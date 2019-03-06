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Honor Tab 5 duyuruldu: Kirin 710 yonga seti ve 5.100 mAh pil

Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası Honor yeni bir giriş seviyesi tablet duyurdu. Honor Tab 5 olarak lanse edilen cihazın tüm detayları ve fiyat etiketi haberimizde...
2 ay
3,2b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Honor, Çin'de yeni giriş seviyesi tabletini duyurdu. Honor Tab 5 olarak lanse edilen cihaz 1200 x 1920 piksel çözünürlükte 8 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekranını çevreleyen oldukça kalın çerçeveleri var.
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Honor Tab 5 gücünü Huawei Mate 20 Lite, Huawei Nova 3i, Honor 10 Lite and Honor 8X modellerinde de yer alan Kirin 710 yonga setinden alıyor. Android 9 Pie tabanlı EMUI arayüzü ile çalışan tablet GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile geliyor.
Honor Tab 5'in 8 megapiksellik bir ön kamerası var. Arka tarafında ise otofokus özellikli ancak LED flaşsız 8 megapiksel kamera yer alıyor. Bununla birlikte arka panelin üst ve alt kısmının çift hoparlörle donatıldığını görüyoruz.

Fiyat etiketi de belli oldu

Honor Tab 5, 4 GB'a kadar RAM ve 64 GB'a kadar dahili depolama alanıyla birlikte sunuluyor. Ayrıca depolama alanını microSD kart yuvası ile 512 GB'a kadar arttırmak mümkün. Tablet ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 5.100 mAh kapasiteli pilinden alıyor.
Honor Tab 5'in Wi-Fi modeli 1.099 Yuan (163 dolar) başlangıç fiyatı ile satılacak. LTE varyantının fiyatı ise 1.399 Yuan'dan (208 dolar) başlayacak. Şu an için sadece Çin'de piyasaya sürülecek cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.

https://www.gsmarena.com/honor_tab_5_launches_with_8inch_screen_and_5100_mah_battery-news-35860.php Yorum Yaz
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NOSTOY 2 ay
kimse artık android tablet üretmiyor. olanlarda güncel işlemci yok. misal bi snapdragon 855 ve 845 i bırak 835 li tablet bile yok piyasada
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the.crack.man 2 ay NOSTOY
o SoC leri bir çok telefon firması bulamıyor. Tablet olarak da android cihazlar çok cazip değil zaten, herkesin elinde 6inch telefonlar var artık.
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Kayrabey 2 ay
güzel fiyat.
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ssbrutality 2 ay
Bu kirin kim yaaaaE
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Tengrist 2 ay
Samsung galaxy tab A w s pen 10.1 aldım kafam rahat oreo ile akıyor resmen oyun derdim yok çok nadir oyun oynarım benim işimi fazlası ile görüyor batarya dehşet günlerce bitmiyor
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swordmaster 2 ay
pil performansına gelince ekran süresi katalog değerlerine en yakın apple oluyor ne yazıkki. 5100 mah tablete göre biraz az gibi.
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mr.biceps 2 ay
Ipad dışında tabletleri hic beğenemiyorum tasarımsal ve donanımsal olarak.
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scorpion20 2 ay mr.biceps
tasarım tutunca da hepsi birbirine benziyor
misal yeni çıkan telefonlar şuan gözüme hep aynı görünmeye başladı
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