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Hollanda, dünyanın en büyük ülke içi araç şarj istasyon ağını kurmayı planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hollanda, dünyanın en büyük ülke içi araç şarj istasyon ağını kurmayı planlıyor

Elektrikli araçların sayı olarak artması sonucu yüksek oranda ihtiyaç duyulan hızlı şarj istasyonları, ülke yönetimlerinin de dikkatinden kaçmıyor. Bu doğrultuda çevreci ve yaşanabilir bir ulaşım sistemi elde edebilmek isteyen Hollanda, dünyanın en büyük ülke içi hızlı şarj istasyon ağını kurmayı planlıyor.
Hollanda hükümetinin hayat geçirmeyi planladığı sistem, İsviçre merkezli ABB şirketi ve şarj istasyonu tedarikçisi Fastned tarafından kurulacak. 2015 yılına kadar tamamlanması beklenen oluşum sonucunda, her 50 kilometrede bir şarj istasyonu konumlandırılmış olacak. 16.7 milyon kişinin yaşadığı Hollanda, sistemi tam olarak hayata geçirdiği taktirde 200'den fazla hızlı şarj istasyonu ile bu ağı kuran en kalabalık ülke unvanına ulaşacak.
ABB firmasının 50 kilovatlık Terra 52 ve Terra 53 modelleriyle, her istasyon bir elektrikli aracı 15 ile 30 dakika arasından şarj edebileceği belirtiliyor ve istasyonların üzerinde geniş güneş panellerinin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca konuya büyük önem veren diğer Avrupa ülkelerinin de benzer sistemlere yaptıkları yatırımların artması bekleniyor.
 
Hollanda, dünyanın en büyük ülke içi araç şarj istasyon ağını kurmayı planlıyor

http://www.abb.com/cawp/seitp202/cb72975a39041ceec1257ba20027759e.aspx Yorum Yaz
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zeytinkoy 6 yıl en beğenilen
Bizde de elektrikli araçlarla ilgili yapılan ilk şey, tabi tutulacakları ÖTV oranlarının belirlenmesi oldu.

Zihniyet farkı.
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Ceqa 6 yıl
Benzini en pahalı olan bir ülkenin elektrikli araçlara teşvik olmaması normal devlette vergilerden güzel para kazanıyor.kim uğraşıcak elektrikle alan mutlu satan mutlu
Benzini en pahalı olan bir ülkenin elektrikli araçlara teşvik olmaması normal devlette vergilerden güzel para kazanıyor.kim uğraşıcak elektrikle alan mutlu sata...
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Puzzles 6 yıl
Müthiş bir olay, ayakta alkışlamamak elde değil.
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Elektroterm 6 yıl
Bu elektrikli otomobil olayını bu kadar büyütmeye gerek yok.
Pillerin maliyeti çok yüksek, menzil kısa, şarj süreleri uzun, pillerin ağırlıkları da (250-300Kg) çok fazla. Aracın bütün koltukları dolu olarak kullanmaya eşdeğer ağırlıkta. Bunun yanısıra pillerin içerdiği çok zehirli metal oksitler ve asitler çevre için çok tehlikeli. (heleki bu boyutlardaki piller için) Pilin ömrü dolduğunda (4-5 yıl)kullanıcı için ekstra yüksek maliyet.
Hadi bunları geçtim. Şu anda Türkiye elektriğinin %23 ünü hidroelektrik santrallerden, geri kalanının neredeyse tamamını termik santrallerden (%45 doğalgaz, kalanıda kömür) elde ediyor. Varsayalım ki Türkiyedeki 17-18 milyon aracın tümü elektrikli araçlarla değiştirildi. Sonuç ne olur ülkenin elektrik ihtiyacı 2ye 3e katlanır. Gelsin yeni termik santraller. Anlayacağınız o elektrikli otomobilin aküsünü termik santralde doğalgaz yada kömür gibi fosil ykıt yakarak üretilen elektrikle şarj ettikten sonra, ah ben ne güzel çevreciyim elektrikli otomobile biniyorum. Sıfır emisyon var bunda demek tam bir komedidir.
1 Yanıt Yanıtla
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batkent 6 yıl Elektroterm
Elektroterm

Bu elektrikli otomobil olayını bu kadar büyütmeye gerek yok.
Pillerin maliyeti çok yüksek, menzil kısa, şarj süreleri uzun, pillerin ağırlıkları da (250-300Kg) çok fazla. Aracın bütün koltukları dolu olarak kullanmaya eşdeğer ağırlıkta. Bunun yanısıra pillerin içerdiği çok zehirli metal oksitler ve asitler çevre için çok tehlikeli. (heleki bu boyutlardaki piller için) Pilin ömrü dolduğunda (4-5 yıl)kullanıcı için ekstra yüksek maliyet.

Hadi bunları geçtim. Şu anda Türkiye elektriğinin %23 ünü hidroelektrik santrallerden, geri kalanının neredeyse tamamını termik santrallerden (%45 doğalgaz, kalanıda kömür) elde ediyor. Varsayalım ki Türkiyedeki 17-18 milyon aracın tümü elektrikli araçlarla değiştirildi. Sonuç ne olur ülkenin elektrik ihtiyacı 2ye 3e katlanır. Gelsin yeni termik santraller. Anlayacağınız o elektrikli otomobilin aküsünü termik santralde doğalgaz yada kömür gibi fosil ykıt yakarak üretilen elektrikle şarj ettikten sonra, ah ben ne güzel çevreciyim elektrikli otomobile biniyorum. Sıfır emisyon var bunda demek tam bir komedidir.

Hiç güneş enerjisini jeotermal enerjiyi düşündünüz mü ?
bunlar bedava
en kötü kendi ülkemizden çıkan linyit var
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 6 yıl
tatlım bugün işe elektrikli araba ile gittim geldim %80 daha az karbon salınımı oldu elektrikli arabanın hareket etmesi için üretilen elektriğin üretiminde harcanan nükler atığın dünyadan temizlenmesi 1.500.000 yıl sürecek olsun buna değdi!
az önce alaktrik arabanın çevrecilik hikayesini okudunuz
hala bu durumu midesi kaldıran varsa elektrikli arabayı övmeye devam etsin
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shadowgeist 6 yıl
Hollanda ile Türkiye'yi bu konuda kıyaslamak yanlış olur.
Türkiye'nin bunu yapabilmesi için öncelikle gelişimini tamamlaması lazım.
Gelişmekte olan ülke kisvesiyle elektriği ancak lambada görürüz biz.
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EddyCue 6 yıl
abd petrol icin binlerce kilometre uzaklardaki ulkelere asker gonderip savastigi surece petrol tekelliginden kurtulup elektirikli araclarin kullanilmasi biraz hayali gibi duruyor.
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Amras 6 yıl
batkent
CeqaBenzini en pahalı olan bir ülkenin elektrikli araçlara teşvik olmaması normal devlette vergilerden güzel para kazanıyor.kim uğraşıcak elektrikle alan mutlu satan mutlu
Merak etme başka gelir kaynakları olsa ülkenin arge çalışmaları daha önceden bu kadar desteklenseydi insanların icat ettiği bulduğu ürünlere devlet sahip çıksaydı bunlar olmazdı. Evet şimdiki hükümetin kusurları var ama bundan önceki hiç bir hükümetin yapmadığı yerli malı ve arge konusunu destekliyorlar. 12 yıldır okuyorum ve daha bu sene tubitak okullarda bilim fuarları yarışmalar yaptı. bunlar 12 yıl öncesinden olsaydı neler olurdu düşündün mü hiç ?.Senin de ülkenden petrol çıksa sende arabistan gibi 30 kuruşa benzin alırsın.

Ülkemizden petrol ve doğal gaz çıkıyor bilginiz olsun. Nereden biliyorum derseniz başvuruları bizzat bize geliyor. Fakat inanmazsınız hepsi yabancı firmalar, en iyisi ortaklardan birisi Türk firması.
Ülkemizde güzel şeyler oluyor doğru söylüyorsunuz fakat daha çok yabancılar için ne yazık ki. Zihniyetin değişmesi lazım dediğiniz gibi teşvik lazım, "Milli" kelimesinin tam olarak anlaşılması lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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batkent 6 yıl Amras
Amras

batkent

CeqaBenzini en pahalı olan bir ülkenin elektrikli araçlara teşvik olmaması normal devlette vergilerden güzel para kazanıyor.kim uğraşıcak elektrikle alan mutlu satan mutlu
Merak etme başka gelir kaynakları olsa ülkenin arge çalışmaları daha önceden bu kadar desteklenseydi insanların icat ettiği bulduğu ürünlere devlet sahip çıksaydı bunlar olmazdı. Evet şimdiki hükümetin kusurları var ama bundan önceki hiç bir hükümetin yapmadığı yerli malı ve arge konusunu destekliyorlar. 12 yıldır okuyorum ve daha bu sene tubitak okullarda bilim fuarları yarışmalar yaptı. bunlar 12 yıl öncesinden olsaydı neler olurdu düşündün mü hiç ?.Senin de ülkenden petrol çıksa sende arabistan gibi 30 kuruşa benzin alırsın.


Ülkemizden petrol ve doğal gaz çıkıyor bilginiz olsun. Nereden biliyorum derseniz başvuruları bizzat bize geliyor. Fakat inanmazsınız hepsi yabancı firmalar, en iyisi ortaklardan birisi Türk firması.

Ülkemizde güzel şeyler oluyor doğru söylüyorsunuz fakat daha çok yabancılar için ne yazık ki. Zihniyetin değişmesi lazım dediğiniz gibi teşvik lazım, "Milli" kelimesinin tam olarak anlaşılması lazım.

Petrol konusunda ne demek istediğimi anladınız aslında.
Arabistan ya da diğer arap ülkelerinde bizim su kuyusu açtığımız gibi onlarda çok rahat petrol kuyusu açabiliyorlar.
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batkent 6 yıl
Ceqa
Benzini en pahalı olan bir ülkenin elektrikli araçlara teşvik olmaması normal devlette vergilerden güzel para kazanıyor.kim uğraşıcak elektrikle alan mutlu satan mutlu

Merak etme başka gelir kaynakları olsa ülkenin arge çalışmaları daha önceden bu kadar desteklenseydi insanların icat ettiği bulduğu ürünlere devlet sahip çıksaydı bunlar olmazdı. Evet şimdiki hükümetin kusurları var ama bundan önceki hiç bir hükümetin yapmadığı yerli malı ve arge konusunu destekliyorlar. 12 yıldır okuyorum ve daha bu sene tubitak okullarda bilim fuarları yarışmalar yaptı. bunlar 12 yıl öncesinden olsaydı neler olurdu düşündün mü hiç ?.Senin de ülkenden petrol çıksa sende arabistan gibi 30 kuruşa benzin alırsın.
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cobra41 6 yıl
konya kadar ülkede tabi koyarsın zaten ülkenin bi ucundan diğer ucu kaç km ki ?

bizde zor bu işler haberlerde izleriz sonra şarj sırasına kaynak yaptığı için vurularak öldürüldü diye
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Thomassee 6 yıl
Ufak ulkelerde sorun yok.

Bizde hayatta olmaz.

Haber bultenleri sarj istasyonlari onundeki trafigi verirler
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selahattın ısık 6 yıl Thomassee
Thomassee

Ufak ulkelerde sorun yok.

Bizde hayatta olmaz.

Haber bultenleri sarj istasyonlari onundeki trafigi verirler


Ülkenin büyüklüğü ile tabi kide ilgisi var fakat belirleyici etken ülkenin coğrafik büyüklüğü değil ülkedeki yöneticilerin sorunları çözüp çözmemedeki kararlılıkarıdır..
Yanıtla +2
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Ceqa 6 yıl
Benzini en pahalı olan bir ülkenin elektrikli araçlara teşvik olmaması normal devlette vergilerden güzel para kazanıyor.kim uğraşıcak elektrikle alan mutlu satan mutlu
Yanıtla +10
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DraGonS 6 yıl
Bizde elektirikli araçları teşvik etmemiz yerine iyice pil vergisi adı altında vergi alalım.
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manda kasa 6 yıl
resımde kı kadın cıplak gıbı geldı sankı moya gıymıs gıbı. oruç aklımı basımdan alıyor mu ne tövbe yarabbı
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eeevrim 6 yıl
16.7 Milyon Neredeyse Türkiye nin 5 de 1 i kadar bir ülke Bir Araç 1 şarj istasyonunda 30 dk öyle kalacak Bunu İstanbul trafiğinde düşünsene o kadar araç şarj kuyruğunda saatlerce helak olur ha bir istasyonda 100 er tane şarj istasyonu olsa Belki ama yani bizim ki kadar nüfusu olan ülkelerde çok zor
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