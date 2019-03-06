Honor Tab 5 duyuruldu: Kirin 710 yonga seti ve 5.100 mAh pil

Honor, Çin'de yeni giriş seviyesi tabletini duyurdu. Honor Tab 5 olarak lanse edilen cihaz 1200 x 1920 piksel çözünürlükte 8 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekranını çevreleyen oldukça kalın çerçeveleri var.

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Honor Tab 5 gücünü Huawei Mate 20 Lite, Huawei Nova 3i, Honor 10 Lite and Honor 8X modellerinde de yer alan Kirin 710 yonga setinden alıyor. Android 9 Pie tabanlı EMUI arayüzü ile çalışan tablet GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile geliyor.

Honor Tab 5'in 8 megapiksellik bir ön kamerası var. Arka tarafında ise otofokus özellikli ancak LED flaşsız 8 megapiksel kamera yer alıyor. Bununla birlikte arka panelin üst ve alt kısmının çift hoparlörle donatıldığını görüyoruz.

Fiyat etiketi de belli oldu

Honor Tab 5, 4 GB'a kadar RAM ve 64 GB'a kadar dahili depolama alanıyla birlikte sunuluyor. Ayrıca depolama alanını microSD kart yuvası ile 512 GB'a kadar arttırmak mümkün. Tablet ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 5.100 mAh kapasiteli pilinden alıyor.

Honor Tab 5'in Wi-Fi modeli 1.099 Yuan (163 dolar) başlangıç fiyatı ile satılacak. LTE varyantının fiyatı ise 1.399 Yuan'dan (208 dolar) başlayacak. Şu an için sadece Çin'de piyasaya sürülecek cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.

https://www.gsmarena.com/honor_tab_5_launches_with_8inch_screen_and_5100_mah_battery-news-35860.php