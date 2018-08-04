Hollanda Merkez Bankası: Kripto para birimleri ''gerçek para'' değil

''Gerçek para olarak değerlendirilemez''
''Eğer bir şey para olarak tanımlanmak istiyorsa onu harcayabilmeniz, hesaplayabilmeniz ve üzerinde tasarrufta bulunuyor olmanız gerekiyor.'' diyen Petra Hielkema, bu şartlar altında kripto para birimlerini para olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirdi. Saydığı bu özelliklere ek olarak kripto para birimlerindeki ani değer değişikliklerine ve tüketiciler için oluşturduğu risklere de dikkat çeken Hielkama bütün bu faktörleri kripto paraların gerçek bir para birimi olarak değerlendirilmesinin önündeki engeller olduğunu belirtiyor.
Hollanda Merkez Bankası ve Hielkama kripto para birimleri hakkında olumsuz açıklamalarda bulunsa da bu olumsuz tavır kripto paraların temelinde yer atan blockchain teknolojisi için geçerli değil. Merkez bankasının üç yıldır blockchain teknolojileri üzerinde çalıştığını belirten Hielkama; blockchain teknolojisinin ödeme sistemlerinde uygulanabileceğini işaret etse de merkez bankasının şu an için hazır olmadığını açıkladı. Buna karşılık Hielkama'nın açıklamalarına göre Hollanda Merkez Bankası halihazırda blockchain'e dayalı 4 adet ödeme aracı prototipi geliştirmiş durumda.
https://cointelegraph.com/news/dutch-central-bank-does-not-consider-cryptocurrencies-as-real-money Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türk Lirası nasıl para sayılıyor şimdi anlamadım. En az altcoinlar kadar değişiyor değeri.
Katılıyorum ama sen de yapmışsın