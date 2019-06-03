İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor

Teknoloji Editörü
Güney Kore’de ön siparişlerin alınmaya başlanmasıyla ilk defa tüketicilere sunulmaya başlanan 8K OLED TV’ler artık gerçek oldu. 88Z9 model 88 inçlik OLED TV, sahip olduğu 7680 x 4320 çözünürlükle 4K TV’lerden dört kat daha fazla piksele sahip. Bu aynı zamanda LG’nin bir TV’ye yerleştirdiği en büyük panel olma sıfatına da sahip. Şimdiye kadar Sony de LG'nin panellerini kullanarak 98 inçlik 8K OLED TV modelini tanıtmıştı fakat bu model henüz satışa çıkmadı.
Şu anda hemen hemen hiç 8K içerik bulunmuyor ve bu durumun yakın zamanda değişeceği de söylenemez. LG’nin ikinci nesil Alpha 9 8K işlemcisi, bu sorunu çözmek için derin öğrenme algoritmaları ile görselleri 8K çözünürlüğe yükseltiyor. LG’ye göre yine aynı yöntemle sanal 5.1 ses deneyimi sunulacak ve bu deneyim Dolby Atmos destekli olacak.
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Bu 8K olayının daha da artması lazım. Böylece 4K TV fiyatları düşecektir.