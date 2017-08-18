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Obi-Wan Kenobi filmi için hazırlıklara başlandı

Bir süredir gündemde olan Obi-Wan Kenobi antoloji filmi için hazırlıklara başlandı. Lucasfilm, filmi yönetmesi için usta yönetmen Stephen Daldry ile görüşmelere başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, önümüzdeki yıllarda da yeni filmleri ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Bir yandan The Force Awakens ile başlayan yeni üçleme devam ederken, bir yandan da Star Wars evreninde geçen münferit hikayelerin anlatıldığı antoloji filmleri çıkacak. Geçtiğimiz yıl gösterime giren Rogue One ve önümüzdeki yıl vizyona girecek Han Solo filminden sonra üçüncü bir antoloji filmi için daha hazırlıklara başlandı.
Uzun süredir gündemde olan bir söylenti bugün nihayet doğrulandı ve Star Wars filmlerinin en sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi'nin hikayesini anlatacak yeni bir antoloji filmi için hazırlıklara başlandığı ortaya çıktı. The Hollywood Reporter'un haberine göre Lucasfilm, filmi yönetmesi için Oscar adayı yönetmen Stephen Daldry (The Hours, The Reader) ile görüşme halinde.
Orijinal üçlemede usta oyuncu Alec Guinness tarafından canlandırılan Obi-Wan Kenobi'ye ikinci Star Wars üçlemesinde de ünlü oyuncu Ewan McGregor hayat vermişti. Yeni filmde Obi-Wan'ı kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı ancak McGregor'un antoloji filmi için geri döneceği bir süredir konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl Collider'a verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Ewan McGregor, Obi-'Wan'ı bir kez daha canlandırmak istediğini ve karakter için Episode III ile Episode IV arasında anlatılmaya değer bir hikaye olduğunu söylemişti. 

http://deadline.com/2017/08/star-wars-obi-wan-kenobi-movie-in-development-at-disney-with-stephen-daldry-in-early-talks-to-direct-1202151204/ Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen Cessabit
Cessabit

Bir karekter filmi olduğu için yönetmen seçimi çok uygun olmuş. Benim gözlemlediğim genel olarak Star Wars'u beğenen Rogue One'ı, Rogue One'ı beğenen Star Wars'ı beğenmemişti. Bu iş düzgün yapılırsa baya izleyici toplar.

Aslında bence tersi yönde olması gerek zira Rogue One orjinal üçlemeye bağlantı açısından efsaneydi. Yani 77 için bağlantı 2005'de olan filmde gayet iyiydi. Yani hikaye dinamikleri bağlanmıştı ama bir filmi ucu ucuna bağlamak Rogue One da çok sağlam bir durumdu. Üstüne bir sürü yeni mekan gördük. Araçlar gördük. Üstüne Leia gördük Vader gördük. Filmin son dakikaları muazzam durumdaydı zaten. Yani Star Wars seven kişi Rogue One ı da sevmeli zira Star Wars açlığını doyurmada bayağı başarılıydı.

Neyse efenim bu filmde de umarım Star Wars açlığını giderebilecek bir yapıda olur.
CessabitBir karekter filmi olduğu için yönetmen seçimi çok uygun olmuş. Benim gözlemlediğim genel olarak Star Wars'u beğenen Rogue One'ı...
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mu5tafa 2 yıl
Star wars fanı hasan abinin film yorumu..
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drjacob 2 yıl
her karekter için bir film gelmeli
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huhuq 2 yıl
Obi-Wan Kenobi usta

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SEO-Uzmanı 2 yıl
disney aldıysa
33 dereceden bir masonu çıkartır o filime !
youtube den film içi illuminati subliminal tespitlerini bulmadan
izlemeyin ! izledikten sonra doğru youtubeden bilinç altını bilinçli tespitle
nasıl bir oyuna düşürüleceğinizi anlayın !
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huseyincarnege 2 yıl
Obi-Wan Kenobi adamın dibidir.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Qui-Gonn'u da görelim.
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Mr. Jingles 2 yıl
Obi-Wan varsa muhtemelen Qui-Gon Jinn'i de göreceğiz sanırım. Güzel olur yeniden izlemek.
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aktorun 2 yıl
O bir Jedi !!!
O bir Master !!!
O bi delikanlının hası !!!
O - bi - Wan - Kenobiiiiii
:)))
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pUnduli 2 yıl
Disney'in yaptığı hiçbir Star Wars filmini beğenmedim, Rogue One dahil. Fabrikasyon üretime geçince iki light saber gördüm diye ayran budalası gibi alkışlayamam kimse kusura bakmasın.
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kelepiradam 2 yıl
obiwan kraldır!
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