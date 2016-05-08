HoloLens donanımı ortaya çıktı

Microsoft’un, sanal gerçekliğe farklı bir bakış açısı getirdiği arttırılmış gerçeklik kaskı HoloLens, geliştiricilere dağıtılmaya başlandı ancak henüz resmi olarak ne tür bileşenler kullandığı açıklanmadı. Yapılan bazı testler, dolaylı olarak donanım hakkında ipuçları veriyor.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre, HoloLens içerisinde 1GHz saat hızında çalışan Intel Atom x5-Z8100 işlemcisi ve 114MB belleğe sahip Intel entegre grafik birimi yer alıyor. 980MB paylaşımlı sistem belleğinin yanında 2GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Fotoğraf çekimi için 2.4MP, video çekimi için 1.1MP çözünürlüğünde kamera hazır tutulurken, dahili batarya 2 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kaska yüklenecek uygulamalar için de 900MB yükleme sınırı mevcut.

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Donanıma bakıldığında oldukça düşük kaldığı düşünülebilir ancak işin büyük kısmını yazılım tarafı üstlendiği için bu pek sorun olmayacaktır. Ayrıca henüz detayları bilinmeyen holografik işlemci birimi – HPU adı verilen bir yonga mevcut. Bu yonga, özel olarak geliştirildi ve gerçek zamanlı olarak Tb büyüklüğünde veriyi işleyebiliyor. Algoritmalar ve HPU ile birlikte, HoloLens’in gerçek gücü ortaya çıkıyor.





Hololens, piyasadaki örneklerden farklı olarak kendi içerisinde uygulama çalıştırabilen bir yapıya sahip. Bu bakımdan sürekli bir bilgisayara bağlı olma ihtiyacı kalmıyor ve rahat hareket etme imkanı sunuluyor.

Mevcut sanal gerçeklik kasklarının aksine gerçek hayat ile etkileşimli bir ortam yaratıyor. Bu bakımdan kendisine özel bir sınıf oluşturduğunu söyleyebiliriz. HoloLens, 3000$ değerinde geliştirici kitlerine sahip yani henüz son kullanıcıya sunulacak aşamaya gelmedi.