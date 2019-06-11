AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı!

AMD’nin uzun süredir beklenen Navi tabanlı yeni ekran kartları nihayet resmiyet kazandı. Dün sızdırıldığı gibi Radeon RX 5700 XT daha çok Vega 56 çizgisinde ve orta seviye oyunculuğa hitap ediyor.

Radeon RX 5700 XT özellikleri ve fiyatı

Radeon RX 5700 XT ekran tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisine sahip olan ekran kartı RDNA teknolojisi sayesinde daha performanslı ve daha verimli çalışıyor.

7nm üretim sürecine sahip olan ekran kartı 1905MHz seviyesine kadar frekansını çıkarabiliyor. Toplamda ise 9.75 TFLOPS performans değeri mevcut. Bu rakam Radeon RX Vega 56 ile aşağı yukarı aynı.

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8GB GDDR6 bellek 256-bit veri yolunda 14Gbps hızında çalışıyor. Ekran kartında 10 milyar transistör yer alıyor ve TDP değeri de 225W.

Firma Radeon RX 5700 XT ekran kartının RTX 2070 modelini 1440p ayarlarda 20FPS geride bıraktığını ifade ediyor. Radeon RX 5700 XT ekran kartı 7 Temmuz tarihinde 500$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Radeon RX 5700 özellikleri ve fiyatı

Radeon RX 5700 ise biraz daha alt seviyeye konumlanıyor ve RTX 2060 ekran kartını karşısına alıyor. 2304 Stream işlemcisi 1725MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Bellek değerleri abisi ile aynı iken TDP değeri ise 180W olmuş. Radeon RX 5700 için 379$ fiyat etiketi belirlenmiş.

Yazılım tarafında AMD’nin farklı teknolojileri mevcut. Açık kaynak FidelityFX teknolojisi görsel kaliteyi performansı düşürmeden arttırabiliyor. Radeon Image Sharpening ise FidelityFX desteklemeyen oyunlarda görsel kaliteyi arttırıyor. Radeon Anti-Lag ise Radeon RTX 2070 ekran kartına göre gecikmeleri 15ms oranında düşürebiliyor.