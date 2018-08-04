Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hollanda Merkez Bankası: Kripto para birimleri ''gerçek para'' değil

Hollanda Merkez Bankası'nın ödeme işlemleri bölümünün yöneticisi Petra Hielkema, kripto paraların fiyat değişikliği ve riskleri nedeniyle gerçek para olarak değerlendiremeyeceğini açıkladı.
9 ay
2,1b
1
11
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hollanda Merkez Bankası: Kripto para birimleri ''gerçek para'' değil
 

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Merkez Bankası tarafından finansal teknolojiler hakkında yayınlanan bildiri, kripto para birimlerinin gerçek bir para birimi olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyordu. Hollanda Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticilerin Petra Hielkema, dün konuyla ilgili açıklama yaptı ve bankanın bildirisini doğruladı. Hielkama, kripto para birimlerinin gerçek para olarak değerlendirilemeyeceğini ancak herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını açıkladı.


''Gerçek para olarak değerlendirilemez'' 

''Eğer bir şey para olarak tanımlanmak istiyorsa onu harcayabilmeniz, hesaplayabilmeniz ve üzerinde tasarrufta bulunuyor olmanız gerekiyor.'' diyen Petra Hielkema, bu şartlar altında kripto para birimlerini para olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirdi. Saydığı bu özelliklere ek olarak kripto para birimlerindeki ani değer değişikliklerine ve tüketiciler için oluşturduğu risklere de dikkat çeken Hielkama bütün bu faktörleri kripto paraların gerçek bir para birimi olarak değerlendirilmesinin önündeki engeller olduğunu belirtiyor.


Hollanda Merkez Bankası ve Hielkama kripto para birimleri hakkında olumsuz açıklamalarda bulunsa da bu olumsuz tavır kripto paraların temelinde yer atan blockchain teknolojisi için geçerli değil. Merkez bankasının üç yıldır blockchain teknolojileri üzerinde çalıştığını belirten Hielkama; blockchain teknolojisinin ödeme sistemlerinde uygulanabileceğini işaret etse de merkez bankasının şu an için hazır olmadığını açıkladı. Buna karşılık Hielkama'nın açıklamalarına göre Hollanda Merkez Bankası halihazırda blockchain'e dayalı 4 adet ödeme aracı prototipi geliştirmiş durumda. 


https://cointelegraph.com/news/dutch-central-bank-does-not-consider-cryptocurrencies-as-real-money Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Balance 9 ay en beğenilen
ani değer değişikliklerine ve tüketiciler için oluşturduğu risklere

Türk Lirası nasıl para sayılıyor şimdi anlamadım. En az altcoinlar kadar değişiyor değeri.
ani değer değişikliklerine ve tüketiciler için oluşturduğu risklereTürk Lirası nasıl para sayılıyor şimdi anlamadım. ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 9 ay Guhong01
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Katılıyorum ama sen de yapmışsın
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WienerWald 9 ay
Eee sonuçta banka diye bir aracıya gerek yok bu teknolojide :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 9 ay
elde olmayan hisse senetleri, altın fonları ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 9 ay
UBS geçen açıklama yapmıştı. Kendileri BTC'nin Doların yerine geçebilmesi için 213.000 $ olması gerekiyor diyordu tabi bazı teknik problemleri de sıralıyordu.
Hollanda bankası kısacası buna getirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 9 ay
yav he he
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 9 ay
Bir paranın para olabilmesi için altın karşılığının olması gerekir. Yoksa sadece bir kağıt parçası veya dijital rakamlardan ibarettir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 9 ay brshr
ABD Dolarının altın karşılığı mı var ? !! . . da bu kadar değerli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 9 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

"Hollanda Merkez Bankası: Kripto para birimleri "gerçek para" deği"
Habercilik bu kadar ucuz olmamalı. İnana haberi yayınlamadan önce bir döner okur hata yapmış mıyım diye... Şu başlığa bak. Ben forumda birine pm atarken bile döner okurum hatalı yazmış mıyım diye. Bu kadar özensiz bir iş olmaz. Belki basit gibi görünüyor ama dönüp okuyacak zahmeti bile göstermeyen bir editörün haberlerine nasıl güvenicez?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 9 ay Guhong01
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Katılıyorum ama sen de yapmışsın
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 9 ay
Her bir şeyi abartmayın siz de ya. Koskoca TV kanallarında bile ne hatalar yapılıyor yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 9 ay en beğenilen
ani değer değişikliklerine ve tüketiciler için oluşturduğu risklere

Türk Lirası nasıl para sayılıyor şimdi anlamadım. En az altcoinlar kadar değişiyor değeri.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2106 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, hollanda ve
5 etiket daha kripto para birimi merkez bankası kripto para Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay SpaceX'in Dragon uzay kapsülü Dünya'ya geri döndü 9 ay Shaq Fu: A Legend Reborn Android kullanıcılarıyla buluştu 9 ay Yeni Batman filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı 9 ay Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Madencilik yapabilen televizyonla tanışın 9 ay ASUS, RGB ışıklandırmalı FX serisi harici disklerini duyurdu 9 ay Laboratuvarda üretilen akciğerler domuzlara başarılı bir şekilde nakledildi 9 ay Fortnite'ın Android versiyonu Google Play Store'da olmayacak 9 ay Huawei Phone Clone: Alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu 9 ay Çift SIM destekli iPhone bekleyenlere kötü haber 9 ay 2si1 | Sorun yok sakin! 9 ay Motorola resmen açıkladı: Moto Z3 Force modelini beklemeyin 9 ay ABD küçük ve orta büyüklükteki havalimanlarında güvenlik izlemesini kaldırmayı düşünüyor 9 ay Süper Lig maçlarının yayını sırasında Periscope'a erişim engeli gelecek 9 ay Coinbase, e-ticaret sitelerinin kripto para ile ödeme almasına olanak sağlıyor 9 ay Life is Strange ile ilginç bir macera sizi bekliyor 9 ay ABD'deki ilk hyperloop hattı Apple kampüsünden geçebilir 9 ay Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi! 9 ay Huawei Mate 20 serisinin yeni detayları 9 ay GTA 5'in satış rakamı 100 milyona yaklaştı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Hollanda Merkez Bankası: Kripto para birimleri ''gerçek para'' değil Sonraki Google Pixel 3 XL performans testinde 9 ay Samsung yeni ürünlerini IFA 2018'de sahneye çıkarmaya hazırlanıyor 9 ay Intel’in 2018-2019 yol haritası sızdırıldı 9 ay Canlı Yayın | Maksat Muhabbet 9 ay FCC’den 5G düzenlemesi 9 ay Google Haritalar’ın konum paylaşma özelliği artık sevdiklerinize şarjınızın bittiğini söyleyebilecek 9 ay Galaxy Note 9 kutusu sızdı, özellikler netleşti! 9 ay Kahve devi Starbucks kripto para dünyasına adım atıyor 9 ay Huawei Mate 20 Lite özellikleri açığa çıktı 9 ay Google Glass otizmli çocuklar için umut kaynağı olabilir 9 ay İnsanlar, robotlara farklı anlamlar yükleyebiliyor 9 ay Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planındaki teknoloji ve savunma sanayi gelişmeleri neler? 9 ay 2018 Ford Focus çarpışma testlerinden alnının akıyla çıktı 9 ay Yerli Milli Kripto Para için ne yapmalıyız? 9 ay Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi belli oldu 9 ay Elektronik sigara şirketi Juul, çocuk içicileri engellemek için ürünlerine Bluetooth teknolojisini entegre edecek 9 ay Gorilla Glass 6 kullanan ilk akıllı telefonu Oppo üretecek 9 ay Gigabyte'da işler değişiyor 9 ay Instagram takipçi arttırmanın önemi 9 ay Tesettür modasında Modaselvim ile yeni sezon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim