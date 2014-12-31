Huawei Ascend Mate 7 Video İnceleme "Metal gövde, 4100mAh pil ve dahası..."

Haber Editörü
Bu videomuzda Huawei'in 5.9 inç boyutunda ekrana sahip akıllı telefonu Ascend Mate 7'yi inceliyoruz.
Huaweic Ascend Mate 7, HiSilicon tarafından tasarlanan 8+1 çekirdekli özel "Kirin 925" işlemcisi, yüksek hassasiyetli parmak izi okuyucusu, 4100 mAh kapasiteli pili ve tamamı metal gövdesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Yeni telefon almayı düşünüyorum bu telefon kafama baya yattı. Yalnız alacağım telefonda MHL (HDMI) özelliği olması lazım.
Mate 7 de MHL (HDMI) özelliğini deneyen veya bilgisi olan var mı acaba? internette bu konu hakkında pek bilgi bulamadım.
Bir de Lolilop un normali ne zaman gelecek belli mi?
Ne ayaksın sen arkadaş aynı sayfada 3farklı görüş yazmıssın. Birinde 1 ay oldu süper dıyorsun öbüründe 7 gün oldu alalı çöp diyorsun şimi de teli yeni alcm dıyorsun??