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Huawei Ascend Mate 7 Video İnceleme "Metal gövde, 4100mAh pil ve dahası..."

4 yıl
206,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Huawei'in 5.9 inç boyutunda ekrana sahip akıllı telefonu Ascend Mate 7'yi inceliyoruz.

Huaweic Ascend Mate 7, HiSilicon tarafından tasarlanan 8+1 çekirdekli özel "Kirin 925" işlemcisi, yüksek hassasiyetli parmak izi okuyucusu, 4100 mAh kapasiteli pili ve tamamı metal gövdesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
 

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DH Misafiri 2 yıl
Ben mate 7 kullanıyorum 1 yıl oldu çok çok cook memnunum her yönü ile mükemmel bir telefon hem sağlam hem hızlı asla ısınıyor çok fazla gayet hızlı Ofis programları açıyor ben çok memnunum tek sıkıntı on kamera çok iyi değil bence ama herkese tavsiye ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
bir arkadas su goruntulu konusma olayini yazsin nasil bi ayar gerekiyor napicaz bi cozemedim face messengerdan oluyor whatsap ve telefon aramasinda yok
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ProduceR. 3 yıl
Telefonu kullananlar yardımcı olabilirler mi orta sınıf oyunlarda kasma oluyor mu? Tarayıcıda gezerken donma oluyor mu ? Tavsiye edermisiniz telefonu.
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
Ben de cok begendim ama sar degeri cok yuksekmis
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Sunstorms 3 yıl LİVERPOOLYWNA
Yüksek olarak gördüğünüz değer çift sim kartlı modelde iki hatta aktifken ortaya çıkan değerdir. Tek sim kartlı versiyon için sar değeri baş bölgesi için 0.908w/kg vücut için 1.265w/kg dir.
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ulasersonmez 3 yıl
Herkese Merhabalar
Yeni telefon almayı düşünüyorum bu telefon kafama baya yattı. Yalnız alacağım telefonda MHL (HDMI) özelliği olması lazım.
Mate 7 de MHL (HDMI) özelliğini deneyen veya bilgisi olan var mı acaba? internette bu konu hakkında pek bilgi bulamadım.
Bir de Lolilop un normali ne zaman gelecek belli mi?
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba Arkadaşlar yeni telefon alacağım. Bu telefonu önerir misiniz ? veya önermez misiniz ? Yorumları okudum sar değeri kötü diyenler olmuş onun etkisi nedir? Şarj kaç gün gider ? şarj kaç saate doluyor ? Fotoğraf çekmeyi çok seven birisiyim o yüzden ön kamerası benim için önemli. Ön kamerası nasıl ? Yardım şimdiden teşekürler.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar bi arkadas cikmis sallamista sallamis sarji cok iyi telefonu elimden birakmiyorum surekli kullaniyorum 22 saat gidiyor kamerasi cok canli cok iyi hani telefonu kotuleyen arkadasin amaci nedir cozemedim iftira atmaya ne gerek var
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DH Misafiri 3 yıl
Selamün aleyküm değerli arkadaşlar. huwaei mate 7 16 gb alacağım aveadan. tavsiye eder misiniz?
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cibuti40 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Selamün aleyküm değerli arkadaşlar. huwaei mate 7 16 gb alacağım aveadan. tavsiye eder misiniz?

Ne ayaksın sen arkadaş aynı sayfada 3farklı görüş yazmıssın. Birinde 1 ay oldu süper dıyorsun öbüründe 7 gün oldu alalı çöp diyorsun şimi de teli yeni alcm dıyorsun??
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bydesing 3 yıl
Avea dan alanlar için güncelleme ne zaman gelicek ya bilen varmı
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DH Misafiri 3 yıl
Sorsam sar deherinin noldunu bilmezsiniz aq radyasyon degeri o ayrica okadar onemli deil etrafta 100sar değerlik cihazlar var takkisiniz bi sar degri al o sari tobe tobe
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