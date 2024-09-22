Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı

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Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Microsoft, birkaç yıldır IVAS (Integrated Visual Augmentation System) programı kapsamında ABD Ordusu için artırılmış gerçeklik tabanlı HoloLens başlıklarının özelleştirilmiş bir versiyonunu geliştiriyor. Şimdi ise son dönemin öne çıkan askeri teknoloji şirketi Anduril Industries, IVAS programı için akıllı bir gözlük üretmek üzere teknoloji devi Microsoft ile el ele verdiğini duyurdu.

IVAS programı kapsamında kurulan ortaklık, Anduril’in Lattice platformunun Microsoft’un IVAS donanım ve yazılım altyapısına entegre edilmesini amaçlıyor. Microsoft, yıllardır IVAS programının ana yüklenicisi olarak ABD Ordusu için gelişmiş bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Ancak, son dönemde ortaya çıkan raporlar, Microsoft tarafından geliştirilen önceki IVAS varyantlarının beklentileri karşılamadığını ve bu nedenle ABD Ordusunun yeni bir girişim olan "IVAS Next" üzerinde çalıştığını gösteriyor. Microsoft ve Anduril’in iş birliği bu alandaki eksiklikleri gidermeyi ve askerlerin kullanımına hazır, daha etkili bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.

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Anduril’in Lattice platformunun IVAS’a entegre edilmesiyle birlikte askerler, gerçek zamanlı tehditleri anında algılayabilecek ve savaş alanındaki durumu çok daha geniş bir perspektiften görebilecek. Bu entegrasyon, düşük ışık koşullarında hedef tespiti sağlayan gelişmiş sensörler, termal görüntüleme ve çeşitli yer ve hava platformlarına bağlı veri akışı ile askerlerin savaş alanındaki farkındalığını önemli ölçüde artıracak.

Tam Boyutta Gör Lattice özellikli IVAS başlıkları takan askerler, otonom olarak tespit edilen havadan gelen tehditlere karşı hızlı bir şekilde uyarılıyor ve karmaşık, zorlu ortamlarda hayatta kalma kabiliyetini artırıyor.

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IVAS sistemi, askerlerin operasyonel çevreyi daha iyi anlamalarını sağlayarak, hem saldırı hem de savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. 3D haritalama, navigasyon ve dronlar gibi hava platformlarından gelen verilerin bir arada kullanılması, askerlerin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Microsoft’un geliştirdiği önceki versiyon olan IVAS 1.2, aynı zamanda askerlerin eğitim alabileceği sanal bir simülasyon içeriyordu. Yeni sürümde, Anduril’in katkılarıyla bu sistemlerin daha da ileri taşınması bekleniyor.

Anduril’in kurucusu Palmer Luckey, bu projeyi Anduril’in en önemli önceliklerinden biri olarak tanımlıyor ve şirketin yıllardır bu entegrasyonu sağlamak için çalıştığını belirtiyor. Microsoft’un Karma Gerçeklik Başkan Yardımcısı Robin Seiler ise IVAS’ın savaş alanındaki askerler için bir kuvvet çarpanı olacağını söylüyor. Askeri teknoloji şirketi Anduril’in adını son dönemlerde sıkça duyuyoruz ve gelecekte de duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Firmanın kurucusu Palmer Luckey’nin aynı zamanda Oculus VR’ın da kurucusu olduğunu belirtmek, teknolojinin Anduril için çok merkezde olduğunu anlamak açısından önemli.

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Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı