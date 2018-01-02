Fiat Linea'nın halefi Cronos'un iç mekan görüntüleri yayınlandı

Haber Editörü
FCA Group, yaşlanan Linea'nın yerine geçecek Fiat Cronos'un iç mekanını gösteren ilk fotoğrafları yayınladı. Resimler, Fiat Brezilya Facebook sayfası aracılığıyla paylaşıldı. Geçen ay örtüsü kaldırılan Fiat Argo tabanlı sedan, 2018 yılında Güney Amerika pazarlarında satışa sunulacak.Ayrıca Bkz. "Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor"
Beklenildiği gibi, gösterge paneli Argo hatchback modeli ile aynı. Döşemelerde renk açısından bazı farklılıklar var. Üç dairesel havalandırma deliğinin yer aldığı orta konsolda daha koyu bir ton kullanılmış. Ayrıca krom iç kapı kolları dikkat çekiyor.
Fiat Argo'nun sedanı olarak tasarlandı
Argo'nun sedan varyantı, dış görünüm olarak tek krom panjur ve daha ince örgülü farklı bir ızgaraya sahip. Tampon, kama şeklindeki sis lambası muhafazaları ve hava girişinin üst kenarı boyunca uzanan krom aplike sayesinde farklı bir havaya bürünmüş. Arkadaki stop lambası tasarımı ve LED'ler hatchback'in tasarımını taklit ediyor.
Fiat Cronos Drive varyantının kaputunun altında 101 beygir güç üreten 1.3 litrelik benzinli motor var. Precision varyantı ise 135 beygir gücünde 1.8 litrelik benzinli motordan güç alıyor. Her iki motorun da 5 vitesli manuel ve 6 vitesli otomatik şanzıman seçeneği ile satın alınabileceğini belirtelim. Fiat, Cronos'u şu an için sadece Güney Amerika pazarında piyasaya sürecek.
https://www.motor.es/noticias/fiat-cronos-interior-2018-201842497.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ülke'de üretilmesiyle ne alakası var ?
Burada üretilen Rakı, Avrupa'da daha ucuz.
Rize'den fışkıran Çay, Avrupa'da daha ucuz.
Araba burada üretiliyor diye vergi kesmiyorlar mı ?
Fiat 500L bugüne kadar amerikan testlerinden en yüksek puanı alan arabadır. NCAP tan da 5 yıldızı vardır.
Boş boş yazmayın.
Ağzınız suyu akarak baktığınız Ferrari Maserati Jeep Dodge Scania he Fiat'ın....
Hepsinin bir fiyat kalite yeri var. Oraya göre tasarlanıp üretiliyor. Fiat marka olarak diğer markalara göre son yıllarda zarardaydı. Yeni CEO belli kararlar aldı. Tasarım vs gibi durumlarda ortaklık, ortak parça sayısında artış, benzer tasarım vs vs. Bu çerçevede bu fiyata güzel de araçlar üretiyorlar. Eski kuş serisiyle Koç un attığı kazığı hala Fiat'a mal etmeye çalışmayın. Çok bilmişler de kalkıp başka model önerecekse aradaki fiyat farkını da bize ödesinler o zaman......