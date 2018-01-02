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Fiat Linea'nın halefi Cronos'un iç mekan görüntüleri yayınlandı

Fiat, yaşlanan Linea'nın yerine piyasaya sürmeye hazırladığı Cronos'un iç mekanını gösteren ilk fotoğrafları yayınlandı. İşte FCA Group'un yeni sedan otomobiline ait tüm detaylar...
1 yıl
16,8b
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74
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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FCA Group, yaşlanan Linea'nın yerine geçecek Fiat Cronos'un iç mekanını gösteren ilk fotoğrafları yayınladı. Resimler, Fiat Brezilya Facebook sayfası aracılığıyla paylaşıldı. Geçen ay örtüsü kaldırılan Fiat Argo tabanlı sedan, 2018 yılında Güney Amerika pazarlarında satışa sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor"
Beklenildiği gibi, gösterge paneli Argo hatchback modeli ile aynı. Döşemelerde renk açısından bazı farklılıklar var. Üç dairesel havalandırma deliğinin yer aldığı orta konsolda daha koyu bir ton kullanılmış. Ayrıca krom iç kapı kolları dikkat çekiyor.

Fiat Argo'nun sedanı olarak tasarlandı

Argo'nun sedan varyantı, dış görünüm olarak tek krom panjur ve daha ince örgülü farklı bir ızgaraya sahip. Tampon, kama şeklindeki sis lambası muhafazaları ve hava girişinin üst kenarı boyunca uzanan krom aplike sayesinde farklı bir havaya bürünmüş. Arkadaki stop lambası tasarımı ve LED'ler hatchback'in tasarımını taklit ediyor.
Fiat Cronos Drive varyantının kaputunun altında 101 beygir güç üreten 1.3 litrelik benzinli motor var. Precision varyantı ise 135 beygir gücünde 1.8 litrelik benzinli motordan güç alıyor. Her iki motorun da 5 vitesli manuel ve 6 vitesli otomatik şanzıman seçeneği ile satın alınabileceğini belirtelim. Fiat, Cronos'u şu an için sadece Güney Amerika pazarında piyasaya sürecek.

https://www.motor.es/noticias/fiat-cronos-interior-2018-201842497.html Yorum Yaz
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Gorod 1 yıl en beğenilen sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

Storm Raider
Fiyatın yüksek gelecek olmasının sebebi Fiat mı olacak , yoksa kur-vergi mi?
Yeni kasa Accentte 2018 de gelecek tasarım vs güzel ama aynı şekilde 100 civarından gelecek veya diğer araçlar içinde geçerli şu muhabbeti yapmak istemiyorum aslında benide bayıyor ama yüksek fiyatlardan yakınılacaksa sorumlulukta en son markalara sıra gelir.

Fiat ülkemizde üretildiği halde neden pahalı o zaman?

Ülke'de üretilmesiyle ne alakası var ?
Burada üretilen Rakı, Avrupa'da daha ucuz.
Rize'den fışkıran Çay, Avrupa'da daha ucuz.
Araba burada üretiliyor diye vergi kesmiyorlar mı ?
sınav_testmis_kankaStorm RaiderFiyatın yüksek gelecek olmasının sebebi Fiat mı olacak , yoksa kur-vergi mi?Ye...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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Hellori Hazretleri 1 yıl
Ben sana araba yapamazsın demedim, ncap'ten 5 yıldız alamazsın dedim.
1 Yanıt Yanıtla +46
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ardicli2000 1 yıl Hellori Hazretleri
Hellori Hazretleri

Ben sana araba yapamazsın demedim, ncap'ten 5 yıldız alamazsın dedim.

Fiat 500L bugüne kadar amerikan testlerinden en yüksek puanı alan arabadır. NCAP tan da 5 yıldızı vardır.

Boş boş yazmayın.

Ağzınız suyu akarak baktığınız Ferrari Maserati Jeep Dodge Scania he Fiat'ın....
Hepsinin bir fiyat kalite yeri var. Oraya göre tasarlanıp üretiliyor. Fiat marka olarak diğer markalara göre son yıllarda zarardaydı. Yeni CEO belli kararlar aldı. Tasarım vs gibi durumlarda ortaklık, ortak parça sayısında artış, benzer tasarım vs vs. Bu çerçevede bu fiyata güzel de araçlar üretiyorlar. Eski kuş serisiyle Koç un attığı kazığı hala Fiat'a mal etmeye çalışmayın. Çok bilmişler de kalkıp başka model önerecekse aradaki fiyat farkını da bize ödesinler o zaman......
Hellori HazretleriBen sana araba yapamazsın demedim, ncap'ten 5 yıldız alamazsın dedim.Fiat 500L bugüne kadar amerikan ...
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4 Yanıt Yanıtla +41
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huso 1 yıl
Fiat kaliteli arac uretemiyor demek S. efsanesinden baska birsey degil bence , 500X var muhtesem araba Jeep bandında 1.4 Turbo var kendini kanıtlamıs 140BG bu motorun 170BG olanı da var, Dizel isteyene 1.6 120BG Mjet2 var.Yine Egea nın HB 1.6 Dizeli Lounge Lounge Plus lar muhtesem arabalar ,o begenilmeyen Linea da 1.4T Jet 140 BG ve 1.6M jet 105Bg motorlar da var.
Biri yazmıs Egea da sadece motor koymuslar diye onu koymayıp 110.000 arac satanlar da var.Tip olayı ise gorecelidir.Ornegin yeni Honda Civicin onunu cok begeniyorum arkasını hic begenmiyorum mesela ayrıca 20 yıllık Tuplu Motor 113.000 gocen kaporta da cabası, Egea nın tipi fena degil, 500X desen muhtesem tipi var onun dısında sanırım ZF otomatik vites var.Egea HB de Cesme de gormustum 225R 17 lastik var.Elektronik asistanlar var.
Fiat arac uretemez,cop vs sovdan baska birsey degil kimse kusura bakmasın.
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murat425 1 yıl
Bu kadar ön yargılı olmayın dostlar. Kendimde golf 1.2 TSI 2015 model manuel araç vardı. Amcamda 1.4 Linea benzinli manuel araç vardı 2012 onunla biraz yol yaptım inanın onu sürmesi benim araçtan çok daha kolaydı. Mesela benim araçta ve çoğu wv araçlarında 4. Viteste ve 3. Viteste gaza basınca vites titrer hafiften Linea 80 binde olmasına rağmen araçta en ufak titreşim yoktu debriyaj ve fren pedalinin kullanımı daha rahatti görüş açıları da daha iyiydi. Eleştirmeden önce bir aracı sürüp öyle eleştirinin derim Fiat teknoloji olarak gayet iyi motor ve şanzımanlar üretiyor. Fiat satış politikasından dolayı kaliteli oraclar üretmiyor çünkü fiata hiç kimse Passat parası vermez. Yoksa Fiat teknolojisi yetmediği için iyi araçlar üretmiyor demek son derece yanlış.
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GarçonBlanc 1 yıl
Bunun Hatchback olanı Argo'ydu sanırım mitolojiden devam :)
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl
ürün gamı ve müşteri kitlesi olarak iyi
pazarlama stratejisi olarak yanlış hamleler..
bir aracın habire ismi değiştirilmez,bakınız toyota ve fosfos modellerine..
kuşak kuşak kasa kasa model yenilenir isim aynı kalır bu bir değer ve prestij verir markaya,yada örnekteki gibi tam tersi.
aynı tutarsızlığı renoda yapıyor..
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ilker3838 1 yıl
Şirketlere alternatif bir araç daha....
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Senkei 1 yıl
egea tarzında, oturma pozisyonu yüksek ama tavanla, taban arasına sıkışmış hissi veriyor ve ön cam çok dar, normalden daha dar bir şekilde etrafı görebiliyorsunuz. ben egeaya bindiğimde darlandım açıkçası.
f/p olarak yorum yapmak istemiyorum.
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KurtalanEkspres 1 yıl
Bu aracın iç tasarımını neden egeaya yapmamış egeaya koysalar on numara beş yıldız olurdu . Egea düşünüyorum ama sırf iç dizaynı yüzünden kararsızım almakta
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inifiesta 1 yıl
Şu logoyu artık değiştirmeleri lazım. Grafiker mühendis falan değilim sadece fikrim bu yönde. O logo o araçların üzerinde güzel durmuyor. Ha salt logo olarak bakacaksak sıkıntı yok ama iş bir aracın üzerinde olunca sırıtıyor bana göre.
Mercedes, Audi, Mazda, Volkswagen, Renault vs logoları araçların üzerinde sanki bir bütün gibi. Ama fiat logosu öyle değil. Bir evin önünde Egea aracın üzerindeki logonun iç kısmını sökmüşlerdi. Artık bilerek mi yapmışlardı yoksa çalınmış mıydı bilmiyorum. Baya yakışmıştı, sadece kromaj ve iç kısmı siyah.
Şöyle
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-BUR@K- 1 yıl inifiesta

İki araçta Fiat zamanında aynı malzemelerle üretilmiş, bölgeye göre kişiselleştirilmiş. Hangisini görüntüsü daha iyi?
Fiat-Viaggio
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Dodge Dart
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Şahsen imkanım olsa yolda Fiat Egea yerine Dodge Dart tasarımını görmek isterdim.
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Kolpaçino Özgür 1 yıl
Ayrıca şu adamlar para mı veriyolar tenekeleri savunmak için anlamadım....
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Blindfire 1 yıl
Güzel görünüyor, fiyatı da 50 bin altı olursa alınır
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