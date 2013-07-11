Hollanda, dünyanın en büyük ülke içi araç şarj istasyon ağını kurmayı planlıyor

Elektrikli araçların sayı olarak artması sonucu yüksek oranda ihtiyaç duyulan hızlı şarj istasyonları, ülke yönetimlerinin de dikkatinden kaçmıyor. Bu doğrultuda çevreci ve yaşanabilir bir ulaşım sistemi elde edebilmek isteyen Hollanda, dünyanın en büyük ülke içi hızlı şarj istasyon ağını kurmayı planlıyor.

Hollanda hükümetinin hayat geçirmeyi planladığı sistem, İsviçre merkezli ABB şirketi ve şarj istasyonu tedarikçisi Fastned tarafından kurulacak. 2015 yılına kadar tamamlanması beklenen oluşum sonucunda, her 50 kilometrede bir şarj istasyonu konumlandırılmış olacak. 16.7 milyon kişinin yaşadığı Hollanda, sistemi tam olarak hayata geçirdiği taktirde 200'den fazla hızlı şarj istasyonu ile bu ağı kuran en kalabalık ülke unvanına ulaşacak.

ABB firmasının 50 kilovatlık Terra 52 ve Terra 53 modelleriyle, her istasyon bir elektrikli aracı 15 ile 30 dakika arasından şarj edebileceği belirtiliyor ve istasyonların üzerinde geniş güneş panellerinin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca konuya büyük önem veren diğer Avrupa ülkelerinin de benzer sistemlere yaptıkları yatırımların artması bekleniyor.

http://www.abb.com/cawp/seitp202/cb72975a39041ceec1257ba20027759e.aspx