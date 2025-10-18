Geleceğin polisleri yollarda: Dron taşıyan otonom polis aracı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’nin Miami şehrinde otonom sürüş yeteneklerine sahip yeni bir polis aracını test etmeye başladı. ABD’de bir ilke imza atan bu araç, sadece kendi başına hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelişmiş gözetim donanımları ve dron fırlatma kapasitesi ile de dikkat çekiyor.

Devriyeler otonom polis araçlarına emanet

Araç, temel olarak bir Ford modeli olsa da otonom sürüş sistemleri, yapay zeka destekli veri analizi ve gerçek zamanlı suç verileriyle entegre bir gözetim platformu olarak tasarlanmış durumda. Üzerinde 360 derece kameralar, termal görüntüleme sensörleri, plaka tanıma sistemi ve dron fırlatma donanımı bulunuyor. PolicingLab, aracın memur kaynaklarını güçlendireceğini, operasyonel verimliliği artıracağını ve toplum güvenliğini ek maliyet olmadan geliştireceğini vurguluyor.

Araç geleceğe göz kırpıyor olsa da henüz operasyonel olarak bir polis filosuna dahil edilmiş değil. Şimdilik sadece pilot uygulama olarak hizmet veriyor. Ek olarak test süreci medya ve kamu etkinliklerinde geri bildirim toplamak amacıyla sınırlı bir şekilde yürütülüyor. Bu süreçte toplanan veriler, aracın operasyonel etkinliğini ve toplumsal etkisini değerlendirmek için kullanılacak.

PolicingLab, 12 aylık pilot programın olaylara müdahale süresini kısaltma, caydırıcılığı artırma, memur güvenliğini güçlendirme ve halk güvenini pekiştirme gibi sonuçları ölçmeyi hedeflediğini belirtiyor. Pilot uygulamanın sonuçları, programın ülke çapında diğer kolluk birimleri için örnek teşkil edip edemeyeceğini belirleyecek.

