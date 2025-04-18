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    Honda P7 satışa sunuldu: 650 km menzil ve 27.200 dolar başlangıç fiyatı

    Honda, tam elektrikli SUV modeli P7’yi 2025 model yılı için satışa çıkardı. 650 kilometreye kadar menzil sunan araç, arkadan itişli versiyonu için 27.200 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Honda P7 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Honda, geliştirdiği yeni tam elektrikli SUV modeli P7’yi Çin’de resmen satışa sundu. 89,8 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryayla donatılan araç, arkadan çekişli versiyonunda 650 kilometre, dört çeker seçeneğinde ise 620 kilometre menzil sunuyor. Maksimum 469 beygir güç üretebilen bu elektrikli SUV, menzil ve performans açısından oldukça iddialı bir tablo çiziyor.

    Honda P7 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    P7 modeli, Honda’nın elektrikli alt markası Ye çatısı altında geliştirildi. Aracın teknik altyapısı ve boyutları, markanın daha önce tanıttığı S7 modeliyle neredeyse birebir aynı. 4.750 mm uzunluk, 1.930 mm genişlik ve 2.930 mm dingil mesafesine sahip olan P7, hem dış tasarım hem de iç mekânda S7 ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor. İç tasarımda ise geniş ekranlar, fiziksel tuşlarla desteklenen kontrol panelleri ve yüksek çözünürlüklü yan kamera ekranları dikkat çekiyor.

    Tasarım tarafında P7’yi S7’den ayıran temel fark, far yapısında ortaya çıkıyor. P7’nin C şeklindeki ışık imzası, araca markaya özgü daha belirgin bir kimlik kazandırıyor. Bu detay, modelin dış görünümünü farklılaştıran en önemli unsurlardan biri.

    Yeni Honda P7, iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Arkadan çekişli baz modelin fiyatı yaklaşık 27.200 dolar, dört tekerlekten çekişli versiyon ise yaklaşık 34.000 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırmayla P7, aynı sınıfta konumlanan Tesla Model Y gibi modellere kıyasla önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Üstelik her iki versiyonda da gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

    Yeni model, fiyat-performans dengesiyle elektrikli SUV pazarında güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor. Honda'nın bu hamlesi, markanın elektrikli mobilite alanındaki iddiasını da net biçimde ortaya koyuyor.

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