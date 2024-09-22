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    Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı

    Son dönemlerin öne çıkan askeri teknoloji şirketi Anduril, ABD Ordusu için HoloLens tabanlı akıllı gözlük geliştirmek için yazılım devi Microsoft ile ortaklık kurduğunu açıkladı.
    Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Microsoft, birkaç yıldır IVAS (Integrated Visual Augmentation System) programı kapsamında ABD Ordusu için artırılmış gerçeklik tabanlı HoloLens başlıklarının özelleştirilmiş bir versiyonunu geliştiriyor. Şimdi ise son dönemin öne çıkan askeri teknoloji şirketi Anduril Industries, IVAS programı için akıllı bir gözlük üretmek üzere teknoloji devi Microsoft ile el ele verdiğini duyurdu.

    IVAS programı kapsamında kurulan ortaklık, Anduril’in Lattice platformunun Microsoft’un IVAS donanım ve yazılım altyapısına entegre edilmesini amaçlıyor. Microsoft, yıllardır IVAS programının ana yüklenicisi olarak ABD Ordusu için gelişmiş bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Ancak, son dönemde ortaya çıkan raporlar, Microsoft tarafından geliştirilen önceki IVAS varyantlarının beklentileri karşılamadığını ve bu nedenle ABD Ordusunun yeni bir girişim olan "IVAS Next" üzerinde çalıştığını gösteriyor. Microsoft ve Anduril’in iş birliği bu alandaki eksiklikleri gidermeyi ve askerlerin kullanımına hazır, daha etkili bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.

    Anduril ve Microsoft güç birleştirdi

    Anduril’in Lattice platformunun IVAS’a entegre edilmesiyle birlikte askerler, gerçek zamanlı tehditleri anında algılayabilecek ve savaş alanındaki durumu çok daha geniş bir perspektiften görebilecek. Bu entegrasyon, düşük ışık koşullarında hedef tespiti sağlayan gelişmiş sensörler, termal görüntüleme ve çeşitli yer ve hava platformlarına bağlı veri akışı ile askerlerin savaş alanındaki farkındalığını önemli ölçüde artıracak.

    Microsoft ve Anduril’den ABD Ordusu için akıllı gözlük ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Lattice özellikli IVAS başlıkları takan askerler, otonom olarak tespit edilen havadan gelen tehditlere karşı hızlı bir şekilde uyarılıyor ve karmaşık, zorlu ortamlarda hayatta kalma kabiliyetini artırıyor.

    IVAS sistemi, askerlerin operasyonel çevreyi daha iyi anlamalarını sağlayarak, hem saldırı hem de savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. 3D haritalama, navigasyon ve dronlar gibi hava platformlarından gelen verilerin bir arada kullanılması, askerlerin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Microsoft’un geliştirdiği önceki versiyon olan IVAS 1.2, aynı zamanda askerlerin eğitim alabileceği sanal bir simülasyon içeriyordu. Yeni sürümde, Anduril’in katkılarıyla bu sistemlerin daha da ileri taşınması bekleniyor.

    Anduril’in kurucusu Palmer Luckey, bu projeyi Anduril’in en önemli önceliklerinden biri olarak tanımlıyor ve şirketin yıllardır bu entegrasyonu sağlamak için çalıştığını belirtiyor. Microsoft’un Karma Gerçeklik Başkan Yardımcısı Robin Seiler ise IVAS’ın savaş alanındaki askerler için bir kuvvet çarpanı olacağını söylüyor. Askeri teknoloji şirketi Anduril’in adını son dönemlerde sıkça duyuyoruz ve gelecekte de duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Firmanın kurucusu Palmer Luckey’nin aynı zamanda Oculus VR’ın da kurucusu olduğunu belirtmek, teknolojinin Anduril için çok merkezde olduğunu anlamak açısından önemli.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/microsoft-anduril-us-army-goggles https://www.anduril.com/article/anduril-microsoft-army-ivas/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 12 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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