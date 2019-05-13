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Hollanda polisi tarafından hükümlülere takılan takip cihazları, hatalı yazılım sebebiyle arıza verdi

Hollanda polisinin kullandığı ayak bileği takip cihazlarına gelen bir güncelleme, cihazların arıza vermesine neden oldu. Suçluların takipsiz kaldığı olay, saatler sonra kontrol altına alınabildi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Hollanda polisi tarafından hükümlülere takılan takip cihazları, hatalı yazılım sebebiyle arıza verdi

Hataların düzeltilmesi ve daha iyi performans vaatleriyle yayınlanan yazılım güncellemeleri, çoğu zaman işlerini doğru yapsalar da bazen ön görülemeyen sorunlara yol açabiliyor.

Hatalı bir yazılım güncellemesi bu sefer görece çok daha büyük bir soruna yol açtı. Hollanda emniyet güçlerinin suçluları takip için kullandığı ayak bileği monitörlerine gelen güncelleme, cihazlarda bir arızaya neden oldu.

Şartlı salıverilen ya da ev hapsinde tutulan hükümlülere takılı vaziyette bulunan takip cihazlarına gelen ve monitörleri kontrolsüz bırakan güncelleme nedeniyle, 100’lerce mahkûmun uzunca bir süre takip edilemediği belirtiliyor.

9 Mayısta yayınlandıktan sonra söz konusu arızaya sebep olan güncelleme ancak saatler süren bir uğraş sonucu düzeltilebilmiş. Geçen bu süre zarfında ise polis, bazı mahkûmların kaçmayacağından emin olmak için şahısları tekrar tutuklamış.

Yaşanan bu gelişmenin Hollanda için bir ilk olmadığı da ifade ediliyor. 2018 yılının Ağustos ayında, bir GSM operatörüne ait servis ağında yaşanan kesinti sebebiyle 450 ayak bileği takip cihazının devre dışı kaldığı ve polis tarafından benzer hareket tarzlarına başvurulduğu söyleniyor.

Toplum güvenliği sağlam altyapıya bağlı 

Hapishanelerdeki doluluk oranlarına da olumlu katkı sağlayan ve suçlu ile şüphelilerin takibini kolaylaştıran takip cihazlarına ait genel bir mecburiyetin; sağlam bir bağlantı ve yazılım altyapısı ihtiyacı olduğunu vurgulayan uzmanlar, en ufak bir arızanın toplum güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyorlar.


https://www.engadget.com/2019/05/12/update-crashes-dutch-police-ankle-monitors/ Yorum Yaz
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