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Hong Kong'daki ön satışta iPhone 4S, 10 dakikada tükendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,9b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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11 Kasım itibariyle başta Hong Kong olmak üzere 15 ülke (bölgede) satışa sunulacak olan iPhone 4S'e olan yoğun talep giderek artıyor. Apple için önemli pazarlardan biri olan Hong Kong'da ön satışa sunulan iPhone 4S'in stokları 10 dakika içerisinde tükendi.

Çin pazarının Apple'ın büyümesinde önemli pazarların başında geldiğini söyleyen Ticonderoga Securities'in analistlerinden Brian White, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan'ı kapsayan Büyük Çin bölgesinden Apple'ın geçtiğimiz çeyrek 4.5 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade ederken; bu miktarın geçtiğimiz yıla göre %270 artış anlamına geldiğini ve Apple'ın toplam satışlarının %16'sına denk geldiğini belirtiyor.

Deutsche Bank'ın analistlerinden Chris Whitmore ise yaptığı çalışmada 30 Apple Store'un yaklaşık %85-%90'ında günlük bazda iPhone 4S stoklarının tükendiğini ve bu sebeple müşterilen rezervasyon sistemini kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirirken; MacRumors'ın da Apple Store'lar bazında yaptığı araştırmada benzer sonuçları ortaya koyuyor.

Hatırlanacağı gibi iPhone 4'ün donanımsal revizyon geçirmiş modeli olan ve en çok kişisel asistan "Siri" ile dikkat çeken iPhone 4S, birçok kişiyi şaşırtarak, ilk haftasonunda 4 milyondan fazla satmıştı.


<a href="http://www.bgr.com/2011/11/07/hong-kong-iphone-4s-pre-orders-sell-out-in-10-minutes-analyst-says/">BGR</a> Yorum Yaz
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Bukalemun 8 yıl
telefon değil , İOS 5 - UYGULAMA için akın ediyorlar.
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berk_06 8 yıl en beğenilen
Ülkemize resmi apple store açılsa ve bu fahiş fiyatlar yerine abd gibi fiyat politikası uygulansa bugün iphone u yerden yere vuran kişilerin kaçı şu an kullandığı telefonla ve markayla devam eder bunu cidden merak ediyorum.
Ülkemize resmi apple store açılsa ve bu fahiş fiyatlar yerine abd gibi fiyat politikası uygulansa bugün iphone u yerden yere vuran kişilerin kaçı şu an kullandı...
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H.sD 8 yıl
DH Misafiri
OneMoreChancehtc,sony,samsungun daha iyi telefonları duyurulmuşken insanların 4s için akın etmeleri ilginç bence..
Orjinal varken çakma cihaz alınmaz :)

Statü göstergesi dedigim bu düşünce işte.
Zaten bu düşüncede olan arkadaşların televizyonlarını John Logie Baird'den almışlardır.
Arabaları tabii ki mercedestir. Çünkü çakma şeye binmezler yoksa kaçar .... taraflarına.
Evlerinde kullandıkları radyo mutlaka sony'dir, ilk transistörlü radyoyu piyasaya süren de sonydir ya diğerleri çakma oluyor.
------------------------------------------------
Android fanı değilim veyahut herhangi bir marka' nın köleside. Her zaman fiyat / performans odakla düşünüyor ve buna göre satın alma kararları alıyorum.
Ama sizlerin bu şekilde yazdıklarınızı gördükce, sizlere acımaktan başka elimden gelen bir şey yok.
Umarım bir gün sizde nasıl bir durumun içinde oldugunuzu, ego ve statü göstergesi peşinde koşarken uyanabilmenizi dilerim ...
Diğer bir konuda;
Arkadaşlar SİRİ için demişler.
Siri şu an sadece 3 lisan destekliyor.
Almanca.
İngilizce.
Fransızca.
Gerci sizdede haklılık payı var. Bahsettigimiz yer Hon Kong, ingilizce koşusan insan sayısı yüksek olucaktır...
DH MisafiriOneMoreChancehtc,sony,samsungun daha iyi telefonları duyurulmuşken insanların 4s için akın etmeleri ilginç bence..Orji...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gun 8 yıl
Bu aslında normal beklenen bir şey bir sürü insan iPhone 4 almak istiyordu yenisi çıkacak diye bekledi gelincede aldı.
Bundan sonraki aylardaki başarası esas merak konusu.
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teramit 8 yıl
OneMoreChance
htc,sony,samsungun daha iyi telefonları duyurulmuşken insanların 4s için akın etmeleri ilginç bence..

daha iyi demişsin dostum ama donanım yazılım uyumu ve uygulama çeşitliliğinde hala geride bu firmalar, işlemcisi %10 hızlı olsa ekranı % 15 büyük olsa ne olacak ki stabilite ve yazılım çeşitliliği her zaman bunların ilerisindedir.microsoft bugünlere 3. parti windows yazılımları sayesinde gelmiştir.autocadi maxi starcraftı için windows alıyor millet ordan firma büyüyor.linux daha iyi windowstan ama 3. parti yazılımı o kadar geniş değil falan yani diğer firmaların apple karşısında hala katetmeleri gereken önemli aşamalar var, oaşamaya gelsin ve geçsin o zaman dersin bu lafı.. ama şimdilik en iyisi hala iphone.
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teramit 8 yıl
özellikle ülkemizde alan kişilerin ciddi bir kısmı en iyi telefon hangisi onu alayım diyor soruyor iphone diyorlar onu alıyor ama o telefonu sadece hakkını verebilelere satsalar ortalık böyle olmazdı tabi :)
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tamtamam 8 yıl
jailbreak ile root işlemi arasındaki fark şudur.android root edilmek zorundadır,yoksa program falan indirmek bizim ülkemizde yasak.jailbreak opsiyoneldir, programları kullanmak için para harcamam diyenlere.S2 kullanıcısıyım,daha öncede 1 sene ip4 kullandım,jailbreak yapmadım hiç,satın aldım ne kullanacaksam.Ancak bu denyoların denyosu samsumg ne bok yemeye el atmaz bu market işine onuda anlayabilmiş değilim.
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OneMoreChance 8 yıl
Zuckerson
OneMoreChancehtc,sony,samsungun daha iyi telefonları duyurulmuşken insanların 4s için akın etmeleri ilginç bence..
Bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama iPhone alanların çoğu fiyat / performans ekseninden çok statü göstergesi durumuna bakıyorlar düşüncesindeyim.E tabi birde android almak var ama root etmekde CDI kırmaktı derken insanlar çekiniyor. iPhone alırım temiz temiz kullanırım diyorlar.Buda 2. önemli seçenek olsa gerek ...

türkiye fiyatları için konuşuyorum açıkcası yazılımı iyi de bir telefona 2000 tl fazladan vermem. ve dediğiniz gibi statü göstergesi olduğuna katılıyorum. iphone kullanan çevremdekiler de çoğu kişi mesajlaşmak için kullanıyor. telefondan oyun bile oynamıyorlar hava makinesi.
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H.sD 8 yıl
DH Misafiri
OneMoreChancehtc,sony,samsungun daha iyi telefonları duyurulmuşken insanların 4s için akın etmeleri ilginç bence..
Orjinal varken çakma cihaz alınmaz :)

Statü göstergesi dedigim bu düşünce işte.
Zaten bu düşüncede olan arkadaşların televizyonlarını John Logie Baird'den almışlardır.
Arabaları tabii ki mercedestir. Çünkü çakma şeye binmezler yoksa kaçar .... taraflarına.
Evlerinde kullandıkları radyo mutlaka sony'dir, ilk transistörlü radyoyu piyasaya süren de sonydir ya diğerleri çakma oluyor.
------------------------------------------------
Android fanı değilim veyahut herhangi bir marka' nın köleside. Her zaman fiyat / performans odakla düşünüyor ve buna göre satın alma kararları alıyorum.
Ama sizlerin bu şekilde yazdıklarınızı gördükce, sizlere acımaktan başka elimden gelen bir şey yok.
Umarım bir gün sizde nasıl bir durumun içinde oldugunuzu, ego ve statü göstergesi peşinde koşarken uyanabilmenizi dilerim ...
Diğer bir konuda;
Arkadaşlar SİRİ için demişler.
Siri şu an sadece 3 lisan destekliyor.
Almanca.
İngilizce.
Fransızca.
Gerci sizdede haklılık payı var. Bahsettigimiz yer Hon Kong, ingilizce koşusan insan sayısı yüksek olucaktır...
1 Yanıt Yanıtla +5
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mertgraph1979 8 yıl H.sD
Zuckerson

DH Misafiri

OneMoreChancehtc,sony,samsungun daha iyi telefonları duyurulmuşken insanların 4s için akın etmeleri ilginç bence..
Orjinal varken çakma cihaz alınmaz :)


Statü göstergesi dedigim bu düşünce işte.

Zaten bu düşüncede olan arkadaşların televizyonlarını John Logie Baird'den almışlardır.

Arabaları tabii ki mercedestir. Çünkü çakma şeye binmezler yoksa kaçar .... taraflarına.

Evlerinde kullandıkları radyo mutlaka sony'dir, ilk transistörlü radyoyu piyasaya süren de sonydir ya diğerleri çakma oluyor.

------------------------------------------------

Android fanı değilim veyahut herhangi bir marka' nın köleside. Her zaman fiyat / performans odakla düşünüyor ve buna göre satın alma kararları alıyorum.

Ama sizlerin bu şekilde yazdıklarınızı gördükce, sizlere acımaktan başka elimden gelen bir şey yok.

Umarım bir gün sizde nasıl bir durumun içinde oldugunuzu, ego ve statü göstergesi peşinde koşarken uyanabilmenizi dilerim ...


Diğer bir konuda;

Arkadaşlar SİRİ için demişler.
Siri şu an sadece 3 lisan destekliyor.

Almanca.
İngilizce.
Fransızca.

Gerci sizdede haklılık payı var. Bahsettigimiz yer Hon Kong, ingilizce koşusan insan sayısı yüksek olucaktır...

Fiyat performans odaklı alışveriş yapıyorsan, hong kong için konuşursak;

16 GB iphone 4S: 5.088 Hong Kong doları
Galaxy S2: 5.298 Hong Kong Doları

Yani Hong Kong'takilerde senin gibi fiyat performans odaklı düşünüyorlar demekki.
Ve iphone alıyorlar.
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alpa07 8 yıl
somali.gif
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berk_06 8 yıl en beğenilen
Ülkemize resmi apple store açılsa ve bu fahiş fiyatlar yerine abd gibi fiyat politikası uygulansa bugün iphone u yerden yere vuran kişilerin kaçı şu an kullandığı telefonla ve markayla devam eder bunu cidden merak ediyorum.
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mserifoglu 8 yıl
Türkiye hariç dünyanın neresinde olursa olsun değil 10 isterse 1 dakikada tükensin normal sayarım.Ama ülkümde araba fiyatına satışa çıkıp asgari ücretli çalışanların bile almak için kuyruğa girdiğini görünce asıl işte beni bu şaşırtır.Ne diyeyim Allah akıl fikir versin!
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sinuhe.s 8 yıl
Cekik gozlulerde kapilmis elmanin ruzgarina

AhhahahahahhAaahahhahaha

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