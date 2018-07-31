Honor Note 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor, iki yıllık bir aradan sonra Note 9 modelini atlayarak yeni amiral gemisi modeli Note 10'u tanıttı. İşte devasa ekranı ve piliyle öne çıkan phablet modelinin özellikleri ve fiyatı:

Honor Note 10 özellikleri

Ekran: 6.95 inç boyutunda 2220 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18.5: 9 formatında AMOLED ekran

6.95 inç boyutunda 2220 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18.5: 9 formatında AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 177 x 85 x 7,65 mm ~ 230 g

177 x 85 x 7,65 mm ~ 230 g İşlemci: Kirin 970 (4 × Cortex A73 2.36GHz + 4 × Cortex A53 1.8GHz)

Kirin 970 (4 × Cortex A73 2.36GHz + 4 × Cortex A53 1.8GHz) RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB+ microSD kart desteği

64/128 GB+ microSD kart desteği Arka kamera: 24 MP (f/1.8) + 16 MP (f/1.8)

24 MP (f/1.8) + 16 MP (f/1.8) Ön kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Batarya: 5000 mAh (5V / 4.5A hızlı şarj destekli)

5000 mAh (5V / 4.5A hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~EMUI 8.2

Android 8.1 Oreo ~EMUI 8.2 Bağlantı seçenekleri: USB (3.1) Type-C, Bluetooth 4.2 NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE

USB (3.1) Type-C, Bluetooth 4.2 NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, özel sıvı soğutma çözümü, GPU Turbo, CPU Turbo, stereo hoparlör, AI

Parmak izi tarayıcı, özel sıvı soğutma çözümü, GPU Turbo, CPU Turbo, stereo hoparlör, AI Renk seçenekleri: Fantom mavisi, gece siyahı

Honor Note 10, 6.95 inç boyutunda 2220 x 1080 (FHD+) çözünürlük sunan 18.5: 9 formatında AMOLED ekranla geliyor. NTSC renk gamının %115'ini destekleyen ekranın inç başına düşen piksel değeri 355 PPI iken, ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesi ise 600 nit olarak belirlenmiş. 70.000: 1 kontrast oranına sahip ekran, HDR10 desteğine de sahip. Yapay zekanın gücünü her yerde hissettidiği Honor Note 10'un ekranı da yapay zeka algoritmalarıyla desteklenmiş. Bu sayede video kalitesinde %20'ye varan oranda bir iyileştirme yapılmış. Ekranın kasaya oranı ise %87 olarak ölçülmüş.

Ön ve arka tarafı 2.5D kavisli camla kaplanan Honor Note 10'un arka camı ışık altında parıldayan özel bir metal oksit nano kaplamaya sahip. Honor Note 10, farklı tutuş pozisyonlarına göre çeşitli efektler yansıtan iki renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Bunlar: Fantom mavisi ve gece siyahı.

Teknik özellik tarafına geçtiğimiz zaman ise Honor Note 10'un gücünü Kirin 970 çipsetinden aldığını görüyoruz. Yazılımsal olarak CPU Turbo ile desteklenen işlemcinin performansını telefonun sağ tarafında bulunan özel bir butonla en yüksek kapasiteye taşımak mümkün. Ayrıca bu butona oyun modu için kayıt düğmesi veya denklanşör butonu gibi görevler de atayabilirsiniz. Elbette GPU Turbo teknolojisi de es geçilmemiş.

Performanstan taviz vermek istemeyen Honor, Note 10 modeli için bir de özel sıvı soğutma çözümü geliştirmiş. Şirket tarafından “NINE” sıvı soğutma teknolojisi olarak adlandırılan bu teknoloji, MacBook Air'e benzer bir sıvı soğutma tüpü içeriyor. Bu sayede Honor Note 10'un ısı dağıtım kapasitesini % 41 oranında artırabilmek ve maksimum CPU sıcaklığını da 10 santigrat dereceye kadar azaltabilmek mümkün.

Teknik detaylara devam edecek olursak Honor Note 10'da depolama kapasitesine göre değişkenlik gösteren 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuluyor. Depolama tarafında ise microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilen 64 ve 128 GB'lık depolama birimleri kullanılıyor.

USB Type-C üzerinden şarj edilebilen ve 5V / 4.5A hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen Honor Note 10'un bataryasını yaklaşık olarak 2 saatte doluyor.

Amiral gemisi telefonlar için standart haline gelen çift arka kamera kombinasyonunun kendine yer bulduğu Honor Note 10'un kamera detaylarına yakından bakacak olursak, 16 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip olan ana kamera sensörüne yine f/1.8 diyafram aralığında 24 MP çözünürlüğünde monochrome özellikli ikinci bir kamera eşlik ediyor. İkincil sensörün en önemli işlevi ise arka panelde alan derinliği yaratarak Bokeh efekti verebiliyor olması. Ayrıca Honor Note 10'un kamera sistemi gece çekimlerini iyileştirmek adına AIS (AI görüntü sabitleme) teknolojisine de sahip.

Ön tarafta ise yine sahne tanıma, AI bokeh gibi diğer AI özelliklerinin kendine yer bulduğu f/2.0 diyafram değerine sahip 13 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına Dolby Atmos desteği ile simetrik stereo hoparlör sistemine sahip Honor Note 10'un belki de tek eksiği 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmaması.

Honor Note 10'un diğer özellikleri ise şöyle: Bluetooth 4.2 NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, Double Turbo, bölünmüş ekran, parmak izi okuma.

Honor Note 10 fiyatı ve çıkış tarihi

Yarından itibaren Çin'de satışa çıkacak olan Honor Note 10'un depolama ve RAM miktarlarına göre fiyat etiketleri şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama kapasiteli model: 410 $

6 GB RAM + 128 GB depolama kapasiteli model: 468 $

8 GB RAM + 128 GB depolama kapasitesi: 527 $