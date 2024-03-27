Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ''Redmi Note'' serisi altında bütçe odaklı modellere yer veren Xiaomi, çok yakında Redmi Note 13 Turbo modeliyle sahneye çıkacak. Hatırlayanlar olacaktır, akıllı telefon uzun süredir gündemde ve POCO F6 olarak yeniden markalancağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Redmi başkanı Thomas Wang, Redmi Note 13 Turbo'nun canlı görüntülerini paylaştı.

Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi

Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Wang, Xiaomi'nin güçlü ve nispeten uygun fiyatlı akıllı telefonlardan oluşan geçmişine atıfta bulundu. Bunun hemen ardından Redmi Note 13 Turbo olduğu iddia edilen yepyeni bir cihaz sergiledi.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda Redmi Note 13 Turbo'nun ön yüzünde düz bir panel ve selfie kamerası için ortalanmış deliğe sahip olduğu görüyoruz. Cihazın sol bölümünde ise, çıkıntılı güç ve ses tuşları bulunuyor. Dolayısıyla parmak izi tarayıcının ekran altına konumlandırılmış olması muhtemel.

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Redmi Note 13 Turbo hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak cihazın kayıt bilgilerini içeren sızıntıda, Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç aldığı belirtilmişti. Bu olduğu takdirde Note 13 Turbo, orta seviyede bu kadar güçlü bir platforma sahip ilk cihaz olacak. Ayrıca POCO F6 olarak yeniden markalanacağı söyleniyor.

Akıllı telefonla ilgili henüz başka ayrıntı mevcut değil ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Redmi Note 13 Turbo veya Poco F6'nın Nisan veya Mayıs aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sona erecek.

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Xiaomi Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi