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Honda'dan afet kurtarma robotu

Honda, ilk kez iki yol önce adından bahsettiği E2-DR isimli afet kurtarma robotunu, Vancouver'da düzenlenen Akıllı Robotlar ve Sistemler Uluslararası Konferansı'nda tanıttı.
1 yıl
2,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Honda'nın iki yıl önce yayınladığı bir makalede bahsettiği afet kurtarma robotu, Kanada'nın Voncouver şehrinde düzenlenen Akıllı Robotlar ve Sistemler Uluslararası Konferansı'nda ilk kez gün yüzüne çıktı.  E2-DR olarak isimlendirilen robot, şirketin bir diğer robotu Asimo kadar havalı görünmese de faaliyet göstereceği alana özgü yeteneklerle donatılmış durumda. Felaket senaryolarında insanlara yardımcı olmak için tasarlanan E2-DR prototip aşamasında olduğu için henüz tam anlamıyla yeterli performansı sunamıyor ancak yetenekleriyle beklentileri artırıyor.


 

180 derece dönebilir gövdeye sahip olan E2-DR elleriyle de nesnelere tutunabiliyor. Böylece merdiven çıkabilme yeteneğine sahip olan robot, saatte iki kilometre hız ile hareket ediyor. Zorlu alanlarda görev almak üzere tasarlanan E2-DR, bu amaca uygun olarak sadece 25 santimetrelik kalınlığa sahip ve 200mm gibi son derece dar bir boru üzerinde yürüyebiliyor. 168 santimetre uzunluğunda olan robot, güç tüketiminin makul seviyelerde tutulması ve hareket faaliyetlerinin kısıtlanmaması için üretiminden hafif malzemelere yer verilmiş. 85 kilogram ağırlığındaki E2-DR, bel seviyesine kadar eğilebilme kabiliyetine de sahip.


Zorlu Koşullar İçin Tasarlandı 

Tabi E2-DR henüz prototip olsa da zorlu koşullarda çalışabilir olması robotun ayırt edici özelliği olacak. Bu nedenle Honda, robotu farklı felaket senaryolarına hazır hale getirmiş. -10 ile 40 derece arasında çalışabilen robotta, fazla ısınmanın önüne geçmek için bir soğutma sistemine de yer verilmiş. 20 dakika boyunca yağmur altında hareket edebilen robot, 1000Wh gücündeki bataryası ile tek dolumda 90 dakika kullanım süresi sunuyor.


 

Baş kısmında;  lazerli uzaktan algılayıcı, kamera ve kızılötesi ışık projektörü bulunan robotun, her bir avuç içinde biri 3D kamera olmak üzere iki kamera yer alıyor. E2-DR sahip olduğu özellikler ve tanıtım videosunda yakından görebileceğiniz hareket kabiliyeti ile felaket anlarında insanlara yardım edebilecek gibi görünse de Honda, robot üzerinde yapılacak daha çok şey olduğunu dile getiriyor.  

E2-DR'nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.theverge.com/2017/10/3/16409708/honda-bipedal-robot-disaster-relief Yorum Yaz
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DreamSs 1 yıl en beğenilen
Bunu kim kurtaracak?
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alito 1 yıl
Bu robot afetzedeye ulaşana kadar adam mefta olur.
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TIGERSHARK 1 yıl
bir 50 sene sonra insan gibi seri ve çevik hareket edebilen robotları görebileceğimize inanıyorum lakin çok insan işsiz kalacak
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Nightmare70 1 yıl
Bunlarla uğraşsın iyi hoş Asimo falan ama önce adam gibi otomobil üretsin. Kendi kendine göçükler olan Civic'ler kaynıyor ortalık. Formula 1'e girdi Mclaren'e motor sağladı. Mclaren tarihindeki en kötü dönemi yaşadı. Düzlükte Formula 1 değilde GP2 aracı gibi kalıyor motoru..
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erturkcan2 1 yıl
Önce kendini kurtarsın engelli robot yapmış capon abiler.
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grafman09 1 yıl
ROBOT lar konusunda çok insansı düşünüyoruz sanki,, fayda sağlaması için illa iki ayak üzerinde yürümesine gerek yok..
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IceRulez 1 yıl
paragrafı okuyun be birader .
Tabi E2-DR henüz prototip olsa da zorlu koşullarda çalışabilir olması robotun ayırt edici özelliği olacak.
robot henüz prototip, kaldıki doğrusunu bilmeyen kendi bildiği doğru sanan bir insanın elinden kurtulmaktansa robotun elinden kurtulmayı yeğlerim,
ağustos depreminde yüzlerce insan kurtarmak için girdiği binada insanların üstüne betonları devirerek ölmelerine sebebiyet vermişlerdi, kimisi öldü kimisi sıkıştı.
ya hatırladınız mı ?
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DreamSs 1 yıl en beğenilen
Bunu kim kurtaracak?
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alito 1 yıl
Bu robot afetzedeye ulaşana kadar adam mefta olur.
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kadirirdem 1 yıl alito
Hahahhah haklısın.
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