Vivo T4 5G tanıtım için hazır: Daha büyük batarya ve güçlü özelliklerle geliyor

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Vivo’nun yeni nesil telefonu T4 5G, bu ay içinde tanıtılmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili gelen son bilgiler, serinin önceki modeline göre ciddi iyileştirmeler sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle batarya kapasitesi ve şarj hızı tarafında dikkat çeken modelin, 7.300 mAh’lik büyük bir pil ve 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor. Hatırlatmak gerekirse, T3 5G modelinde bu değerler 5.000 mAh ve 44W seviyesindeydi.

T4 5G’nin işlemci koltuğunda Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti oturuyor. Performans testi olarak bilinen AnTuTu’dan 820.000 puanın üzerinde bir skor aldığı söyleniyor. Bu da orta segmentte güçlü bir rakip olacağının sinyalini veriyor. Ekran tarafında ise oldukça iddialı bir panel bizi bekliyor. Dört kenarı kavisli AMOLED ekranın, 6.67 inç boyutunda olacağı ve Full HD+ çözünürlükle birlikte 120Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor. En dikkat çekici yanı ise 5.000 nit’e ulaşan yerel parlaklık değeriyle güneş ışığında bile net görüntü sunacak olması.

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Kamera özellikleri de bir hayli güncel. Arka tarafta optik sabitleme destekli 50 megapiksellik Sony IMX882 ana kamera yer alıyor. Ona 2 megapiksellik ikincil bir sensör eşlik ediyor. Ön kameranın ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Parmak izi sensörü ekranın içine entegre edilmiş ve IR blaster desteği de cihazda yer alıyor.

Renk seçenekleri arasında zümrüt yeşili ve koyu gri gibi alternatifler öne çıkıyor. Zümrüt yeşili modelin kamera çerçevesinde altın detaylara yer verileceği belirtiliyor. 8 GB RAM’li 128 GB ve 256 GB versiyonların yanı sıra, 12 GB RAM’li 256 GB'lık bir seçenek daha sunulması bekleniyor. Fiyatların ise 240 ila 300 dolar aralığında olacağı öngörülüyor. Cihazın kutusundan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkması bekleniyor.

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Vivo T4 5G tanıtım için hazır: İşte özellikleri ve fiyatı