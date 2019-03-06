Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısının yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı

Microsoft'un Chromium'da yerleşik bir Edge sürümü üzerinde çalıştığını onaylamasından bu yana birkaç ay geçti ve Anaheim kod adı verilen tarayıcının detayları da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. İşte merakla beklenen tarayıcının detayları.

Chrome ile benzerlik gösteriyor

Neowin, şu anda Edge ve Chrome'un bir karışımı gibi görünen Anaheim'ın geliştirici sürümünün yeni ekran görüntülerini yayınladı. Favori yıldızı ve profil resmi de dahil olmak üzere, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome ile aynı öğelerin kullanılması ilk göze çarpan detaylardan birkaçı. Ayrıca tarayıcıya eklenen bir kısayol tuşu ile Chrome Web Mağazası'na bağlantı da gerçekleştirilebiliyor.

https://www.neowin.net/news/exclusive-this-is-what-the-new-chromium-based-edge-looks-like

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Bu bir Microsoft ürünü olduğundan,arama motoru yeni tarayıcıya entegre edildi ve alt kısmında Microsoft News tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş birbulunuyor. Akışı tercihlerinize göre özelleştirebileceğinizi de belirtelim. Şu anda Chrome'a ??çokolsa da, son sürüm halka açılmadan önce arayüzde bir takım değişiklikler yapılacağı da sızan bilgiler arasında.sürümü ne zaman görebileceğimize dair bir haber ise henüz paylaşılmış değil.