın iletilmesi ve aracın uzaktan takibi için araçlara özel bir cihaz takılacak.

Hız sınırını aşana interaktif mesaj ile uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan  “İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi” projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak. Hız limitini aşan sürücüye anında “Dikkat! Hız limitini aştınız.” mesajı gelecek. Cezai işlem gerektirmesi durumunda ceza kesilecek ve sürücüye bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Anında bildirim sistemi sayesinde sürpriz cezaların önüne geçilecek. Sürücülere sadece hız bildirimi değil buzlanma, yağış ve yol çalışması ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi’nin uygulanabilmesi için denetimler arttırılıp yeni kameralar mı monte edilecek yoksa var olan sistemle uyumlu bir şekilde mi çalışacak henüz bilinmiyor. Hızlı giden bir sürücünün mesaj okumasının ne kadar mantıklı olduğu tartışılır. Ayrıca araçların denetimi için özel bir cihaz takılacak. Takılacak cihazın ücreti ne kadar olacak? Hız kurallarına uyan, sınırı geçmeyen birisinin dahi bu cihazı takacak olması durduk yere yeni bir masrafa yol açacak. Uygulamanın birtakım avantajları ve dezavantajları olacaktır ancak umarız genel anlamda faydalı bir uygulama olur.


http://www.aksam.com.tr/ekonomi/hiz-canavarlarini-interaktif-uyari-sistemi-durduracak/haber-694244 Yorum Yaz
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YETISEN 1 yıl en beğenilen
100km/s+ hızla giderken telefona gelen mesaja bakmak.🤔
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Spider_hip 1 yıl
Yalnız otomatik sistemler ile ilgili bir sıkıntı var. İkidir denk geliyorum, biri bağdat caddesinde, diğeri acıbadem dörtyol ağzında. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte ambulans bangır bangır açın yolu diye bağırıyor. Kırmızı ışıklarda duranlar eds korkusuna bir gıdım oynamıyor. Resmen 4 parti ışıkların bitmesini bekledi ambulans, çünkü kimse eds nin olduğu kırmızı ışıkta geçmek, otomatik ceza yemek istemiyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Zaten İstanbul'un kontrolsüz aşırı trafiğinde ambulanslık şaka gibi. Birde ceza korkusu, iyice beter hale getiriyor. Sorsan, herkes müslüman, ama kendine müslüman. Hani normalde müslüman nedir, örnektir değil mi. 100TL'de verir, aman başkasının canı paradan önemli mi der. Ama bizdekiler ayakkabı kutusuna müslüman. Şu rantçı belediyeler, valiler, şehir planlamacıları da. Hay rantınız bir tarafınıza girsin. Hala daha İstanbul'un yeni yapılaşılan bölgelerine 2 şeritli yollar yapıyorlar şaka gibi. Hadımköy'ler, Esenyurtlar, daha dünkü, hatta hala bugünkü tarlalar. Ama trafik orada bile keşmekeş. Çünkü hemen sağa sola bina sokacaklar. Amerika'daki gibi 6 şerit yapsan da millet rahat etse? Yol yaptık, yol yaptık. Elalem bisiklet yolu olarak kullanıyor o genişliği. Ülke kadar nüfusu olan, hala da hızla artan bir şehirde, yeni yapılaşan bölgelere hala 2 şeritli ana yollar yapmak nasıl bir beyin özürlülüğün eseridir?
Yalnız otomatik sistemler ile ilgili bir sıkıntı var. İkidir denk geliyorum, biri bağdat caddesinde, diğeri acıbadem dörtyol ağzında. Trafiğin yoğun olduğu bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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nibbleArt 1 yıl
Peki adam gelen mesajı okurken dikkati dağılıp kaza yaparsa ne olacak ?
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carretera 1 yıl
Arabami takip edecek cihaz taktiracaklar ben de ustunde birakacagim.

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VipLife 1 yıl
Öncelikle bu uygulama yeni bir rant kapısı aralıyor. Bir cihaz üretimi şu an mevcut. Bu cihaz tüm araçlara satılıp takılacak. Mesaj da bu cihaza iletilecek. Navigasyon tipi bi ekran olacak.. Ordan hem bu mesajları hem diğer uyarıları takip edecek sürücü. Planlanan bu..
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Guest-38F9BBB0B 1 yıl
şirket sahibinin cep telefonuna doğrudan mesaj gitse bir çok sorun çözülür. yine babasının arabasına alan veletler içinde güzel bir çözüm olur... hesabı babaya veya patrona vermek zor gelir böylesi gen israflarına.
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HumWE 1 yıl
Kesin mesajdan alınan ücret vergi vs ile çok yüksek olacaktır ve cezadan daha fazla caydırıcı olur...
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CuCuK 1 yıl
Mesaj ücreti kaç Dolar + KDV ?
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kadirirdem 1 yıl
Bu sefer mesaja bakacağım derken kaza yaparlarsa ?
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NextMove 1 yıl
300km/h hizda motor surerken telefona bakmak. :)
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-OFLU- 1 yıl
Bunu yapan var zaten.
Belirli bir ceza puanı yiyenlerin araçlarına bir cihaz takılabilir. Gerisi yalan.
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FRAPS_TR 1 yıl
Geçen gün 270 km hızla giderken telefon çaldı. Baktım temel reis arıyor , kendini iyi hissetmek için hız yapmana gerek yok. Benim gibi ıspanak ye , demir eksikliğini giderir , ben kaba sakalı böyle yeniyorum dedi. Bende 80 km hıza düştüm.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Bence hız limitini aşanların gözüne lazer tutan sistemle aynı iş daha ucuza yapılabilir.
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hız sınırı, interaktif mesaj ve
6 etiket daha interaktif uyarı ve interaktif denetim sistemi hız uyarısı hız denetimi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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