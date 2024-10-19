Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

Beklenenden daha erken tanıtılabilir
Kaçıranlar için Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve telefonların ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Ancak GSMA veritabanında yapılan bir güncellemeye göre, bu tarih daha erkene Şubat 2025 başına alınmış olabilir. Tabii ki Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 2025 yılındaki Mobil Dünya Kongresi'nde (3-6 Mart 2025) tanıtılma ihtimali de mevcut. Ancak mevcut rekabette bunun çok geç olduğunu düşünüyoruz.
Şu anda Xiaomi, Xiaomi 15 serisi için resmi bir çıkış tarihi duyurmadı. Ancak daha erken tanıtıldığı takdirde, Snapdragon 8 Gen 4'e sahip ilk telefonlardan biri olacak. Keza Xiaomi 14 ve 14 Pro da 26 Ekim tarihinde tanıtılmış, 25 Şubat tarihinde ise global lansman yapılmıştı.
Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?
Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunack. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.
Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)