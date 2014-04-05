Huawei Ascend P7, 7 Mayıs tarihinde lanse ediliyor





Huawei'nin geçen yıl en başarılı satış yapan akıllı telefonu kabul edilen Ascend P6 sonrasında Ascend P6S adında bir devam modeli tanıtılmış, ancak ilk nesille arasında fazla bir farklılık olmadığı için gözler Ascend P7 modeline çevrilmişti.





Huawei'nin yeni amiral gemi modeli olması beklenen Ascend P7 için lansman tarihi belli oldu. Avrupa'daki teknoloji sitelerine gönderilen davetiyeler 7 Mayıs tarihinde Ascend P7 modelinin lanse edileceğini bildiriyor.





Ascend P7 modeli ile ilgili detaylar net değil ancak 5 inçlik Full HD ekran, Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli Kirin 910 işlemcisi, Mali-T450 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB dahili kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 2460mAh gücünde batarya şeklinde özellikler taşıyacağı belirtiliyor.





Ascend P7 modelinin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı belli değil. Ancak lansman konumu nedeniyle cihazın ilk olarak Avrupa pazarına sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2014/04/03/huawei-ascend-p7-official-launch-event-on-may-7/