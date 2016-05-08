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HoloLens donanımı ortaya çıktı

Microsoft’un sanal gerçeklik alanında farklı bir çizgi izleyen kaskı HoloLens, donanım olarak oldukça mütevazi davranıyor. Cihazdaki bileşenler oldukça eski.
3 yıl
5,4b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un, sanal gerçekliğe farklı bir bakış açısı getirdiği arttırılmış gerçeklik kaskı HoloLens, geliştiricilere dağıtılmaya başlandı ancak henüz resmi olarak ne tür bileşenler kullandığı açıklanmadı. Yapılan bazı testler, dolaylı olarak donanım hakkında ipuçları veriyor.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre, HoloLens içerisinde 1GHz saat hızında çalışan Intel Atom x5-Z8100 işlemcisi ve 114MB belleğe sahip Intel entegre grafik birimi yer alıyor. 980MB paylaşımlı sistem belleğinin yanında 2GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Fotoğraf çekimi için 2.4MP, video çekimi için 1.1MP çözünürlüğünde kamera hazır tutulurken, dahili batarya 2 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kaska yüklenecek uygulamalar için de 900MB yükleme sınırı mevcut.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear VR, konumlama için önemli bir ayrıntıya ihtiyaç duyuyor"

Donanıma bakıldığında oldukça düşük kaldığı düşünülebilir ancak işin büyük kısmını yazılım tarafı üstlendiği için bu pek sorun olmayacaktır. Ayrıca henüz detayları bilinmeyen holografik işlemci birimi – HPU adı verilen bir yonga mevcut. Bu yonga, özel olarak geliştirildi ve gerçek zamanlı olarak Tb büyüklüğünde veriyi işleyebiliyor. Algoritmalar ve HPU ile birlikte, HoloLens’in gerçek gücü ortaya çıkıyor.


Hololens, piyasadaki örneklerden farklı olarak kendi içerisinde uygulama çalıştırabilen bir yapıya sahip. Bu bakımdan sürekli bir bilgisayara bağlı olma ihtiyacı kalmıyor ve rahat hareket etme imkanı sunuluyor.

Mevcut sanal gerçeklik kasklarının aksine gerçek hayat ile etkileşimli bir ortam yaratıyor. Bu bakımdan kendisine özel bir sınıf oluşturduğunu söyleyebiliriz. HoloLens, 3000$ değerinde geliştirici kitlerine sahip yani henüz son kullanıcıya sunulacak aşamaya gelmedi.

 

http://www.tweaktown.com/news/51975/hololens-specs-revealed-features-2gb-ram-64gb-storage/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheStarBox 3 yıl
ssbrutality
HPU Nedir?

süper güçlü bir çip yongası herhalde ki bakınız tb boyutunda veriyi işleyebiliyormuş.
bence hololens in pahalı olmasının 2 nedeni vardır.
1-Yazılım geliştirme maliyeti
2-HPU (sinsi microsoft un yeni yongası)
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PHO3N1X 3 yıl
İçinde über güçlü gizli bir donanım vardır XBOX gibi.
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emir kustirika 3 yıl
KalemKolik
İntel bazlı değilde arm tabanlı işlemci üzerine entegre edilse sistem daha iyi olur. Şu atom işlemcisi hangi platforma girdiyseno platformların sonu hep hüsran oldu.

valla MS nasıl bunu düşünemedi acaba ?
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cyberfalcon 3 yıl
St Batuhan
cyberfalconNasıl işin büyük kısmını yazılım üstleniyor. Yazılımın çalışması için donanım gerekir.Anladığım kadarıyla asıl işi yapan HPU ve oldukça da güçlü görünüyor.
Kastedilen atom tarafı için. Haklısınız dediğinizde ama hpu yu verimli kullanmak için yazılan yazılım daha ön plana çıkıyor böyle bir sistemde. Editör bu yönden yaklaşmış.Diğer yönden hpu gerçekten heyecan verici şu durumda. Acaba nasıl bir sistem var arkasında. Tabii diğer donanım bileşenlerinin de değişmesiyle ne kadar ileri gidebilir hpu ile birlikte bu da bir merak konusu. HPUnun temeli büyük ihtimal gpgpu gibi bir yapıya yönelik zira görüntü işleme de çok çok önde. Maliyetini de ayrıca merak ettiriyor bu tabii.Bir de atom kullanılması, arm yerine mantıklı zira senelerce adamların yazılımları x86 ya göre geliştirildi. Adamlar bu konuda uzmanken niye farklı komut setleriyle böyle bir projenin ilk aşamasında girişsinler ki. Atom yerini core m serisine bırakırsa o zaman daha da güzel olur tabii ama uzun vadede arm a geçirilebilir gibi geliyor.

HPU donanımdan sayılmıyor mu acaba?
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seref35 3 yıl
ssbrutality
HPU Nedir?

Holographic processing unit
Holografik işlem birimi;
Microsoft firmasının hololens içerisinde bulunan sanal gerçeklik işlemlerini yapan işlemcidir
HPU sanal gerçeklik için gerçek dünya ve veri entregrasyon işlemeleri yapar.
Çevresel veri ve kullanıcı girişi entegrasyonunun tümü HPU tarafından işlenir.
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ssbrutality 3 yıl
HPU Nedir?
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St Batuhan 3 yıl
cyberfalcon
Nasıl işin büyük kısmını yazılım üstleniyor. Yazılımın çalışması için donanım gerekir.Anladığım kadarıyla asıl işi yapan HPU ve oldukça da güçlü görünüyor.

Kastedilen atom tarafı için. Haklısınız dediğinizde ama hpu yu verimli kullanmak için yazılan yazılım daha ön plana çıkıyor böyle bir sistemde. Editör bu yönden yaklaşmış.
Diğer yönden hpu gerçekten heyecan verici şu durumda. Acaba nasıl bir sistem var arkasında. Tabii diğer donanım bileşenlerinin de değişmesiyle ne kadar ileri gidebilir hpu ile birlikte bu da bir merak konusu. HPU'nun temeli büyük ihtimal gpgpu gibi bir yapıya yönelik zira görüntü işleme de çok çok önde. Maliyetini de ayrıca merak ettiriyor bu tabii.
Bir de atom kullanılması, arm yerine mantıklı zira senelerce adamların yazılımları x86 ya göre geliştirildi. Adamlar bu konuda uzmanken niye farklı komut setleriyle böyle bir projenin ilk aşamasında girişsinler ki. Atom yerini core m serisine bırakırsa o zaman daha da güzel olur tabii ama uzun vadede arm a geçirilebilir gibi geliyor.
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myhotyro 3 yıl
KalemKolik
İntel bazlı değilde arm tabanlı işlemci üzerine entegre edilse sistem daha iyi olur. Şu atom işlemcisi hangi platforma girdiyseno platformların sonu hep hüsran oldu.

Anlaşılıyor ki asıl işi atom işlemci yapmıyor. Zaten öyle olsaydı vay haline MS'in derdik.
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eren1133 3 yıl myhotyro
myhotyro
KalemKolik
İntel bazlı değilde arm tabanlı işlemci üzerine entegre edilse sistem daha iyi olur. Şu atom işlemcisi hangi platforma girdiyseno platformların sonu hep hüsran oldu.

Anlaşılıyor ki asıl işi atom işlemci yapmıyor. Zaten öyle olsaydı vay haline MS'in derdik.

İşlemci Samsung exynos olsa daha iyi olurdu.
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cyberfalcon 3 yıl
Nasıl işin büyük kısmını yazılım üstleniyor. Yazılımın çalışması için donanım gerekir.
Anladığım kadarıyla asıl işi yapan HPU ve oldukça da güçlü görünüyor.
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JusTiMe 3 yıl
raspberry pi diye mini pcler gibi bu cihaz kendi kendini çalıştırıyor bu da laptop gibi hololensi kullanmamıza olanak sağlıyor ve hpu ise asıl amacı gerçekleştiriyor bütün dünya bizim sanal dünyamız olmuş olacak tabi çekim gücünün yeteceği kadarıyla :D atom işlemci desek düşük ama belki duymuşsundur 2ghz işlemci hızına ulaştırılmıştı ki bu işlemci 2.24ghz hıza erişmiş işlemci bence yeterli olacaktır

@TheStarBox
pahalı olmasının nedeni
1- Yeni çıkmış olması
2- Geliştirme versiyonu olması
3- Normal Kullanıcıya çıkmamış olması
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JusTiMe 3 yıl cyberfalcon
raspberry pi diye mini pcler gibi bu cihaz kendi kendini çalıştırıyor bu da laptop gibi hololensi kullanmamıza olanak sağlıyor ve hpu ise asıl amacı gerçekleştiriyor bütün dünya bizim sanal dünyamız olmuş olacak tabi çekim gücünün yeteceği kadarıyla :D atom işlemci desek düşük ama belki duymuşsundur 2ghz işlemci hızına ulaştırılmıştı ki bu işlemci 2.24ghz hıza erişmiş işlemci bence yeterli olacaktır

@TheStarBox
pahalı olmasının nedeni
1- Yeni çıkmış olması
2- Geliştirme versiyonu olması
3- Normal Kullanıcıya çıkmamış olması
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KalemKolik 3 yıl
İntel bazlı değilde arm tabanlı işlemci üzerine entegre edilse sistem daha iyi olur. Şu atom işlemcisi hangi platforma girdiyseno platformların sonu hep hüsran oldu.
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