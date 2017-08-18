Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek

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Türk sinemasını dünyaya tanıtmak ve markalaştırmak adına bu yıl ilk defa Hollywood Türk Film Festivali düzenlenecek. Festival, dünyaca ünlü Paramount Stüdyoları'nda 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.





Festivalde, alanlarında tanınmış ve başarılı jüri üyelerinin özenle seçtiği uzun ve kısa metrajlı Türk filmlerin tanıtımı yapılacak. Festival Ekim ayında Los Angeles, Paramount Stüdyo’larında gerçekleşecek. Festivalin açılışını, ülkemizi Oscar’da En İyi Yabancı Dil Film dalında temsil etmesi için seçilen film yapacak.

Festival, Türkiye'yi Altın Küre'de temsil eden Barbaros Tapan ve Tekin Girgin tarafından düzenleniyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile organize ediliyor.

Hollywood Türk Film Festivali kapsamında Türk ve Dünya sinemasına büyük emek veren ve damga vuran isimlere Geleneksel Onur Ödülü verilecek.





Her ne kadar son yıllarda popüler kitleye yönelik çekilen yerli filmler pek iç açıcı olmasa da zaman zaman başarılı sanat filmleri çekiyoruz. Uluslararası önemli festivallerden ödül kazanmış başarılı yapımlarımız bulunuyor. Hollywood Film Festivali'nde yapılan tanıtımlarda bu filmler öne çıkarılacak.