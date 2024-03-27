Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi

    Xiaomi'nin yeni bütçe odaklı telefonu Redmi Note 13 Turbo ilk kez canlı olarak görüntülendi. Note 13 serisinin son üyesi, ülkemizde POCO F6 olarak satışa çıkabilir. İşte detaylar...
    Xiaomi Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında ''Redmi Note'' serisi altında bütçe odaklı modellere yer veren Xiaomi, çok yakında Redmi Note 13 Turbo modeliyle sahneye çıkacak. Hatırlayanlar olacaktır, akıllı telefon uzun süredir gündemde ve POCO F6 olarak yeniden markalancağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Redmi başkanı Thomas Wang, Redmi Note 13 Turbo'nun canlı görüntülerini paylaştı.

    Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi

    Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Wang, Xiaomi'nin güçlü ve nispeten uygun fiyatlı akıllı telefonlardan oluşan geçmişine atıfta bulundu. Bunun hemen ardından Redmi Note 13 Turbo olduğu iddia edilen yepyeni bir cihaz sergiledi.

    Xiaomi Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Görüntülere baktığımızda Redmi Note 13 Turbo'nun ön yüzünde düz bir panel ve selfie kamerası için ortalanmış deliğe sahip olduğu görüyoruz. Cihazın sol bölümünde ise, çıkıntılı güç ve ses tuşları bulunuyor. Dolayısıyla parmak izi tarayıcının ekran altına konumlandırılmış olması muhtemel. 

    Redmi Note 13 Turbo hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak cihazın kayıt bilgilerini içeren sızıntıda, Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç aldığı belirtilmişti. Bu olduğu takdirde Note 13 Turbo, orta seviyede bu kadar güçlü bir platforma sahip ilk cihaz olacak. Ayrıca POCO F6 olarak yeniden markalanacağı söyleniyor.

    Akıllı telefonla ilgili henüz başka ayrıntı mevcut değil ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Redmi Note 13 Turbo veya Poco F6'nın Nisan veya Mayıs aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sona erecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    12 volt 7 amper akü kaç saatte şarj olur muhabbet kuşu tırnak kanaması öldürür mu asal polinom nedir yuki tract 250 yorumlar red"li fırsat 30 gb ultra paketi detayları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız