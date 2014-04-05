Huawei Ascend P7, 7 Mayıs tarihinde lanse ediliyor

Haber Editörü
Huawei'nin geçen yıl en başarılı satış yapan akıllı telefonu kabul edilen Ascend P6 sonrasında Ascend P6S adında bir devam modeli tanıtılmış, ancak ilk nesille arasında fazla bir farklılık olmadığı için gözler Ascend P7 modeline çevrilmişti.
Huawei'nin yeni amiral gemi modeli olması beklenen Ascend P7 için lansman tarihi belli oldu. Avrupa'daki teknoloji sitelerine gönderilen davetiyeler 7 Mayıs tarihinde Ascend P7 modelinin lanse edileceğini bildiriyor.
Ascend P7 modeli ile ilgili detaylar net değil ancak 5 inçlik Full HD ekran, Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli Kirin 910 işlemcisi, Mali-T450 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB dahili kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 2460mAh gücünde batarya şeklinde özellikler taşıyacağı belirtiliyor.
Ascend P7 modelinin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı belli değil. Ancak lansman konumu nedeniyle cihazın ilk olarak Avrupa pazarına sunulacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonesreview.co.uk/2014/04/03/huawei-ascend-p7-official-launch-event-on-may-7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bataryası daha iyi olabilirdi.........
bu model de aynı şekilde güzel ama A9 işlemciler ileriye dönük ne kadar doğru seçim olur, mali450 full hdye ne kadar yeter bilinmez
p6 oldukça şık bir telefondu. umarım tasarım olarak geriye gitmemiştir.
P6 kullananlar iyi bilir.
Üstelik fiyatı da 1100 TL - 1300 TL geçmez !
Çipseti bence olmamış. P6S HD ekranlı olacağından, FHD ekranlı P7'den daha performanslı olacak şimdi.