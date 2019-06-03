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İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor

LG'nin 8K OLED TV modeli, Güney Kore'de ön siparişleri toplamaya başladı. Önümüzdeki hafta sipariş verenlere ulaşacak TV setleri, indirimli olarak sadece 34 bin dolar fiyata sahip.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Televizyonlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Güney Kore’de ön siparişlerin alınmaya başlanmasıyla ilk defa tüketicilere sunulmaya başlanan 8K OLED TV’ler artık gerçek oldu. 88Z9 model 88 inçlik OLED TV, sahip olduğu 7680 x 4320 çözünürlükle 4K TV’lerden dört kat daha fazla piksele sahip. Bu aynı zamanda LG’nin bir TV’ye yerleştirdiği en büyük panel olma sıfatına da sahip. Şimdiye kadar Sony de LG'nin panellerini kullanarak 98 inçlik 8K OLED TV modelini tanıtmıştı fakat bu model henüz satışa çıkmadı.
Şu anda hemen hemen hiç 8K içerik bulunmuyor ve bu durumun yakın zamanda değişeceği de söylenemez. LG’nin ikinci nesil Alpha 9 8K işlemcisi, bu sorunu çözmek için derin öğrenme algoritmaları ile görselleri 8K çözünürlüğe yükseltiyor. LG’ye göre yine aynı yöntemle sanal 5.1 ses deneyimi sunulacak ve bu deneyim Dolby Atmos destekli olacak.
Bu kadar teknolojinin verilen paraya değip değmeyeceğini yakın zamanda satın alan birkaç kişi sayesinde hepimiz öğreneceğiz. LG’nin açıklamasına göre cihazın mağaza fiyatı 42 bin dolar seviyesinde. Haziran ayı içerisinde ön sipariş verenler ise TV’ye sadece 34 bin dolara sahip olacak, hatta yanında LG tarafından hediye hava temizleyici verilecek. LG’nin 8K OLED TV’si Kuzey Amerika ve Avrupa’da bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

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the_hornet 4 gün en beğenilen
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the_hornet 4 gün en beğenilen
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metalmilita 5 gün
Oled sorunlu bir teknoloji, microled’i beklemek lazım.
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Innerpeace 3 gün yeni yorumcu
2020 de gelir mi Microled
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12 Angry Men 5 gün
Samsung'un 8k sı Qled, bu oled. Oled iyi ama ekran yanığı problemi oluyor. Bızım evdekı tv lg oled, oled yanıgı var. :(
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Steelo 5 gün
Oha lan adamlar yanında hava temizleyici veriyormuş :O
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Sharparrow 5 gün
33MPlik ekran...
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sniper23 5 gün
Samsung 85 inç 8K 15.000$ idi.
Bu 8K olayının daha da artması lazım. Böylece 4K TV fiyatları düşecektir.
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Kerim5100 5 gün
"sadece" 34bin dolar fiyata sahip :D
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