Hollywood'un 2024'te en çok kazanan yıldızları belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Forbes, her sene olduğu gibi bu yıl da "Hollywood'da yılın en çok kazananları" listesini paylaştı. Forbes tarafından derlenen verilere göre 2024'te en çok kazanan Hollywood yıldızı Dwayne "The Rock" Johnson oldu.

Amazon'a satılan Red One filminden yüklü bir ödeme alan Johnson, 2024'te elde etitği 88 milyon dolar net gelirin büyük bölümünü Moana 2'den kazandı. Gişede 1 milyar doları aşan bu animasyon filminde sadece seslendirme sanatçısı olarak değil yapımcı olarak da yer alan Johnson, filmin hasılatından pay alarak kayda değer bir kazanca erişti.

2024'te En Çok Kazanan Oyuncular Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Kevin Hart Oldu

Dwayne Johnson'ın hemen ardından ikinci sırada Ryan Reynolds yer alıyor. Johnson gibi Reynolds da artık sadece bir oyuncu değil, bir yapımcı olarak da kayda değer gelirler elde ediyor. Reynolds'ın 2024'teki 85 milyon dolarlık gelirinin önemli bir bölümü yapımcısı olduğu Deadpool & Wolverine'den geliyor.

Sinemada bu hafta: 28 Şubat 2025 1 gün önce eklendi

2024'te net geliri 80 milyon doları aşan bir diğer Hollywood yıldızı da Kevin Hart. Hem komedi gösterileriyle hem de rol aldığı aksiyon-komedi filmleriyle 2024'ü epey verimli geçiren Hart, 81 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın bir numarası olan Adam Sandler, 2024'te dokuzuncu sırada kalırken, geçtiğimiz yılın 2. ve 3. olan Margot Robbie ile Tom Cruise bu yıl listede yer almıyor.

İşte 2024'te Hollywood'da en çok kazanan isimler:

1️⃣ Dwayne Johnson - $88M

2️⃣ Ryan Reynolds - $85M

3️⃣ Kevin Hart - $81M

4️⃣ Jerry Seinfeld - $60M

5️⃣ Hugh Jackman - $50M

6️⃣ Brad Pitt - $32M

7️⃣ George Clooney - $31M

8️⃣ Nicole Kidman - $31M

9️⃣ Adam Sandler - $26M

🔟 Will Smith - $26M

11) Mariska Hargitay - $25M

12) Channing Tatum - $24M

13) Jason Statham - $24M

14) Mark Wahlberg - $23M

15) Matt Damon - $23M

16) John Cena - $23M

17) Denzel Washington - $23M

18) Jake Gyllenhaal - $22M

19) Scarlett Johansson - $21M

20) Joaquin Phoenix - $19M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.