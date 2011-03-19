Honda'dan gelişmekte olan pazarlara özel yeni otomobil; Brio

Japon otomobil devi Honda, Hindistan, Tayland ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler için tasarladığı yeni modeli Brio'yu tanıttı. İlk defa geçtiğimiz yıl gösterilen prototip ile büyük benzerlikler taşıyan Brio, belli noktalardan Fit (ülkemizde Jazz ismiyle satılıyor) modelinin minyatürize edilmiş versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. 3,610mm uzunluğunda, 1,680mm genişliğinde ve 1,475mm yüksekliğinde olan aracın kabini genel olarak sade bir görünüm sergilerken, yüksek kaliteli materyallere yer verildiği belirtiliyor.

Brio'da 89 beygir güç üreten, 1.2 litre hacmindeki dört silindirli i-VTEC motoru kullanan Honda, ortalama yakıt tüketimini 100km'de 5 litre olarak açıkladı. Fotoğraflarda Tayland için hazırlanan versiyonu görünen Honda Brio'nun Mayıs ayı sonunda 12,860 dolar seviyesinden satışa sunulması beklenirken, Tayland'daki yıllık satış hedefi ise 40 bin adet.