İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor

88Z9 model 88 inçlik OLED TV, sahip olduğu 7680 x 4320 çözünürlükle 4K TV’lerden dört kat daha fazla piksele sahip. Bu aynı zamanda LG’nin bir TV’ye yerleştirdiği en büyük panel olma sıfatına da sahip. Şimdiye kadar Sony de LG'nin panellerini kullanarak 98 inçlik 8K OLED TV modelini Güney Kore’de ön siparişlerin alınmaya başlanmasıyla ilk defa tüketicilere sunulmaya başlanan 8K OLED TV’ler artık gerçek oldu.sahip olduğuçözünürlükle 4K TV’lerdenpiksele sahip. Bu aynı zamanda LG’nin bir TV’ye yerleştirdiği en büyük panel olma sıfatına da sahip. Şimdiye kadar Sony de LG'nin panellerini kullanarak 98 inçlik 8K OLED TV modelini tanıtmıştı fakat bu model henüz satışa çıkmadı.

Şu anda hemen hemen hiç 8K içerik bulunmuyor ve bu durumun yakın zamanda değişeceği de söylenemez. LG’nin ikinci nesil Alpha 9 8K işlemcisi, bu sorunu çözmek için derin öğrenme algoritmaları ile görselleri 8K çözünürlüğe yükseltiyor. LG’ye göre yine aynı yöntemle sanal 5.1 ses deneyimi sunulacak ve bu deneyim Dolby Atmos destekli olacak.

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Bu kadar teknolojinin verilen paraya değip değmeyeceğini yakın zamanda satın alan birkaç kişi sayesinde hepimiz öğreneceğiz. LG’nin açıklamasına göre cihazın mağaza fiyatıseviyesinde. Haziran ayı içerisinde ön sipariş verenler ise TV’ye sadecesahip olacak, hatta yanında LG tarafındanverilecek. LG’nin 8K OLED TV’si Kuzey Amerika ve Avrupa’dasatışa sunulacak.