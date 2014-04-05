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Huawei Ascend P7, 7 Mayıs tarihinde lanse ediliyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P7, 7 Mayıs tarihinde lanse ediliyor

Huawei'nin geçen yıl en başarılı satış yapan akıllı telefonu kabul edilen Ascend P6 sonrasında Ascend P6S adında bir devam modeli tanıtılmış, ancak ilk nesille arasında fazla bir farklılık olmadığı için gözler Ascend P7 modeline çevrilmişti. 

Huawei'nin yeni amiral gemi modeli olması beklenen Ascend P7 için lansman tarihi belli oldu. Avrupa'daki teknoloji sitelerine gönderilen davetiyeler 7 Mayıs tarihinde Ascend P7 modelinin lanse edileceğini bildiriyor.

Ascend P7 modeli ile ilgili detaylar net değil ancak 5 inçlik Full HD ekran, Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli Kirin 910 işlemcisi, Mali-T450 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB dahili kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 2460mAh gücünde batarya şeklinde özellikler taşıyacağı belirtiliyor. 

Ascend P7 modelinin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı belli değil. Ancak lansman konumu nedeniyle cihazın ilk olarak Avrupa pazarına sunulacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonesreview.co.uk/2014/04/03/huawei-ascend-p7-official-launch-event-on-may-7/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Exterminatee 5 yıl
hisilicon işlemci ve kasa p6da ki gibi aliminyum olursa yine oyun oynarken ısınma sorunu baş göstericek diye düşünüyorum. biri huaweiye 720p ekranın yeterli olduğunu söylesin. p6da gördük bunu 720p yeterlii...!
bataryası daha iyi olabilirdi.........
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okan_cehapelioglu 5 yıl
p7 bu işlemciyle gelirse performanstan kaybeder
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tahsin053 5 yıl
Gelsin bir bakalım.
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FOREVERFORYOU 5 yıl
Toplanalım da bi batarya fabrikası kuralım. Yoksa o kadar para saydığımız telefonların o güzel özelliklerini kullanabilmek için prizin önünde oturmamız gerekecek!
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Blood Money 5 yıl
Full Hd
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muratoloji64 5 yıl
güzel
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FreeRun 5 yıl
bakalım incelik nasıl olacak bu adamlar bu işi iyi yapıyor asıl başarı bu.
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foz54 5 yıl
p6 modeli taraflı tarafsız herkesin sevdiği tasarımı güzel ince şık modeldi, fiyatına göre kamerası ve 2gb ram de iyiydi de o anlamsız vivante gpu yüzünden tercih edilmedi.
bu model de aynı şekilde güzel ama A9 işlemciler ileriye dönük ne kadar doğru seçim olur, mali450 full hdye ne kadar yeter bilinmez
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Fenomenon 5 yıl
fiyatı p6 gibi olursa çok iyi olur.
p6 oldukça şık bir telefondu. umarım tasarım olarak geriye gitmemiştir.
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depeche35 5 yıl
Çok iddalı ve şık bir alet olacak.
P6 kullananlar iyi bilir.
Üstelik fiyatı da 1100 TL - 1300 TL geçmez !
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Mugetsuga 5 yıl
Lanse edildikten sonra haziran-temmuz gibi gelir mi ki ülkemize?
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skenderbeu 5 yıl
Huawei bence 2 sene icinde Samsung'un tahtasin alicak cok cok iyi isler cikariyor.P6'yi 6 aydir kullaniyorum masallahi var cihazin.
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Guaire 5 yıl
P6S'te de Kirin 910 var. Ascend Mate 2'de de o vardı. Daha önce P7'de kendi geliştirdikleri 8 çekirdekli çipset olacak deniyordu.

Çipseti bence olmamış. P6S HD ekranlı olacağından, FHD ekranlı P7'den daha performanslı olacak şimdi.
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