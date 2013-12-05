Honda, hava yastığına sahip dünyanın ilk akıllı telefon kılıfını üretti

Yeni otomobil modelleri içerisine artık standart olarak konumlandırılan ve oluşan kazalarda kişilerin hayatlarını kurtaran hava yastıkları, görünüşe bakılırsa yakın zaman içerisinde akıllı telefonlarımızı da düşmelere karşı koruyacak.





Daha önce Amazon CEO'su Jeff Bezoz tarafından alınan bir patent ile ortaya çıkan akıllı telefonlar için hava yastığı fikri, dünyaca ünlü Honda tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Şimdilik oldukça kaba ve büyük olmasına rağmen, telefonlar için her türlü açıda koruma sağlayabildiği belirtilen Case N, ciddi anlamda üretilmiş olmasına rağmen daha çok firmanın gelişmiş hava yastık sistemiyle dikkatleri üzerine çeken "N-One" isimli kompakt otomobil modelinin reklamını yapıyor.

Hazırlanan bu ilginç videoyu aşağıda izleyebilir, ürün için Honda'nın açtığı sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.honda.co.jp/N/