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Holga'dan değişiklik isteyenlere özel lens

6 yıl
1,3b
1
15
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf dünyasında ürettiği analog fotoğraf makineleri ve aksesuarlar ile tanınan Holga, DSLR makineler için döner yapıdaki filtre lensini duyurdu.
Son yıllarda özellikle Instagram'ın ortaya çıkması ile fotoğraflarda çok daha fazla filtre işlemi görür olduk. Bu filtrelere benzer efektleri DSLR makinelerde uygulamak isteyen kullanıcılar için ise Holga firması ilginç bir ürün piyasaya sundu. Plastik ve hafif bir yapıda geliştirilen ürün, fotoğraf makinesine bir lens şeklinde takılıyor. Takılan aparatın önünde döner bir yapıda bulunan çeşitli renkteki filtreler sayesinde DSLR makinenizden çok farklı renk ve tonlarda fotoğraf elde etmeniz mümkün hale geliyor.
Çekilmiş örnek fotoğraflarını aşağıda inceleyebileceğiniz ürün, üzerinde gelen dokuz farklı renk ile $40 fiyat etiketinden yurt dışında satışa sunulmuş durumda.

http://photojojo.com/store/awesomeness/dslr-wheel-of-filters/ Yorum Yaz
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Mazzini 6 yıl en beğenilen
Çok gereksiz zaten instagram ne benzer birçok programla yapıyoruz bunları. Bu değil buda değil ben farklı birşey istiyorum buda değil bunları herkes yapıyor bu sıradan bunlar hiçbir işe yaramaz bunlar sıradan beni anlamıyorsunuz daha farklı çağ atlatacak bişey istiyorum...
Çok gereksiz zaten instagram ne benzer birçok programla yapıyoruz bunları. Bu değil buda değil ben farklı birşey istiyorum buda değil bunları herkes yapıyor bu ...
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Brky 6 yıl
İnstagram falan filan demişşiniz,saçmalamışsınız bilip bilmeden..Fotoğrafa/fotoğrafçılığa dair en ufak bilginiz yok.
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dhemirdh 6 yıl
Örnek resimler çamaşır makinesi ile mi çekmişler ?
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X Files 6 yıl dhemirdh
dhemirdh

Örnek resimler çamaşır makinesi ile mi çekmişler ?

Hakikaten o kadar kötü gözüküyor...
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lyridder 6 yıl
Tipi çok kötü ama güzel sonuç vermiş. Aferin Holga devam:)
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mrt_yzc 6 yıl
O NE DANDİK BİRŞEY
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Annalyze 6 yıl
Gereksiz
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bellair 6 yıl
manuel instagram
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CooL_ROMEO 6 yıl
Görüntü kalitesi pert , ps kullanmayanın o makineyle işine ?
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cagataykoroglu 6 yıl
Bunca program ve hazır fıltre varken buna para vermek anlamsız.
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cank1981 6 yıl
Ya bırakın allah aşkına Sony me böyle bir işkence yapamam
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Mazzini 6 yıl en beğenilen
Çok gereksiz zaten instagram ne benzer birçok programla yapıyoruz bunları. Bu değil buda değil ben farklı birşey istiyorum buda değil bunları herkes yapıyor bu sıradan bunlar hiçbir işe yaramaz bunlar sıradan beni anlamıyorsunuz daha farklı çağ atlatacak bişey istiyorum...
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