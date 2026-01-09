Giriş
    Nikola Tesla’nın 140 yıllık hayali CES 2026’da gerçeğe bir adım daha yaklaştı

    CES 2026’da Willo’nun tanıttığı kablosuz güç teknolojisi, hizalama ve temas gerektirmeden cihazları şarj edebiliyor. Şirket, şarj kablolarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    CES 2026’da sergilenen en çarpıcı teknolojilerden biri ne yapay zeka, ne de tüketici elektroniği donanımlarından değil, elektriğin kablosuz iletimini yeniden tanımlayan bir güç altyapısından geldi. Finlandiya merkezli teknoloji girişimi Willo, yıllardır üzerinde çalıştığı kablosuz enerji çözümünü ilk kez geniş ölçekte tanıtarak şarj kablolarına olan bağımlılığın tamamen sona erebileceğini gösterdi. Willo’nun kablosuz güç teknolojisi, elektriğin “son metresini” ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Şirketin uzun vadeli vizyonu oldukça iddialı bir tarihsel referansa dayanıyor. Willo, Nikola Tesla’nın 1883 yılında hayal ettiği “bol ve evrensel kablosuz enerji” fikrini modern mühendislik ile hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu hedef, yalnızca bir ürün geliştirmeyi değil, elektriğin son kullanıcıya ulaşma biçimini bütünüyle değiştirmeyi kapsıyor.

    Elektriğin çözülmemiş son problemi

    Willo’nun kurucu ortağı ve CTO’su Nam Ha-Van’a göre insanlık, enerji üretimi, depolama ve yenilenebilir kaynaklar konusunda büyük ilerlemeler kaydetti. Ancak elektriğin cihazlara ulaştığı son aşama, yani “son birkaç metre”, on yıllardır değişmeden kaldı. Kablo, konnektör ya da yüzeye bağlı şarj sistemleri, tüm modern cihazların tasarımını sınırlayan temel unsur olmaya devam etti.

    Ha-Van, bu sınırın kabul edilmek zorunda olmadığını savunuyor. Cihazların hareket edebildiği, dönebildiği, konum değiştirdiği gerçek dünyada bile kesintisiz güç alabilmesi fikri Willo’nun Ar-Ge sürecinin merkezinde yer aldı. Yıllar süren denemeler, başarısızlıklar ve kademeli ilerlemelerin ardından ekip, hareket ve yönelimden bağımsız güç aktarımını mümkün kılan bir mühendislik çözümüne ulaştı.

    Elektromanyetizma ile şarj dönemi

    Nikola Tesla’nın 140 yıllık hayali gerçeğe bir adım daha yaklaştı Tam Boyutta Gör
    CES 2026’da Cnet’e gösterilen sistem, mevcut kablosuz şarj teknolojilerinden net biçimde ayrılıyor. Willo’nun çözümü şarj pedlerine, hassas hizalamaya, doğrudan görüş hattına ya da fiziksel temas noktalarına ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine ortamda kontrollü bir elektromanyetik güç alanı oluşturuluyor ve bu alan içinde bulunan cihazlar, konumları ne olursa olsun enerji alabiliyor.

    Demoda kullanılan enerji vericisi, sade bir küp formunda sunuluyor. Ticari bir ürün olmayan bu donanımın yalnızca teknolojinin çalışma prensibini göstermek için kullanıldığı söyleniyor. Alıcı modüller, enerji kaynağına yaklaşık 38 santimetre mesafeye girdiği anda aktif hale geliyor ve cihazlar farklı açılarda döndürülse dahi enerji aktarımı kesintisiz şekilde devam ediyor.

    Willo’nun teknolojisinin temelinde, üç boyutlu uzamsal bir güç alanı bulunuyor. Bu alan, belirli bir hacim içinde serbest ve kısıtlanmamış enerji aktarımına olanak tanıyor. Sistem aynı zamanda çoklu cihaz desteği sunuyor. Ayrı alıcı birimlere sahip birden fazla cihaz, tek bir güç kaynağından eşzamanlı olarak enerji alabiliyor. Bu yaklaşım, kablolu çözümlerin yanı sıra yüzeye bağlı endüktif şarj ve yönlü enerji iletim sistemlerinin de tamamen devre dışı bırakılmasını hedefliyor.

    Willo CEO’su Hari Santamala’ya göre bu teknoloji, yalnızca yeni bir şarj yöntemi değil, bir altyapı dönüşümü anlamına geliyor. Santamala, bu değişimi Wi-Fi’ın ethernet kablolarını ortadan kaldırmasıyla karşılaştırıyor. Nasıl ki ağ bağlantısı mekândan bağımsız hale geldiyse CEO’ya göre enerji de benzer şekilde “ortamın doğal bir parçası” olmalı.

    Bu yaklaşımın pratikteki yansımaları oldukça geniş bir kullanım alanına işaret ediyor. Sürekli enerjili çalışma alanları, şarj için durmak zorunda kalmayan depo sistemleri, kesintisiz üretim yapan fabrikalar, serbestçe hareket eden robotlar, her an kullanıma hazır tıbbi cihazlar ve hatta hiç iniş yapmadan çalışabilen dronlar Willo’nun öngördüğü senaryolar arasında yer alıyor.

    Willo, CES 2026’da hem basınla hem de potansiyel iş ortaklarıyla görüşmeler yürütüyor. Şirket yönetimi, teknolojinin endüstriyel üretim açısından büyük ölçüde hazır olduğunu ancak nihai ürünleşme takviminin kullanım senaryoları ve iş birliklerine bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Buradaki hedef, kapalı bir ekosistemden ziyade, pazarı ileri taşıyan açık ve ölçeklenebilir bir yapı kurmak. Ürün ve teknoloji hakkında şimdilik çok fazla materyal bulunmuyor. Zira şirket, CES kapsamında basın ile yüz yüze tanıtım yapıyor. Teknolojiyi deneyimleyenler ise oldukça etkilendiklerini dile getiriyor.

