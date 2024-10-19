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    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro için geri sayım başladı. Bugünse Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Xiaomi 15 ve 15 Pro için tarih verildi! Daha erken geliyor Tam Boyutta Gör
    Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, daha önceki sızıntılar ve sertifikasyon sitelerinde doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. 

    Beklenenden daha erken tanıtılabilir

    Kaçıranlar için Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve telefonların ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Ancak GSMA veritabanında yapılan bir güncellemeye göre, bu tarih daha erkene Şubat 2025 başına alınmış olabilir. Tabii ki Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 2025 yılındaki Mobil Dünya Kongresi'nde (3-6 Mart 2025) tanıtılma ihtimali de mevcut. Ancak mevcut rekabette bunun çok geç olduğunu düşünüyoruz.

    Şu anda Xiaomi, Xiaomi 15 serisi için resmi bir çıkış tarihi duyurmadı. Ancak daha erken tanıtıldığı takdirde, Snapdragon 8 Gen 4'e sahip ilk telefonlardan biri olacak. Keza Xiaomi 14 ve 14 Pro da 26 Ekim tarihinde tanıtılmış, 25 Şubat tarihinde ise global lansman yapılmıştı. 

    Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

    Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunack. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

    Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 16 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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