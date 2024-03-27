Xiaomi Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi

Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi
Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Wang, Xiaomi'nin güçlü ve nispeten uygun fiyatlı akıllı telefonlardan oluşan geçmişine atıfta bulundu. Bunun hemen ardından Redmi Note 13 Turbo olduğu iddia edilen yepyeni bir cihaz sergiledi.
Redmi Note 13 Turbo hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak cihazın kayıt bilgilerini içeren sızıntıda, Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç aldığı belirtilmişti. Bu olduğu takdirde Note 13 Turbo, orta seviyede bu kadar güçlü bir platforma sahip ilk cihaz olacak. Ayrıca POCO F6 olarak yeniden markalanacağı söyleniyor.
Akıllı telefonla ilgili henüz başka ayrıntı mevcut değil ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Redmi Note 13 Turbo veya Poco F6'nın Nisan veya Mayıs aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sona erecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...