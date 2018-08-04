Hollanda Merkez Bankası: Kripto para birimleri ''gerçek para'' değil

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Merkez Bankası tarafından finansal teknolojiler hakkında yayınlanan bildiri, kripto para birimlerinin gerçek bir para birimi olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtiyordu. Hollanda Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticilerin Petra Hielkema, dün konuyla ilgili açıklama yaptı ve bankanın bildirisini doğruladı. Hielkama, kripto para birimlerinin gerçek para olarak değerlendirilemeyeceğini ancak herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını açıkladı.





''Gerçek para olarak değerlendirilemez''

''Eğer bir şey para olarak tanımlanmak istiyorsa onu harcayabilmeniz, hesaplayabilmeniz ve üzerinde tasarrufta bulunuyor olmanız gerekiyor.'' diyen Petra Hielkema, bu şartlar altında kripto para birimlerini para olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirdi. Saydığı bu özelliklere ek olarak kripto para birimlerindeki ani değer değişikliklerine ve tüketiciler için oluşturduğu risklere de dikkat çeken Hielkama bütün bu faktörleri kripto paraların gerçek bir para birimi olarak değerlendirilmesinin önündeki engeller olduğunu belirtiyor.





Hollanda Merkez Bankası ve Hielkama kripto para birimleri hakkında olumsuz açıklamalarda bulunsa da bu olumsuz tavır kripto paraların temelinde yer atan blockchain teknolojisi için geçerli değil. Merkez bankasının üç yıldır blockchain teknolojileri üzerinde çalıştığını belirten Hielkama; blockchain teknolojisinin ödeme sistemlerinde uygulanabileceğini işaret etse de merkez bankasının şu an için hazır olmadığını açıkladı. Buna karşılık Hielkama'nın açıklamalarına göre Hollanda Merkez Bankası halihazırda blockchain'e dayalı 4 adet ödeme aracı prototipi geliştirmiş durumda.

https://cointelegraph.com/news/dutch-central-bank-does-not-consider-cryptocurrencies-as-real-money