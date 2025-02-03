SsangYong'un (KGM) elektrikli pickup modeli ortaya çıktı

Koreli üreticinin Musso markasıyla piyasaya süreceği ilk model yeni KGM Musso EV olacak. 2023 yılında tanıtılan O300 konseptinden esinlenen elektrikli pickup, ardından içten yanmalı motorlu bir versiyona da kavuşacak. Paylaşılan çizimlere bakılırsa bu versiyon elektrikliye göre çok daha kaslı bir görünüme sahip olacak.
Elektrikli pickup'ın fotoğraflarına baktığımızda konseptteki tasarımın büyük oranda korunduğunu görmekteyiz. Bu tasarımı bir nevi Torres EVX'teki çizgilerin pickup gövde tipine uyarlanmış hali olarak da nitelendirebiliriz. Ön tarafta genel konsept aynı fakat tamponda bazı değişiklikler yapılmış. Yan tarafta ise elektrikli araçlara özel lastiklerle çevrili aerodinamik jantlar ve siyah plastik eklentiler dikkat çekiyor.
İçten yanmalı motorlu versiyon ise büyük ihtimalle 2026 yılında tanıtılacak. Çizimlerde bu aracın Ford F-150'yi anımsatan aydınlatmalara sahip olduğu görülüyor. Arkada ise büyük egzoz çıkışları dikkat çekiyor. Bu versiyonun birçok kişiselleştirme seçeneğiyle birlikte geleceği de şimdiden belli oluyor.
Kaynakça https://www.kg-mobility.com/br/news/press-release/0000000996 https://www.autospy.net/photo2/12734#google_vignette Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P