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Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek

Türk sinemasını dünyaya tanıtmak amacıyla Hollywood Türk Film Festivali düzenlenecek. Festival, kapsamında ülkemizi Oscar'da temsil edecek film açıklanacak ve bazı isimlere onur ödülü verilecek.
1 yıl
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Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek
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Türk sinemasını dünyaya tanıtmak ve markalaştırmak adına bu yıl ilk defa Hollywood Türk Film Festivali düzenlenecek. Festival, dünyaca ünlü Paramount Stüdyoları'nda 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Festivalde, alanlarında tanınmış ve başarılı jüri üyelerinin özenle seçtiği uzun ve kısa metrajlı Türk filmlerin tanıtımı yapılacak. Festival Ekim ayında Los Angeles, Paramount Stüdyo’larında gerçekleşecek. Festivalin açılışını, ülkemizi Oscar’da En İyi Yabancı Dil Film dalında temsil etmesi için seçilen film yapacak.

Festival, Türkiye'yi Altın Küre'de temsil eden Barbaros Tapan ve Tekin Girgin tarafından düzenleniyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile organize ediliyor.


Hollywood Türk Film Festivali kapsamında Türk ve Dünya sinemasına büyük emek veren ve damga vuran isimlere Geleneksel Onur Ödülü verilecek.


Her ne kadar son yıllarda popüler kitleye yönelik çekilen yerli filmler pek iç açıcı olmasa da zaman zaman başarılı sanat filmleri çekiyoruz. Uluslararası önemli festivallerden ödül kazanmış başarılı yapımlarımız bulunuyor. Hollywood Film Festivali'nde yapılan tanıtımlarda bu filmler öne çıkarılacak.


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canguler917 1 yıl en beğenilen
and the oscar goes tooo.......CUMALİ CEBER!
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Kerim5100 1 yıl canguler917
canguler917
and the oscar goes tooo.......CUMALİ CEBER!

Dünya buna hazır değil


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ONY86 1 yıl
bi av mevsimi filmine bakıyorum bi recep ivedik serisine bakıyorum.onları bırakıp yakışıklı şarkıcı ve mankenlerin yakışıklılığının ve kaslılığının gösterildiği filmlere bakıyorum.bi cacık olmaz.video kaydedici cihazlarla görüntü kaydetmek film çekmek değil.
bi av mevsimi filmine bakıyorum bi recep ivedik serisine bakıyorum.onları bırakıp yakışıklı şarkıcı ve mankenlerin yakışıklılığının ve kaslılığının gösterildiği...
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Güzel sonuna kadar desteklemek isteriz
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kadirirdem 1 yıl
Filmi çok merak ettim adam gibi bir film olsa bari...
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canguler917 1 yıl en beğenilen
and the oscar goes tooo.......CUMALİ CEBER!
1 Yanıt Yanıtla +12
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Kerim5100 1 yıl canguler917
canguler917
and the oscar goes tooo.......CUMALİ CEBER!

Dünya buna hazır değil


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javaprof 1 yıl
dünyayı cumali ceberle tanıştıracağız. çok mutluyum.
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DH Misafiri 1 yıl
SAYIN BARBAROS TAPAN BEYE HİZMETLERİNDEN VE EMEKLERİNDEN DOLAYI BAŞARILAR DİLERİZ.
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ONY86 1 yıl
bi av mevsimi filmine bakıyorum bi recep ivedik serisine bakıyorum.onları bırakıp yakışıklı şarkıcı ve mankenlerin yakışıklılığının ve kaslılığının gösterildiği filmlere bakıyorum.bi cacık olmaz.video kaydedici cihazlarla görüntü kaydetmek film çekmek değil.
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Virinom 1 yıl
Recep İvedik 6'nın galasını yaparlar.
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