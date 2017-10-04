Honda'dan afet kurtarma robotu

Honda'nın iki yıl önce yayınladığı bir makalede bahsettiği afet kurtarma robotu, Kanada'nın Voncouver şehrinde düzenlenen Akıllı Robotlar ve Sistemler Uluslararası Konferansı'nda ilk kez gün yüzüne çıktı. E2-DR olarak isimlendirilen robot, şirketin bir diğer robotu Asimo kadar havalı görünmese de faaliyet göstereceği alana özgü yeteneklerle donatılmış durumda. Felaket senaryolarında insanlara yardımcı olmak için tasarlanan E2-DR prototip aşamasında olduğu için henüz tam anlamıyla yeterli performansı sunamıyor ancak yetenekleriyle beklentileri artırıyor.





180 derece dönebilir gövdeye sahip olan E2-DR elleriyle de nesnelere tutunabiliyor. Böylece merdiven çıkabilme yeteneğine sahip olan robot, saatte iki kilometre hız ile hareket ediyor. Zorlu alanlarda görev almak üzere tasarlanan E2-DR, bu amaca uygun olarak sadece 25 santimetrelik kalınlığa sahip ve 200mm gibi son derece dar bir boru üzerinde yürüyebiliyor. 168 santimetre uzunluğunda olan robot, güç tüketiminin makul seviyelerde tutulması ve hareket faaliyetlerinin kısıtlanmaması için üretiminden hafif malzemelere yer verilmiş. 85 kilogram ağırlığındaki E2-DR, bel seviyesine kadar eğilebilme kabiliyetine de sahip.





Zorlu Koşullar İçin Tasarlandı

Tabi E2-DR henüz prototip olsa da zorlu koşullarda çalışabilir olması robotun ayırt edici özelliği olacak. Bu nedenle Honda, robotu farklı felaket senaryolarına hazır hale getirmiş. -10 ile 40 derece arasında çalışabilen robotta, fazla ısınmanın önüne geçmek için bir soğutma sistemine de yer verilmiş. 20 dakika boyunca yağmur altında hareket edebilen robot, 1000Wh gücündeki bataryası ile tek dolumda 90 dakika kullanım süresi sunuyor.





Baş kısmında; lazerli uzaktan algılayıcı, kamera ve kızılötesi ışık projektörü bulunan robotun, her bir avuç içinde biri 3D kamera olmak üzere iki kamera yer alıyor. E2-DR sahip olduğu özellikler ve tanıtım videosunda yakından görebileceğiniz hareket kabiliyeti ile felaket anlarında insanlara yardım edebilecek gibi görünse de Honda, robot üzerinde yapılacak daha çok şey olduğunu dile getiriyor.

E2-DR'nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.theverge.com/2017/10/3/16409708/honda-bipedal-robot-disaster-relief