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Nokia X6'nın tüm özellikleri belli oldu

HMD Global, yarın Çin'de tanıtacağı Nokia X6'yı her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da bunu başaramıyor. Lansmanına bir gün kala Nokia'nın yeni amiral gemisinin tüm özellikleri ortaya çıktı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HMD Global'in yarın Çin'in başkenti Pekin'de tanıtacağı yeni amiral gemisi Nokia X6'nın tüm özellikleri, tanıtım görsellerinde ortaya çıktı. Basına dağıtılan görsellerde cihazın daha önceki sızıntılardan da duyurduğumuz tüm detaylarla örtüştüğü görülüyor.

Nokia X6, 235 dolar fiyat etiketine sahip olacak

Nokia X6, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 636 ve 6 GB RAM'den (4GB seçeneği de var) alacak. 5.8 inçlik çentikli bir ekranı olan cihazın grafik işleme gücü Adreno 509'a emanet edilmiş. 16 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip yapay zeka ve HDR destekli çift arka kameraya sahip Nokia X6'nın ön kamerası ise 16 Megapiksel çözünürlük sunuyor.
Akıllı telefonun 3,060 mAh pil kapasitesi ve 30 dakika içinde %50 şarj etme özelliği sunan Quick Charge 3.0 desteği ile geleceğini de belirtelim. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan Nokia X6'nın, 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı sunan iki varyantı olacak. Cihazın 4GB RAM'li modelinin satış fiyatı ise 235 dolar olarak açıklandı.

https://www.gsmarena.com/nokia_x6_full_specs_leak_promo_images-news-31059.php Yorum Yaz
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Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
Pekin'de tanıtacağı yeni amiral gemisi Nokia X6'nın

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Lene 1 yıl
ŞaYomiciler burda mı
Alalım görüşlerini.
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DH Misafiri 1 yıl
bin lira üstü eder ancak o zaman burda
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OverClocK1ng 1 yıl
Fiyat iyiymiş. Ama Türkiye'de vergiler vs. derken Snapdragon 660 lı Xiaomi lerden pahalı olur...
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magicrea 1 yıl
Kamerası iyiyse alınabilir
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TearsForFears 1 yıl
200 euro dan tr ye gelse 1000-1500 aralığında fiyat/performans kralı olur.
Zenfone 5 in neredeyse yarı fiyatına çıktı ama aynı işlemciyi kullanıyor benzer güzellikte tasarıma sahip.
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Şehmistan 1 yıl
Çentik olmasaydı ve pilde daha büyük olsaydı alınırdı. Hele de çöp vestel 2000 liraya enayi ararken...
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renega 1 yıl
Çabuk "apple özentisi"ciler gelmeden
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kaptan666 1 yıl
Telefonun altında çerçeve var üstte de oluversin. Bu çentikle 1cm2 alan fazla görünce bişey mi oluyor?
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javaprof 1 yıl
Vestel venüse laf edenler buna da laf etsin.
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Whippoorwill 1 yıl
Bu cihaz Çin'e özel kalır.
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