Microsoft, HoloLens 2’nin fişini çekti ve yeni bir cihaz için plan yok

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Microsoft, HoloLens 2 karma gerçeklik başlığının üretimini durdurduğunu açıkladı. Şirketin mevcut durumda bu cihazın bir halefini geliştirmediği ve gelecekte bir devam modeli planlamadığı belirtildi. Bu durum, HoloLens serisinin tabutuna çakılan son çivi gibi görünüyor.

HoloLens 2 üretimi durduruldu

2019 yılında piyasaya sürülen HoloLens 2, ilk modelin bir dizi iyileştirilmiş versiyonu olarak tanıtılmıştı. Gelişmiş özelliklerine rağmen 3.500 dolarlık yüksek fiyat etiketi ile de o dönemde soru işaretlerine neden olmuştu. Microsoft, bu alanda kurumsal pazara odaklanarak daha doğru bir tercih yapmış olsa da gelinen nokta HoloLens serisi için iyi görünmüyor.

Gelen son bilgilere göre Microsoft, HoloLens 2’nin üretimini durdurdu. Ayrıca firma, müşterilerine ve kurumsal iş ortaklarına, stoklar tükenmeden önce kulaklığı satın almak için bunun son şans olduğunu iletti. Bununla birlikte Microsoft, HoloLens 2 için 2028 yılına kadar yazılım desteği sağlamaya devam edecek. Ek olarak ilk nesil HoloLens için 10 Aralık'ta yazılım güncellemeleri ve desteği kesilecek.

Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı 1 hf. önce eklendi

Daha önceleri HoloLens 3’ün geliştirilme sürecinde olduğu biliniyordu ancak 2022 yılında bu projenin de iptal edildiği bildirilmişti. HoloLens 2, beş yıldır piyasada olmasına rağmen, karma gerçeklik teknolojisinin beklenen popülariteye ulaşamaması bu ürünün de sonunu getirmiş gibi görünüyor. Öte yandan Microsoft ve Anduril, ABD Ordusu için HoloLens tabanlı IVAS başlıkları geliştirmeye devam ediyor.

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