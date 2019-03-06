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Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısının yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz yılın sonlarında Chromium tabanlı bir tarayıcı geliştirdiğini açıklayan Microsoft'un yeni tarayıcısı ile ilgili sızıntılar devam ediyor. İşte karşınızda Chromium tabanlı Edge.
2 ay
5,3b
1
11
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft'un Chromium'da yerleşik bir Edge sürümü üzerinde çalıştığını onaylamasından bu yana birkaç ay geçti ve Anaheim kod adı verilen tarayıcının detayları da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. İşte merakla beklenen tarayıcının detayları.

Chrome ile benzerlik gösteriyor

Neowin, şu anda Edge ve Chrome'un bir karışımı gibi görünen Anaheim'ın geliştirici sürümünün yeni ekran görüntülerini yayınladı. Favori yıldızı ve profil resmi de dahil olmak üzere, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome ile aynı öğelerin kullanılması ilk göze çarpan detaylardan birkaçı. Ayrıca tarayıcıya eklenen bir kısayol tuşu ile Chrome Web Mağazası'na bağlantı da gerçekleştirilebiliyor.
Bu bir Microsoft ürünü olduğundan, Bing arama motoru yeni tarayıcıya entegre edildi ve alt kısmında Microsoft News tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş bir haber akışı bulunuyor. Akışı tercihlerinize göre özelleştirebileceğinizi de belirtelim. Şu anda Chrome'a ??çok benziyor olsa da, son sürüm halka açılmadan önce arayüzde bir takım değişiklikler yapılacağı da sızan bilgiler arasında. Nihai sürümü ne zaman görebileceğimize dair bir haber ise henüz paylaşılmış değil.

https://www.neowin.net/news/exclusive-this-is-what-the-new-chromium-based-edge-looks-like Yorum Yaz
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Infinitum 2 ay en beğenilen
Çok gülüyorum la bu hallerine, Netscape'e yaptıklarının acısı çıkıyor adeta.
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SONEKTRA 2 ay
Chromium'a geçmeleri geçekten mantıksız bir karar oldu. Kendi tarayıcını geliştirse chromdan daha iyi bir tarayıcı yapmalaı mümkün ama şu an her zaman chrome bu tarayıcıdan iyi olacak.
Chromium'a geçmeleri geçekten mantıksız bir karar oldu. Kendi tarayıcını geliştirse chromdan daha iyi bir tarayıcı yapmalaı mümkün ama şu an her zaman chrome bu...
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WaylandIZMIR 2 ay
İlk iş Bing'i Google ile değiştirmek olacak. Mac'e gelirse ki gelir diye düşünüyorum, kullanırım bunu.
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esmerbuyucu 2 ay WaylandIZMIR
Bing'le ne alaka. Chromim'da Bing kullanmak zor mu?
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SONEKTRA 2 ay
Chromium'a geçmeleri geçekten mantıksız bir karar oldu. Kendi tarayıcını geliştirse chromdan daha iyi bir tarayıcı yapmalaı mümkün ama şu an her zaman chrome bu tarayıcıdan iyi olacak.
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astegon 2 ay
Süheyla hanım nerede gençler :D
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scorpion20 2 ay astegon
o kimki?
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CRoSSBoNeSS 2 ay astegon
Ahan da burada

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Infinitum 2 ay en beğenilen
Çok gülüyorum la bu hallerine, Netscape'e yaptıklarının acısı çıkıyor adeta.
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yorumculuklar 2 ay
Chrome'a arayüz giydirip motoru değiştirmişler tamam... Büyük ihtimalle deneme sürümleri olduğu için direkt mevcut kodu derlemiş olabilirler, temel değişikliklerden sonra fakat çıkacak ürünün çok farklı olacağını sanmıyorum.
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loradona 2 ay yorumculuklar
Yav gerçekten nasıl okuyorsun anlamadım kardeşim chrome zaten chromium tabanlı edge de öyle olacak yani illaki benzerlik olacak.
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microsoft, edge ve
6 etiket daha chromium chrome tarayıcı Tarayıcılar Yazılım Uğur Seven
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