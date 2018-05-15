Nokia X6'nın tüm özellikleri belli oldu

HMD Global'in yarın Çin'in başkenti Pekin'de tanıtacağı yeni amiral gemisi Nokia X6'nın tüm özellikleri, tanıtım görsellerinde ortaya çıktı. Basına dağıtılan görsellerde cihazın daha önceki sızıntılardan da duyurduğumuz tüm detaylarla örtüştüğü görülüyor.

Nokia X6, 235 dolar fiyat etiketine sahip olacak

Nokia X6, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 636 ve 6 GB RAM'den (4GB seçeneği de var) alacak. 5.8 inçlik çentikli bir ekranı olan cihazın grafik işleme gücü Adreno 509'a emanet edilmiş. 16 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip yapay zeka ve HDR destekli çift arka kameraya sahip Nokia X6'nın ön kamerası ise 16 Megapiksel çözünürlük sunuyor.

Akıllı telefonun 3,060 mAh pil kapasitesi ve 30 dakika içinde %50 şarj etme özelliği sunan Quick Charge 3.0 desteği ile geleceğini de belirtelim. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan Nokia X6'nın, 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı sunan iki varyantı olacak. Cihazın 4GB RAM'li modelinin satış fiyatı ise 235 dolar olarak açıklandı.

https://www.gsmarena.com/nokia_x6_full_specs_leak_promo_images-news-31059.php