Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı!

Nvidia’nın GeForce RTX 2070 ve 2060 ekran kartlarının karşısına çıkacak olan Radeon RX 5700 XT ile Radeon 5700 ekran kartları duyuruldu. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
7,4b
1
30
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin uzun süredir beklenen Navi tabanlı yeni ekran kartları nihayet resmiyet kazandı. Dün sızdırıldığı gibi Radeon RX 5700 XT daha çok Vega 56 çizgisinde ve orta seviye oyunculuğa hitap ediyor.

Radeon RX 5700 XT özellikleri ve fiyatı

Radeon RX 5700 XT ekran tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisine sahip olan ekran kartı RDNA teknolojisi sayesinde daha performanslı ve daha verimli çalışıyor.

7nm üretim sürecine sahip olan ekran kartı 1905MHz seviyesine kadar frekansını çıkarabiliyor. Toplamda ise 9.75 TFLOPS performans değeri mevcut. Bu rakam Radeon RX Vega 56 ile aşağı yukarı aynı.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor"

8GB GDDR6 bellek 256-bit veri yolunda 14Gbps hızında çalışıyor. Ekran kartında 10 milyar transistör yer alıyor ve TDP değeri de 225W.

Firma Radeon RX 5700 XT ekran kartının RTX 2070 modelini 1440p ayarlarda 20FPS geride bıraktığını ifade ediyor. Radeon RX 5700 XT ekran kartı 7 Temmuz tarihinde 500$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı!
 

Radeon RX 5700 özellikleri ve fiyatı

Radeon RX 5700 ise biraz daha alt seviyeye konumlanıyor ve RTX 2060 ekran kartını karşısına alıyor. 2304 Stream işlemcisi 1725MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Bellek değerleri abisi ile aynı iken TDP değeri ise 180W olmuş. Radeon RX 5700 için 379$ fiyat etiketi belirlenmiş.

Yazılım tarafında AMD’nin farklı teknolojileri mevcut. Açık kaynak FidelityFX teknolojisi görsel kaliteyi performansı düşürmeden arttırabiliyor. Radeon Image Sharpening ise FidelityFX desteklemeyen oyunlarda görsel kaliteyi arttırıyor. Radeon Anti-Lag ise Radeon RTX 2070 ekran kartına göre gecikmeleri 15ms oranında düşürebiliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/06/10/amd-radeon-rx-5700-xt-gpu/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Oguz_Cole 1 hf. en beğenilen
Haber o kadar baştan savma yazılmış ki birşey diyemiyorum gerçekten. 5700 XT 500 değil 449 dolar, 499 dolar olan boost hızı arttırılmış limited edition sürümü lisa su imzası var üzerinde. Ayrıca ölü diyenler olmuş kesinlikle ölü değil. Alıcıların çoğu ekran kartında 300 ile 500 dolar arasında seçim yapıyor amd de buraya oynuyor ve nvidia ya alternatif sunuyor evet daha önceden vega 56 ve 64 vardı ancak enerji tüketimi ve ısı sorundu underclock ile çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor ama son kullanıcı uğraşmaz bunlarla bu yüzden bu iki kartı duyurdular karşılarına gelen nvidia dan %2 ile %20 arası daha iyi performans sunuyorlar ki bunlar blower tarzı base modeller diğer markaların soğutucu ve boost eklemeleri ile daha da artacaktır, özellikle 5700 rtx 2060 karşısında daha tercih edilebilir duruyor bellek avantajı ile ama elbet çıktıktan sonra daha net bir şeyler söylenebilir. Üst seviye kartlara gelirsek 1300 dolar olan bir kartı alanlar zaten belli %1 bile değiller ki o fiyata aldığın performans artışa göre komik, amd duyursa bile yine astronomik rakamlarda olacak ve o seviyede fiyat düşüşü pek yaşanmaz çünkü en iyisi için hep bir ekstra ödenir.
Haber o kadar baştan savma yazılmış ki birşey diyemiyorum gerçekten. 5700 XT 500 değil 449 dolar, 499 dolar olan boost hızı arttırılmış limited edition sürümü l...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 1 hf. clb12
Müthiş bir tespit o kadar müthiş ki bu tespitini çerçeveletip duvara asmalıyız, yılın Dh yorumlarında en başa oynar, bu muhteşem harikulede tespiti yapan arkadaşı acilen onurlandırıp ömür boyu Dh premium'la taçlandırmalıyız, inanamıyorum böyle muhteşem tespitler yaparak bizlere yeni ufuklar açtığın için sana ne ladar teşekkür etsek azdır. Bu yorumdan sonra Amd poltikasını tamamen gözden geçirecektir ve senin bu muhteşem harikulede yorumunu çok ciddiye alıp seni de Amd danışmanı olarak atamaları tam isabet olacaktır. Senin gibi tespit yapan genç değerli insanlara, insanlara yeni ufuklara kazandıran yorumlarınızla bizleri onurlandurıyorsunu,z. İnanılmaz bir keyif, sürükleyici bir tavır, ne kadar övsek az, ne kadar takdir etsek yetersiz, ne söylesek yetersiz inanılmaz inanılmaz!!!
Müthiş bir tespit o kadar müthiş ki bu tespitini çerçeveletip duvara asmalıyız, yılın Dh yorumlarında en başa oynar, bu muhteşem harikulede tespiti yapan arkad...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arisaka 1 hf.
AMD niye tepeye oynamıyor diyenler var. Niye oynasın? tepe de para kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Üst seviye sistem toplayan adamlar belli zaten yıllardır da hep aynı kişiler yani kimse 760, 960, 1060 derken bir anda 2080 Ti a çıkmıyor dikkat edin 780 Ti, 980 Ti, 1080 Ti derken hep aynı adamlar üst seviye bileşenlerle ilerliyor yani bu tepe seviye kartları alacak adamlar zamanında 780 Ti, 980 Ti ı almış adamlar ve şuanda da 2080 Ti lar aynı adamlara satılıyor 4 sene önce ki 960 alan adamlara değil haliyle üst seviye ekran kartı piyasasında AMD nin barınması çok çok zor.
2080 Ti şuan ortalama 1100$ ve inanın AMD 900$ a 2080 Ti performansında bir ekran kartı sunsa yine gidip çoğu kişi 2080 Ti alır çünkü marka algısı böyle bir şey.
İki tane birebir aynı aracı al birinin üzerine Volkswagen diğerinin üzerine de BMW logusu yapıştır fiyat etiketi olarak da BMW yi %30 daha pahalı yap sonra 100 kişiyi getir iki aracın da birebir aynı hatta Volkswagen in biraz daha iyi olduğunu ama BMW nin %30 daha pahalı olduğunu söyle bak bakalım o 100 kişi hangi aracı tercih ediyor. 90 tanesi BMW demezse hiç bir şey bilmiyorum. İşte yaşadığımız çağda marka bu kadar önemli.
AMD niye tepeye oynamıyor diyenler var. Niye oynasın? tepe de para kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Üst seviye sistem toplayan adamlar belli zaten yılla...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
MogoLKhan 1 hf.

Vatandaşın biri Amd de Dlss yok diye veryansın ediyordu konunun birinde muhtemelen o mesajı silmiş vatandaşımız. Banada bunu buraya eklemek düşer.

1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guzmann06 1 hf. MogoLKhan
Bu bebeyi hiç sevmiyorum,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guzmann06 1 hf.
nVİDA Super hamlesi doğruysa AMD'nin yapacak birşeyi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
AMD Rtx 2070/2060'tan iki kat daha küçük Die Size ( 251 mm2) ile daha ucuz ve güçlü bir GPU yapmış. Gayet başarılı.
Nvidia 1070 gibi yine nakavt olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 1 hf.
temmuz hazirandan daha kötü olacak, ağustos zaten kötü, 2. yarı zamları kol gibi :D bakın burası önemli..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 hf.
Bu fiyatlarla bu kartlar türkiye'deki stok'çuların elinde patlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CuSn 1 hf.
Şöyle piyasayı bir sallasın da biz de ucuz kartlara yönelek 😁
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 1 hf.
Kartın performansı iyi ama fiyat kötü. Seneye rx 5700 fiyatı 200 dolara yaklaşırsa alınabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 1 hf.
Fiyatlar yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aschil 1 hf.
fiyatları düşünce alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Musty3535123 +18 Feyzuli +16 Onurmsq +11 smart1978 +8 Wi Fi +5 wolwes +4 Seyrim +4 Glorfindel1907 +4 Spider_hip +4 DH | equ* +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7351 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, radeon rx 5700 ve
7 etiket daha navi 10 radeon rx 5700 xt özellikleri ve fiyatı Ekran Kartı Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. The Divison filmi Netflix’e geliyor 1 hf. Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber 1 hf. Volvo, yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı 1 hf. Final Fantasy VII Remake sürümünün çıkış tarihi açıklandı 1 hf. Bilim insanları, kutup ayısı tüyünden esinlenerek yalıtım malzemesi üretti 1 hf. Ubisoft'un oyun abonelik hizmeti Uplay+, Eylül ayında başlıyor 1 hf. Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor: Satışlar Mayıs ayında %55 azaldı 1 hf. Gmail ‘dinamik e-postaları’ 2 Temmuz’da kullanıma sunulacak 1 hf. Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!! 1 hf. Marvel’s Avengers oyununun fragmanı yayınlandı 1 hf. Sony, 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek 1 hf. Shazam'ın Android versiyonu artık telefonunuzda çalan müziği tanıyabilecek 1 hf. Audi, ABD’deki ilk elektrikli otomobilini yangın tehlikesi yüzünden geri çekiyor 1 hf. Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi 1 hf. Yeni Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: Kompakt gövdede 7 koltuk seçeneği 1 hf. The Division 2 kısa süreliğine ücretsiz olacak 1 hf. Sıfır bilgiyle hayalinizdeki oyunu geliştirebileceğiniz Udemy kursu sadece 24,99 TL 1 hf. Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat 1 hf. Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümüne ait fiyat duyuruldu 1 hf. AMD Radeon RX 5700 serisi hakkında her şey! | AMD'de 7 yıl sonra yeni dönem 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı! Sonraki Şakaydı gerçek oldu: Razer enerji içeceği çıkardı 1 hf. Google Pixel 4'ün yeni görselleri çoklu kamera sistemine işaret ediyor 1 hf. Motorola’dan Alexa uyumlu sabit telefon 1 hf. Google Haritalar, taksi yolcuları için bir güvenlik fonksiyonu ekliyor 1 hf. Huawei P20 Lite 2019 satışa sunuldu 1 hf. Yeni nesil Xbox'ın özellikleri ve analizi 1 hf. Huawei Mate X, 5G hız testinde 1 Gbps indirme hızına ulaştı 1 hf. AMD Radeon RX 5700 XT özellikleri belli oldu 1 hf. Sisli havalarda İHA'ların gözü MİLSAR ve Atak helikopterine yeni göz MİLDAR hakkında her şey 2 hf. Samsung Galaxy Xcover 4S duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C bağlantı noktası ile gelecek 2 hf. Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey 2 hf. Qualcomm, ARM alternatiflerine yatırımı arttırıyor 2 hf. Kullanıcısını tanıyan oyuncu monitörü 2 hf. Galaxy Tab Active 2, Android Pie güncellemesi aldı 2 hf. Hindistan’da kripto para kullanana hapis cezası verilebilir 2 hf. ABD’deki mühendislik fakültesi öğrencileri en çok SpaceX’te çalışmak istiyor 2 hf. Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi: Orion 2 hf. iOS 13 uygulama silmeyi kolaylaştıracak 2 hf. Elektrikli hiper otomobil Rimac C_Two, Forza Horizon 4'e eklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim