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Honda, tamamen elektrikli yeni SUV modeliyle sahneye çıktı. Tokyo’daki Formula 1 etkinliğinde ilk kez yollarda görüntülenen prototip, markanın "0 Serisi" adını verdiği yeni nesil elektrikli araç ailesinin başlangıcını temsil ediyor.

Kutumsu tasarımıyla dikkat çeken araç, özellikle arka bölümde alışılmış SUV çizgilerinin dışına çıkıyor. Ancak Honda, bu tasarımın bilinçli bir tercih olduğunu ve iç mekânda ferahlığı artırmak için yapıldığını söylüyor. Önceki yıl tanıtılan uzay araçlarını andıran konseptten farklı olarak, artık daha tanıdık bir SUV siluetine sahip.

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Marka, bu araçları yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, kullanıcıların zaman geçirebileceği bir yaşam alanı olarak konumlandırıyor. Kamuflajlı gövde üzerinde kullanılan geometrik desenler de, Honda’nın elektrikli araç geliştirme yaklaşımını simgeliyor.

Yeni SUV’un üretim versiyonu 2026’dan önce yollarda olacak. İlk etapta Kuzey Amerika’da satışa sunulacak araç, Honda’nın Ohio’daki elektrikli araç üssünde üretilecek. Ardından Avrupa ve Japonya dahil olmak üzere global pazarlara açılması planlanıyor.

Yıl sonuna doğru ise seriye bir de hibrit motorlu Prelude modeli eklenecek. Honda’nın elektrikli geleceği, artık yollarda şekillenmeye başlıyor.

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Honda’nın yeni elektrikli SUV modeli ilk kez yollarda görüldü