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Honda, hava yastığına sahip dünyanın ilk akıllı telefon kılıfını üretti

5 yıl
988
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Honda, hava yastığına sahip dünyanın ilk akıllı telefon kılıfını üretti
Yeni otomobil modelleri içerisine artık standart olarak konumlandırılan ve oluşan kazalarda kişilerin hayatlarını kurtaran hava yastıkları, görünüşe bakılırsa yakın zaman içerisinde akıllı telefonlarımızı da düşmelere karşı koruyacak.

Daha önce Amazon CEO'su Jeff Bezoz tarafından alınan bir patent ile ortaya çıkan akıllı telefonlar için hava yastığı fikri, dünyaca ünlü Honda tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Şimdilik oldukça kaba ve büyük olmasına rağmen, telefonlar için her türlü açıda koruma sağlayabildiği belirtilen Case N, ciddi anlamda üretilmiş olmasına rağmen daha çok firmanın gelişmiş hava yastık sistemiyle dikkatleri üzerine çeken "N-One" isimli kompakt otomobil modelinin reklamını yapıyor.
Hazırlanan bu ilginç videoyu aşağıda izleyebilir, ürün için Honda'nın açtığı sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.
(Au) / (Gm) 
Honda, hava yastığına sahip dünyanın ilk akıllı telefon kılıfını üretti

http://www.honda.co.jp/N/ Yorum Yaz
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RoadSing3r 5 yıl en beğenilen
Özal'a da çift şeritli yol yapınca; Ankara'da uçak mı indireceksin bu yola diye dalga geçmişlerdi zamanında.
Adamın ürettiği şuan için kullanışsız olabilir ama unutmayın çıkan ilk telefonda bu kadar küçük değildi.
Sonra zırlarsınız Japonlar yapmış bizde yok diye; bunun sebebi sizin saçma "sığ" görüşünüzdür.
Edit: İmla ve eklenen bir kaç cümle.
Özal'a da çift şeritli yol yapınca; Ankara'da uçak mı indireceksin bu yola diye dalga geçmişlerdi zamanında.Adamın ürettiği şuan için kullanışsız olabili...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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shadowtr 5 yıl
Bu adam Türkiye'de olsa şu ürünü getirip bir iş adamına gösterse sektör çeker gönderirler. İşte bu yüzden teknolojide onlar fersah fersah önde.
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ulmel 5 yıl
uçaklara yapsınlar bunu. düşerken emsin çarpmayı

---

lan pişman oldum bunu yazınca. 17 sinde uçağım var. düşmez inşallah. sonra haberlere çıkmayak yolculardan biri 10 gün önce böyle bişi yazmıştı diye .s .s .s
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Akasha_Ether 5 yıl
kamu spotu gibi...
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ercan05 5 yıl
adamların düşünüp onu o seviyeye getirip içine o hava basıncını vermeleri bile güzel bir ayrıntı bence Takdir ederim
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aozgec 5 yıl
heralde şaka yapıyorlar. Muzur bir mühendis şakası :)
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Atı Radeon 5 yıl
Bazı krolar gene döktürmüş (çok anladıkları için) seviyorum bu tip konuları ya:D:D
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kartalaraz 5 yıl
havadayken açılması nasıl becerilmiş acaba...sensörmü var rüzgarı algılayan...araba sürerken camı açarsanız yada odanızın kapısının penceresini rüzgar çıkarsa o hava yastıkları açılacakmı acaba...

yada hızlanmayı ölçen sensör var desek devreye giriyor desek. masada elimizle yiteklersek kutuyu ozamanda açılır...
sistemi merak ettim...
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ozankardes 5 yıl
Pazarlama marka ve marka değeri ile alakalı işler kullanılacağı falan yok tahminimce. Özal otoban falan ne alaka yaw. Adamlar bizim teknolojimiz düşmekte olan bir telefona hava yastığı yapacak kadar ilerde diyor.
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alito 5 yıl
Bazı arkadaşlar yanlış anlamış galiba. Adamlar, "Biz bunu zamanla arabaların dışındaki herşey için de yapabiliriz" demeye getirmişler. Yoksa bu şekilde piyasaya sürme gibi bir düşünceleri yok.
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aspirin_00 5 yıl
filgibi geldi video tşk ederim :) ilk bilgisayarda bir daire kadardı şimdi cepte 8 çekirdek taşıyorlar.
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Bradley Cooper 5 yıl
böyle icatlar illa kullanılacak diye birşey yok ki. adam uğraşmış birşeyler yapmış. bu belki de daha ilerideki kullanışlı icatların yolunu açacak bunu bilemeyiz
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HumbiGumbi 5 yıl
Antepte bunun çakmasını kesin yaparlar :,9
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DaRKFoRCeS 5 yıl
.Türkiye'de teknoloji hiçbir zaman gelişmeyecek.O yüzden kim ne düşünürse düşünsün.Gelişmesede önemli değil.Bende teknoloji bilgim iyi olsa bu ülke için hiçbirşey yapmam.
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Krabu 5 yıl
yok da ebesinin vietnamı dedirtecek cinsten
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seven44 5 yıl
Bunu yanımda taşıyacağıma telefon kırılsın daha iyi
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