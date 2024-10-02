Microsoft, HoloLens 2’nin fişini çekti ve yeni bir cihaz için plan yok

HoloLens 2 üretimi durduruldu
2019 yılında piyasaya sürülen HoloLens 2, ilk modelin bir dizi iyileştirilmiş versiyonu olarak tanıtılmıştı. Gelişmiş özelliklerine rağmen 3.500 dolarlık yüksek fiyat etiketi ile de o dönemde soru işaretlerine neden olmuştu. Microsoft, bu alanda kurumsal pazara odaklanarak daha doğru bir tercih yapmış olsa da gelinen nokta HoloLens serisi için iyi görünmüyor.
Gelen son bilgilere göre Microsoft, HoloLens 2’nin üretimini durdurdu. Ayrıca firma, müşterilerine ve kurumsal iş ortaklarına, stoklar tükenmeden önce kulaklığı satın almak için bunun son şans olduğunu iletti. Bununla birlikte Microsoft, HoloLens 2 için 2028 yılına kadar yazılım desteği sağlamaya devam edecek. Ek olarak ilk nesil HoloLens için 10 Aralık'ta yazılım güncellemeleri ve desteği kesilecek.
Daha önceleri HoloLens 3’ün geliştirilme sürecinde olduğu biliniyordu ancak 2022 yılında bu projenin de iptal edildiği bildirilmişti. HoloLens 2, beş yıldır piyasada olmasına rağmen, karma gerçeklik teknolojisinin beklenen popülariteye ulaşamaması bu ürünün de sonunu getirmiş gibi görünüyor. Öte yandan Microsoft ve Anduril, ABD Ordusu için HoloLens tabanlı IVAS başlıkları geliştirmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.