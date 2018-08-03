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Kahve devi Starbucks kripto para dünyasına adım atıyor

Starbucks; ABD'nin önde gelen borsası NYSE'nin operatörü olan ICE şirketi ve Microsoft ile birlikte yeni bir kripto para platformu oluşturacak. Platform ile kripto paralar günlük hayatta kullanılacak
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Kahve devi Starbucks kripto para dünyasına adım atıyor
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Geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin astronomik değerlere ulaşmasıyla birlikte kripto para piyasasının toplam hacmi 1 trilyon dolara yaklaşsa da kripto paralar halen ödeme aracı olarak geniş kitleler tarafından kabul görmüş değil. Bu tabloyu değiştirmek isteyen Starbucks önemli bir adım attı. Dünyaca ünlü kahve dükkanları zinciri; Microsoft ve ICE(International Exchange) ile iş birliği yaparak yeni bir kripto para platformu oluşturacak.


Kripto paralar günlük hayatta kullanılabilecek 

Starbucks tarafından yapılan duyuruya göre üç dev kurum bir araya gelerek ''Bakkt'' isminde yeni bir kripto para girişimi yarattı. Kurumsal ve bireysel kullanıcıların kripto para birimlerini ticari hayatta daha fazla kullanması misyonuyla yola çıkan Baktt, bu yıl kasım ayında söz konusu kripto para platformunu kullanıma sunacak. Platformda kullanıcıların kripto para ticareti yapabilecekleri gibi, kripto para ''kazanabilecekleri'', depolayabilecekleri ve harcayabilecekleri belirtiliyor. Yani platform hem kripto para borsalarından hem de kripto paralar ile harcama yapılabilen platformlardan özellikler sunacak.


CNBC platform sayesinde kullanıcıların Bitcoin veya farklı kripto para birimleri ile Starbucks'tan kahve satın alabileceklerini iddia etse de henüz platforma ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmış değil. Buna ek olarak kullanıcıların kripto paralarını günlük hayatta harcayabilmesine odaklanan Baktt ile kripto paraların doğrudan günlük alışverişlerde kullanılmasını sağlayabilen kart veya benzeri araçlar geliştirilebileceği de düşünülüyor. Bugüne kadar, son dönemin popüler kripto para girişimi Pundi X de dahil olmak üzere, bu alanda pek çok proje geliştirilmiş olsa da dünya genelinde kripto paralarla ödeme kabul eden işletme sayısı oldukça az. 


Girişimle ilgili belki de en önemli detay ise International Exchange(ICE)'in de projeye destek sağlıyor oluşu. Dünyanın en önemli borsalarından NYSE'nin operatörü olan ICE şirketinin desteği ile platformun özellikle ticaret kısmında yasal düzenlemelere sadık kalacağı belirtiliyor. Günümüzde pek çok kripto para borsasının manipülatif hareketlere konu olduğunu ve kripto para borsalarına yönelik düzenlemelerin tartışıldığını düşünürsek Bakkt tarafından işletilecek olan platform özellikle bireysel kullanıcılar için avantaj sağlayabilir. 


https://www.businessinsider.com/the-owner-of-the-new-york-stock-exchange-is-teaming-up-with-microsoft-and-starbucks-to-build-an-ecosystem-for-crypto-2018-8 Yorum Yaz
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MustafaC53 9 ay
starbucks da wifi ye bağlanmayın, benden söylemedi.
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Escapetolife 9 ay
Macbook'larımızla starbucks wi-fi ağına bağlanıp madencilik için kullandırtalım karşılığında kahve versin bari.
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Moving On 9 ay Escapetolife
Harika fikir
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al-ozaria 9 ay
Konu dışı, içindeki kalabalığı görünce "acaba kahvelerine bir şey mi atıyorlar
" diye düşündüren yer. Bizim buraya baya yakın bir Starbucks var: Millet kahveyi alıyor ayakta içmeye başlıyor, masa-yer boşalınca sonra geçip oturuyor. O kadar kalabalık.
Şaka değil.
Üstüne para verseler çekilmeyecek rezil bir kalabalık, masalar göt göte ama işte millet sırf ortam ayağınamı çekiyor, nedir.
Bana üstüne para verseler ortam için, şekil olsun vb. saçma sebeplerle gitmem. İki dk ilerde mahalle pastanesi var, hem daha ucuz, ürünleri de kaliteli hem çok daha tenha.
Ha ortamda sizi kesen kız-erkek pek olmaz, genelde küçük çocuklu aile vb. takılıyor; çokta tın. Oh mis tam benlik...
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