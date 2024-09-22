Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı

IVAS programı kapsamında kurulan ortaklık, Anduril’in Lattice platformunun Microsoft’un IVAS donanım ve yazılım altyapısına entegre edilmesini amaçlıyor. Microsoft, yıllardır IVAS programının ana yüklenicisi olarak ABD Ordusu için gelişmiş bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Ancak, son dönemde ortaya çıkan raporlar, Microsoft tarafından geliştirilen önceki IVAS varyantlarının beklentileri karşılamadığını ve bu nedenle ABD Ordusunun yeni bir girişim olan "IVAS Next" üzerinde çalıştığını gösteriyor. Microsoft ve Anduril’in iş birliği bu alandaki eksiklikleri gidermeyi ve askerlerin kullanımına hazır, daha etkili bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.
Anduril ve Microsoft güç birleştirdi
Anduril’in Lattice platformunun IVAS’a entegre edilmesiyle birlikte askerler, gerçek zamanlı tehditleri anında algılayabilecek ve savaş alanındaki durumu çok daha geniş bir perspektiften görebilecek. Bu entegrasyon, düşük ışık koşullarında hedef tespiti sağlayan gelişmiş sensörler, termal görüntüleme ve çeşitli yer ve hava platformlarına bağlı veri akışı ile askerlerin savaş alanındaki farkındalığını önemli ölçüde artıracak.
IVAS sistemi, askerlerin operasyonel çevreyi daha iyi anlamalarını sağlayarak, hem saldırı hem de savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. 3D haritalama, navigasyon ve dronlar gibi hava platformlarından gelen verilerin bir arada kullanılması, askerlerin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Microsoft’un geliştirdiği önceki versiyon olan IVAS 1.2, aynı zamanda askerlerin eğitim alabileceği sanal bir simülasyon içeriyordu. Yeni sürümde, Anduril’in katkılarıyla bu sistemlerin daha da ileri taşınması bekleniyor.
Anduril’in kurucusu Palmer Luckey, bu projeyi Anduril’in en önemli önceliklerinden biri olarak tanımlıyor ve şirketin yıllardır bu entegrasyonu sağlamak için çalıştığını belirtiyor. Microsoft’un Karma Gerçeklik Başkan Yardımcısı Robin Seiler ise IVAS’ın savaş alanındaki askerler için bir kuvvet çarpanı olacağını söylüyor. Askeri teknoloji şirketi Anduril’in adını son dönemlerde sıkça duyuyoruz ve gelecekte de duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Firmanın kurucusu Palmer Luckey’nin aynı zamanda Oculus VR’ın da kurucusu olduğunu belirtmek, teknolojinin Anduril için çok merkezde olduğunu anlamak açısından önemli.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/microsoft-anduril-us-army-goggles https://www.anduril.com/article/anduril-microsoft-army-ivas/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)