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    Microsoft, HoloLens 2’nin fişini çekti ve yeni bir cihaz için plan yok

    HoloLens için yolun sonu. Microsoft, HoloLens 2 karma gerçeklik başlığının üretimini sonlandırdı ve bugün itibariyle herhangi bir devam modeli için planı bulunmuyor.
    Microsoft, HoloLens 2’nin fişini çekti, devamı için de plan yok Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Microsoft, HoloLens 2 karma gerçeklik başlığının üretimini durdurduğunu açıkladı. Şirketin mevcut durumda bu cihazın bir halefini geliştirmediği ve gelecekte bir devam modeli planlamadığı belirtildi. Bu durum, HoloLens serisinin tabutuna çakılan son çivi gibi görünüyor.

    HoloLens 2 üretimi durduruldu

    2019 yılında piyasaya sürülen HoloLens 2, ilk modelin bir dizi iyileştirilmiş versiyonu olarak tanıtılmıştı. Gelişmiş özelliklerine rağmen 3.500 dolarlık yüksek fiyat etiketi ile de o dönemde soru işaretlerine neden olmuştu. Microsoft, bu alanda kurumsal pazara odaklanarak daha doğru bir tercih yapmış olsa da gelinen nokta HoloLens serisi için iyi görünmüyor.

    Gelen son bilgilere göre Microsoft, HoloLens 2’nin üretimini durdurdu. Ayrıca firma, müşterilerine ve kurumsal iş ortaklarına, stoklar tükenmeden önce kulaklığı satın almak için bunun son şans olduğunu iletti. Bununla birlikte Microsoft, HoloLens 2 için 2028 yılına kadar yazılım desteği sağlamaya devam edecek. Ek olarak ilk nesil HoloLens için 10 Aralık'ta yazılım güncellemeleri ve desteği kesilecek.

    Daha önceleri HoloLens 3’ün geliştirilme sürecinde olduğu biliniyordu ancak 2022 yılında bu projenin de iptal edildiği bildirilmişti. HoloLens 2, beş yıldır piyasada olmasına rağmen, karma gerçeklik teknolojisinin beklenen popülariteye ulaşamaması bu ürünün de sonunu getirmiş gibi görünüyor. Öte yandan Microsoft ve Anduril, ABD Ordusu için HoloLens tabanlı IVAS başlıkları geliştirmeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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