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    Hollywood'un 2024'te en çok kazanan yıldızları belli oldu

    Forbes, artık gelenekselleşen "en çok kazanan oyuncular" listesinin 2024 versiyonunu yayınladı. Bu yıl listenin ilk sırasını Dwayne "The Rock" Johnson aldı.              
    2024'te en çok kazanan oyuncular belli oldu Tam Boyutta Gör
    Forbes, her sene olduğu gibi bu yıl da "Hollywood'da yılın en çok kazananları" listesini paylaştı. Forbes tarafından derlenen verilere göre 2024'te en çok kazanan Hollywood yıldızı Dwayne "The Rock" Johnson oldu.

    Amazon'a satılan Red One filminden yüklü bir ödeme alan Johnson, 2024'te elde etitği 88 milyon dolar net gelirin büyük bölümünü Moana 2'den kazandı. Gişede 1 milyar doları aşan bu animasyon filminde sadece seslendirme sanatçısı olarak değil yapımcı olarak da yer alan Johnson, filmin hasılatından pay alarak kayda değer bir kazanca erişti.

    2024'te En Çok Kazanan Oyuncular Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Kevin Hart Oldu

    Dwayne Johnson'ın hemen ardından ikinci sırada Ryan Reynolds yer alıyor. Johnson gibi Reynolds da artık sadece bir oyuncu değil, bir yapımcı olarak da kayda değer gelirler elde ediyor. Reynolds'ın 2024'teki 85 milyon dolarlık gelirinin önemli bir bölümü yapımcısı olduğu Deadpool & Wolverine'den geliyor.

    2024'te net geliri 80 milyon doları aşan bir diğer Hollywood yıldızı da Kevin Hart. Hem komedi gösterileriyle hem de rol aldığı aksiyon-komedi filmleriyle 2024'ü epey verimli geçiren Hart, 81 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırada yer alıyor.

    Geçtiğimiz yılın bir numarası olan Adam Sandler, 2024'te dokuzuncu sırada kalırken, geçtiğimiz yılın 2. ve 3. olan Margot Robbie ile Tom Cruise bu yıl listede yer almıyor.

    İşte 2024'te Hollywood'da en çok kazanan isimler:

    1️⃣ Dwayne Johnson - $88M
    2️⃣ Ryan Reynolds - $85M 
    3️⃣ Kevin Hart - $81M 
    4️⃣ Jerry Seinfeld - $60M 
    5️⃣ Hugh Jackman - $50M
    6️⃣ Brad Pitt - $32M
    7️⃣ George Clooney - $31M 
    8️⃣ Nicole Kidman - $31M
    9️⃣ Adam Sandler - $26M 
    🔟 Will Smith - $26M
    11) Mariska Hargitay - $25M
    12) Channing Tatum - $24M
    13) Jason Statham - $24M
    14) Mark Wahlberg - $23M
    15) Matt Damon - $23M
    16) John Cena - $23M
    17) Denzel Washington - $23M
    18) Jake Gyllenhaal - $22M
    19) Scarlett Johansson - $21M
    20) Joaquin Phoenix - $19M

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