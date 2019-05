Obi-Wan Kenobi filmi için hazırlıklara başlandı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, önümüzdeki yıllarda da yeni filmleri ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Bir yandan The Force Awakens ile başlayan yeni üçleme devam ederken, bir yandan da Star Wars evreninde geçen münferit hikayelerin anlatıldığı antoloji filmleri çıkacak. Geçtiğimiz yıl gösterime giren Rogue One ve önümüzdeki yıl vizyona girecek Han Solo filminden sonra üçüncü bir antoloji filmi için daha hazırlıklara başlandı.

Uzun süredir gündemde olan bir söylenti bugün nihayet doğrulandı ve Star Wars filmlerinin en sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi'nin hikayesini anlatacak yeni bir antoloji filmi için hazırlıklara başlandığı ortaya çıktı. The Hollywood Reporter'un haberine göre Lucasfilm, filmi yönetmesi için Oscar adayı yönetmen Stephen Daldry (The Hours, The Reader) ile görüşme halinde.

Orijinal üçlemede usta oyuncu Alec Guinness tarafından canlandırılan Obi-Wan Kenobi'ye ikinci Star Wars üçlemesinde de ünlü oyuncu Ewan McGregor hayat vermişti. Yeni filmde Obi-Wan'ı kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı ancak McGregor'un antoloji filmi için geri döneceği bir süredir konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl Collider'a verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Ewan McGregor, Obi-'Wan'ı bir kez daha canlandırmak istediğini ve karakter için Episode III ile Episode IV arasında anlatılmaya değer bir hikaye olduğunu söylemişti.

