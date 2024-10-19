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Tam Boyutta Gör Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, daha önceki sızıntılar ve sertifikasyon sitelerinde doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

Beklenenden daha erken tanıtılabilir

Kaçıranlar için Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve telefonların ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Ancak GSMA veritabanında yapılan bir güncellemeye göre, bu tarih daha erkene Şubat 2025 başına alınmış olabilir. Tabii ki Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 2025 yılındaki Mobil Dünya Kongresi'nde (3-6 Mart 2025) tanıtılma ihtimali de mevcut. Ancak mevcut rekabette bunun çok geç olduğunu düşünüyoruz.

Şu anda Xiaomi, Xiaomi 15 serisi için resmi bir çıkış tarihi duyurmadı. Ancak daha erken tanıtıldığı takdirde, Snapdragon 8 Gen 4'e sahip ilk telefonlardan biri olacak. Keza Xiaomi 14 ve 14 Pro da 26 Ekim tarihinde tanıtılmış, 25 Şubat tarihinde ise global lansman yapılmıştı.

Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunack. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

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Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

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Xiaomi 15 ve 15 Pro için tarih verildi! Daha erken geliyor