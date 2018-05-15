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Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri ve fiyatı

Muhteşem görünümlü, yapay zeka destekli Honor 10'un global lansmanı Londra'da gerçekleşti. Renkli tasarıma sahip olan cihaz, üst seviye donanım özelliklerini de içerisinde barındırıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,4b
1
13
Cep Telefonları
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Yakın zamanda ülkemiz pazarında da resmen satışına başlanan Huawei'n bir diğer markası olan Honor, yeni amiral gemi modeli Honor 10'u Londra'da özel bir etkinlik kapsamında tanıttı. Cihazın ilk izlenimlerinde tasarımın şıklığı ve renklerin kombinasyonu göze çarpıyor. 

Honor 10 özellikleri

Honor 10, Huawei P20 Pro'nun Twilight rengi gibi renk değiştirebiliyor. Cihazın  maviden pembeye doğru değişken bir rengi var. Honor 10'un arkasını çevirdiğiniz zaman premium bir his kazandıracağını söyleyebiliriz. Cihazın arkasında sol üst köşede yatay konumlandırılmış iki adet AI kamera mevcut. Bu kameraların hemen yanına ise flaş yerleştirilmiş. Ön tarafında Huawei P20 serisinden aşina olduğumuz küçük bir çentik var. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere cihazın tasarımı az çok Huawei P20 modelinden esinlenilmiş diyebiliriz. Parmak izi okuyucusu ise ön tarafta ince bir çerçeve üzerinde bulunuyor. Telefonun sağ tarafında fiziksel ses ve güç butonları konumlandırılmış.

Temel donanımları 

Honor 10, 5.8 inç 19:9 en boy oranında, 1080x2280px IPS LCD bir ekranla geliyor. Cihazın kalbinde Huawei'n de amiral gemi modellerinde kullandığı, Nöral Bilgi İşlem Ünitesi ile çalışan yapay zeka destekli Kirin 970 bulunuyor. Bu işlemci 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle destekleniyor. Dahili depolama birimine gelince, 64GB ve 128GB olarak piyasaya çıkacak. 

Kameralar 

Honor 10 arka tarafında yapay zeka destekli çift kameraya sahip. Kameralar çok renkli ve tek renk olacak şekilde konumlandırılmış. Bunlar 24MP f/1.8 RGB + 16MP f/1.8 Monokrom şeklinde sıralanmış. Kameralar Portre modu ve bokeh efektini destekliyor. Ayrıca, aktarılan bilgilere göre arka kameralar, AI desteği sayesinde 22 kategoride 500'den fazla sahneyi algılayabiliyor. Telefonun ön kamerası da arka kamerasını aratmayacak cinsten. Honor 10,  24MP f/2.0 diyafram yine yapay zeka destekli bir özçekim kameraya sahip. 
Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri ve fiyatı
 
Cihazın diğer özelliklerine bakacak olursak. Ön tarafında bulunan parmak izi sensörü aynı zamanda sezgisel işlevleri de gerçekleştirebiliyor. Çentik kısmı istendiğinde aynı Huawei P20 modellerinde olduğu gibi yan tarafları kapatılarak, çentik yokmuş gibi hava katılabiliyor. Bağlantı noktasında 802.11 a/b/g/n/ac desteğine sahip olan Honor 10, Bluetooth 4.2'yle geliyor. Cihaz gücünü 5V 4.5A Supercharge destekli 3400 mAh değerinde bataryadan alıyor. Honor 10'un kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacağını da belirtelim.
Gelelim fiyat kısmına. Honor 10'un Avrupa fiyatları, 4GB / 64GB 400 Avro, 4GB / 128GB  450 Avro 6GB / 128GB 499 Avro şeklinde olacak.

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haylaz__ 1 yıl
Huawei hızlı gidiyor patlamaz inş.
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Cem Uğur 1 yıl terliktengiiriyorum
Kardeşim Çin'den al bakalım bir ürün AliExpress gibi Gearbest gibi sitelerden al gümrükte neden takılıyor ozaman??? Ürün telefon olduğu için olabilir mi? Ne yani buna legal mı diyorsun sen yoksa illegal mı? Ülkeye vergisiz girdiği için kaçak anladın?
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Cem Uğur 1 yıl renega
Gel ben seni aydınlatayım.
Bu telefon 3 hafta önce Türkiye pazarına kaçak yollarla sokuldu ve şuan Zahter adlı kişi satıyor. Anladın?
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terliktengiiriyorum 1 yıl Cem Uğur
Kaçak yollarla neden girsin? Telefon resmi olarak zaten geçen ay Çin'de tanıtıldı. Adam da ordan getirtiyor. Dün sadece Avrupa'da satışlar başlayacaktı. Satışların artması ve reklam için Avrupa'da da tanıttılar.
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renega 1 yıl Cem Uğur
Şu cümlende mantık göremedim
"Bu telefon hani oldu Türkiye pazarına gireli kaçak yollarla"
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Cem Uğur 1 yıl renega
Ne konuda dostum?
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renega 1 yıl Cem Uğur
türkçeyi katletmişsin
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Cem Uğur 1 yıl
Çin demek kopya demek 😊
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Cem Uğur 1 yıl
Bu telefon hani oldu Türkiye pazarına gireli kaçak yollarla 👍🤗
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freedom77 1 yıl
Günün sonunda hepsi iphone X ‘e benziyor!
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cocainbar 1 yıl
Uste centik koyduklarini unutup altdaki cerceveyi inceltmeyi unutmuslar.
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