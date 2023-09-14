ABD ordusu Microsoft’tan daha faza HoloLens alacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta ABD ordusunu Microsoft’un güncellenmiş HoloLens başlıklarını test ettiğini ve testlerin olumlu geçtiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise ABD, Microsoft'a savaş durumları için tasarlanmış bir başka gelişmiş karma gerçeklik gözlüğü sipariş verdiği belirtiliyor. Görünüşe göre askeri personelin artırılmış gerçeklik ile modernize edilmesi Microsoft’a önemli bir gelir kapısı sağlayacak.

ABD, daha fazla IVAS alıyor

Microsoft, Temmuz ayı sonunda Ordu'ya 20 adet güncellenmiş prototip gözlük göndermiş ve Ağustos ayında iki manga asker tarafından test edilen bu gözlükler, tasarımındaki iyileştirmelere olumlu yanıt almıştı. Artık HoloLens’i daha doğrusu ordunun kullandığı IVAS (Integrated Visual Augmentation System) cihazları mide bulantısı, ağrı ve rahatsızlık yaratmıyor.

Tam Boyutta Gör ABD ordusunun sözcüsü David Patterson, yaptığı açıklamada, şu anda 1.2 sürümünde olan yeni başlıkların "güvenilirlik, düşük ışık sensörü performansı ve form faktöründe iyileştirmeler gösterdiğini" söyledi. ABD, yeni sistemler için ve şirketin üretimi ölçeklendirip ölçeklendiremeyeceğini görmek için 5 Eylül'de Microsoft ile bir sözleşme daha imzaladı. Şimdilik bu siparişin büyüklüğü belirsiz durumda.

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Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda ABD ordusu, Kongre’den ek 6,900 başlık alımı için finansman istemiş ancak yılın başında bu istek reddedilmişti. Bunun yerine Kongre, ordunun sistemi geliştirmek için talep ettiği 400 milyon dolarlık fonun sadece 40 milyon dolarını onayladı ve Microsoft’a ek geliştirme için 125 milyon dolar ödedi. Microsoft ise birkaç ay sonra güncellenmiş sürümleri orduya tahsis etti.

ABD, 121.000 adet başlık için 21.9 milyar dolar harcamayı planlıyor. 2025 yılına kadar sistemlerin entegrasyonundan işlevselliğine kadar geniş yelpazede testler devam edecek. IVAS sayesinde askeri personel, görüşü içinde olmayan diğer personelleri görebilecek ve planlar oluşturabilecek. Bu sistemler aynı zamanda personelin tehditlere karşı farkındalığını da artırıyor.

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