Fiat Linea'nın halefi Cronos'un iç mekan görüntüleri yayınlandı

FCA Group, yaşlanan Linea'nın yerine geçecek Fiat Cronos'un iç mekanını gösteren ilk fotoğrafları yayınladı. Resimler, Fiat Brezilya Facebook sayfası aracılığıyla paylaşıldı. Geçen ay örtüsü kaldırılan Fiat Argo tabanlı sedan, 2018 yılında Güney Amerika pazarlarında satışa sunulacak.

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Beklenildiği gibi, gösterge paneli Argo hatchback modeli ile aynı. Döşemelerde renk açısından bazı farklılıklar var. Üç dairesel havalandırma deliğinin yer aldığı orta konsolda daha koyu bir ton kullanılmış. Ayrıca krom iç kapı kolları dikkat çekiyor.

Fiat Argo'nun sedanı olarak tasarlandı

Argo'nun sedan varyantı, dış görünüm olarak tek krom panjur ve daha ince örgülü farklı bir ızgaraya sahip. Tampon, kama şeklindeki sis lambası muhafazaları ve hava girişinin üst kenarı boyunca uzanan krom aplike sayesinde farklı bir havaya bürünmüş. Arkadaki stop lambası tasarımı ve LED'ler hatchback'in tasarımını taklit ediyor.

Fiat Cronos Drive varyantının kaputunun altında 101 beygir güç üreten 1.3 litrelik benzinli motor var. Precision varyantı ise 135 beygir gücünde 1.8 litrelik benzinli motordan güç alıyor. Her iki motorun da 5 vitesli manuel ve 6 vitesli otomatik şanzıman seçeneği ile satın alınabileceğini belirtelim. Fiat, Cronos'u şu an için sadece Güney Amerika pazarında piyasaya sürecek.

https://www.motor.es/noticias/fiat-cronos-interior-2018-201842497.html