Hong Kong'daki ön satışta iPhone 4S, 10 dakikada tükendi

11 Kasım itibariyle başta Hong Kong olmak üzere 15 ülke (bölgede) satışa sunulacak olan iPhone 4S'e olan yoğun talep giderek artıyor. Apple için önemli pazarlardan biri olan Hong Kong'da ön satışa sunulan iPhone 4S'in stokları 10 dakika içerisinde tükendi.

Çin pazarının Apple'ın büyümesinde önemli pazarların başında geldiğini söyleyen Ticonderoga Securities'in analistlerinden Brian White, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan'ı kapsayan Büyük Çin bölgesinden Apple'ın geçtiğimiz çeyrek 4.5 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade ederken; bu miktarın geçtiğimiz yıla göre %270 artış anlamına geldiğini ve Apple'ın toplam satışlarının %16'sına denk geldiğini belirtiyor.

Deutsche Bank'ın analistlerinden Chris Whitmore ise yaptığı çalışmada 30 Apple Store'un yaklaşık %85-%90'ında günlük bazda iPhone 4S stoklarının tükendiğini ve bu sebeple müşterilen rezervasyon sistemini kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirirken; MacRumors'ın da Apple Store'lar bazında yaptığı araştırmada benzer sonuçları ortaya koyuyor.

Hatırlanacağı gibi iPhone 4'ün donanımsal revizyon geçirmiş modeli olan ve en çok kişisel asistan "Siri" ile dikkat çeken iPhone 4S, birçok kişiyi şaşırtarak, ilk haftasonunda 4 milyondan fazla satmıştı.

<a href="http://www.bgr.com/2011/11/07/hong-kong-iphone-4s-pre-orders-sell-out-in-10-minutes-analyst-says/">BGR</a>