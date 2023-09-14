ABD ordusu Microsoft’tan daha faza HoloLens alacak

ABD, daha fazla IVAS alıyor
Microsoft, Temmuz ayı sonunda Ordu'ya 20 adet güncellenmiş prototip gözlük göndermiş ve Ağustos ayında iki manga asker tarafından test edilen bu gözlükler, tasarımındaki iyileştirmelere olumlu yanıt almıştı. Artık HoloLens’i daha doğrusu ordunun kullandığı IVAS (Integrated Visual Augmentation System) cihazları mide bulantısı, ağrı ve rahatsızlık yaratmıyor.
Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda ABD ordusu, Kongre’den ek 6,900 başlık alımı için finansman istemiş ancak yılın başında bu istek reddedilmişti. Bunun yerine Kongre, ordunun sistemi geliştirmek için talep ettiği 400 milyon dolarlık fonun sadece 40 milyon dolarını onayladı ve Microsoft’a ek geliştirme için 125 milyon dolar ödedi. Microsoft ise birkaç ay sonra güncellenmiş sürümleri orduya tahsis etti.
ABD, 121.000 adet başlık için 21.9 milyar dolar harcamayı planlıyor. 2025 yılına kadar sistemlerin entegrasyonundan işlevselliğine kadar geniş yelpazede testler devam edecek. IVAS sayesinde askeri personel, görüşü içinde olmayan diğer personelleri görebilecek ve planlar oluşturabilecek. Bu sistemler aynı zamanda personelin tehditlere karşı farkındalığını da artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.