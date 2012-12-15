Holga'dan değişiklik isteyenlere özel lens





Fotoğraf dünyasında ürettiği analog fotoğraf makineleri ve aksesuarlar ile tanınan Holga, DSLR makineler için döner yapıdaki filtre lensini duyurdu.

Son yıllarda özellikle Instagram'ın ortaya çıkması ile fotoğraflarda çok daha fazla filtre işlemi görür olduk. Bu filtrelere benzer efektleri DSLR makinelerde uygulamak isteyen kullanıcılar için ise Holga firması ilginç bir ürün piyasaya sundu. Plastik ve hafif bir yapıda geliştirilen ürün, fotoğraf makinesine bir lens şeklinde takılıyor. Takılan aparatın önünde döner bir yapıda bulunan çeşitli renkteki filtreler sayesinde DSLR makinenizden çok farklı renk ve tonlarda fotoğraf elde etmeniz mümkün hale geliyor.

Çekilmiş örnek fotoğraflarını aşağıda inceleyebileceğiniz ürün, üzerinde gelen dokuz farklı renk ile $40 fiyat etiketinden yurt dışında satışa sunulmuş durumda.

http://photojojo.com/store/awesomeness/dslr-wheel-of-filters/