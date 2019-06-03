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Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor

Giyilebilir teknoloji pazarının önemli firmalarından Huami, 11 Haziran tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte eSIM özellikli yeni bir Amazfit akıllı saat tanıtılması bekleniyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor
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Xiaomi’nin giyilebilir cihazlarını geliştiren ortağı Huami, pazarın yükselen firmalarından biri. Gerek Mi Band serisi gerekse de kendi markası altında satılan Amazfit akıllı saatler kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Qualcomm ve Huami firmalarına ait Weibo sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar 11 Haziran tarihinde yeni bir Amazfit akıllı saat göreceğimizi ortaya çıkardı.

Netcom eSIM desteği

eSIM teknolojisi, akıllı telefonlar için bile yeni yeni yayılmaya başladı. eSIM kullanan cihazlara, akıllı saat tarafında Apple Watch’ı örnek verebiliriz. Qualcomm Weibo hesabından yapılan paylaşımda, yeni Amazfit akıllı saate Snapdragon mobil platformunun eşlik edeceği ve Netcom eSIM özelliğine sahip olacağı belirtildi.Yani fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan akıllı saatinizle telefon görüşmeleri yapabileceksiniz. Tabii ki önce eSIM destekleyen bir operatörden tarife almanız gerek.

Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor
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İkinci bir paylaşım ise Huami’nin kendi hesabından yapıldı. Yukarıda inceleyebileceğiniz posterde Qualcomm paylaşımına benzer olarak 11 Haziran tarihine işaret edildiği görülüyor. Ayrıca Avengers: Endgame filminden sonra akıllara kazınan “I LOVE YOU THREE THOUSAND” cümlesi de posterde yerini almış. Burada bahsedilmek istenen büyük ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon Wear 3100 yonga seti. Wear 2100 yonga setine kıyasla önemli gelişmelere sahip olan Wear 3100, görünen o ki yeni Amazfit akıllı saatin temelini oluşturuyor.

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Son bir paylaşım da Huami yöneticisi Wei Fandi tarafından yapıldı. O da cihazın kutusunu ve dolayısıyla ismini gün yüzüne çıkardı. 11 Haziran tarihinde göreceğimiz akıllı saatin ismi Amazfit Verge 2 olacak. Huami tarafından paylaşılan posterdeki hem kalp hem de V harfine benzeyen kısım da Verge 2 modeli hakkında zaten ipucu veriyor.


https://www.gizmochina.com/2019/06/03/huamis-launching-a-new-amazfit-watch-with-full-network-esim-support-on-july-11/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 2 gün
Bu Snapdragon Wear 3100 ile uzun süren batarya ömürleri hayal olmazsa iyidir.
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Fenomenon 3 gün
ben de ilk başta huwei diye okudum. dedim huwei ve amazfit ne alaka :D
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yunusaticioglu 5 gün
huawei diye okuyan sadece ben miyim acaba :)
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