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Honda'dan gelişmekte olan pazarlara özel yeni otomobil; Brio

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honda'dan gelişmekte olan pazarlara özel yeni otomobil; Brio
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Japon otomobil devi Honda, Hindistan, Tayland ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler için tasarladığı yeni modeli Brio'yu tanıttı. İlk defa geçtiğimiz yıl gösterilen prototip ile büyük benzerlikler taşıyan Brio, belli noktalardan Fit (ülkemizde Jazz ismiyle satılıyor) modelinin minyatürize edilmiş versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. 3,610mm uzunluğunda, 1,680mm genişliğinde ve 1,475mm yüksekliğinde olan aracın kabini genel olarak sade bir görünüm sergilerken, yüksek kaliteli materyallere yer verildiği belirtiliyor.

Brio'da 89 beygir güç üreten, 1.2 litre hacmindeki dört silindirli i-VTEC motoru kullanan Honda, ortalama yakıt tüketimini 100km'de 5 litre olarak açıkladı. Fotoğraflarda Tayland için hazırlanan versiyonu görünen Honda Brio'nun Mayıs ayı sonunda 12,860 dolar seviyesinden satışa sunulması beklenirken, Tayland'daki yıllık satış hedefi ise 40 bin adet.

Honda'dan gelişmekte olan pazarlara özel yeni otomobil; Brio
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Honda'dan gelişmekte olan pazarlara özel yeni otomobil; Brio
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ALBAY 6 yıl
12 bin dolarlık arabadan tasarım beklemek ne kadar mantıklı arkadaşlar? Türkiyeye gelse en az 40 bin çekerler buna.Çünkü direk ikiye katlıyor kdv ötv derken.
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pmnpirlo 6 yıl
Şoförün dikkati dağılmasın diye yolcu odaklı ön konsol yapmış adamlar.


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RaptorFX 6 yıl
Arka tasarımı yapan tasarımcı kör olmuş diyorlar...
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zzoorroo 6 yıl
mitsubishi mirage bundan iyi
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DJ Daniel 8 yıl
Araba sarıyo he
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Schneeflocke 8 yıl
Arka tasarımı çok kötü..
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orjSin 8 yıl
accord alana hediye mi olucak bu ?
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Mertcan. 8 yıl
önü bence gayet iyi de arkayı mahvetmişler , kalitesi de aynı sınıftaki araçlara göre iyi sayılır , rakipleri hyundai i10 , kia picanto , opel agila filan diye düşünürsek , bunların arasından tercihim 2011 hyundai i10 olurdu :)
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kaanhan 8 yıl
önler iyi ama arkalar ı-ııhh
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mcroses 8 yıl
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MegaWolt38 8 yıl
Arkası biraz daha farklı tasarlanmış olsa çok iyi bir araç bence. Türkiye'de de çok satar.
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impossiblespeed 8 yıl
Aracın tasarımı bence kötü olmuş özellikle arkası ama sınıfındaki diğer araçlardan daha kaliteli duruyor.
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T.Blackeye. 8 yıl
Çok çirkin gözüküor . Pek tercih edileceğini sanmıyorum
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Maestro16 8 yıl
Arkası çok çirkin duruyor
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peters 8 yıl
Tata nanodan iyidir:)
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mcroses 8 yıl
keşke ülkemize de getirseler yakışıklı bir araç olmuş.
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