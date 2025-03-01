Hollywood'un 2024'te en çok kazanan yıldızları belli oldu

Amazon'a satılan Red One filminden yüklü bir ödeme alan Johnson, 2024'te elde etitği 88 milyon dolar net gelirin büyük bölümünü Moana 2'den kazandı. Gişede 1 milyar doları aşan bu animasyon filminde sadece seslendirme sanatçısı olarak değil yapımcı olarak da yer alan Johnson, filmin hasılatından pay alarak kayda değer bir kazanca erişti.
2024'te En Çok Kazanan Oyuncular Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Kevin Hart Oldu
Dwayne Johnson'ın hemen ardından ikinci sırada Ryan Reynolds yer alıyor. Johnson gibi Reynolds da artık sadece bir oyuncu değil, bir yapımcı olarak da kayda değer gelirler elde ediyor. Reynolds'ın 2024'teki 85 milyon dolarlık gelirinin önemli bir bölümü yapımcısı olduğu Deadpool & Wolverine'den geliyor.
2024'te net geliri 80 milyon doları aşan bir diğer Hollywood yıldızı da Kevin Hart. Hem komedi gösterileriyle hem de rol aldığı aksiyon-komedi filmleriyle 2024'ü epey verimli geçiren Hart, 81 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz yılın bir numarası olan Adam Sandler, 2024'te dokuzuncu sırada kalırken, geçtiğimiz yılın 2. ve 3. olan Margot Robbie ile Tom Cruise bu yıl listede yer almıyor.
İşte 2024'te Hollywood'da en çok kazanan isimler:
1️⃣ Dwayne Johnson - $88M
2️⃣ Ryan Reynolds - $85M
3️⃣ Kevin Hart - $81M
4️⃣ Jerry Seinfeld - $60M
5️⃣ Hugh Jackman - $50M
6️⃣ Brad Pitt - $32M
7️⃣ George Clooney - $31M
8️⃣ Nicole Kidman - $31M
9️⃣ Adam Sandler - $26M
🔟 Will Smith - $26M
11) Mariska Hargitay - $25M
12) Channing Tatum - $24M
13) Jason Statham - $24M
14) Mark Wahlberg - $23M
15) Matt Damon - $23M
16) John Cena - $23M
17) Denzel Washington - $23M
18) Jake Gyllenhaal - $22M
19) Scarlett Johansson - $21M
20) Joaquin Phoenix - $19M
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